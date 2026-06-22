https://sarabic.ae/20260622/قاذفات-تو-160-الاستراتيجية-تنفذ-رحلة-جوية-فوق-بحري-بارنتس-والنرويج---الدفاع-الروسية-1114609133.html
قاذفات "تو-160" الاستراتيجية تنفذ رحلة جوية فوق بحري بارنتس والنرويج - الدفاع الروسية
قاذفات "تو-160" الاستراتيجية تنفذ رحلة جوية فوق بحري بارنتس والنرويج - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم الثلاثاء، أن حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو-160" التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية نفذت رحلة جوية مجدولة... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T22:20+0000
2026-06-22T22:20+0000
2026-06-23T05:09+0000
روسيا
قاذفة تو 160
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وقالت الوزارة في بيان: "نفذت حاملات الصواريخ الاستراتيجية طراز "تو-160" التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية رحلة جوية مجدولة في أجواء فوق المياه الدولية المحايدة لبحري بارنتس والنرويج".وأضافت الدفاع الروسية في بيانها: "في مراحل معينة من المسار، رافقت حاملات الصواريخ الاستراتيجية مقاتلات تابعة لدول أجنبية".وأكدت الوزارة أن أطقم الطيران بعيد المدى تنفذ بانتظام طلعات فوق المياه المحايدة في مناطق القطب الشمالي وشمال الأطلسي والمحيط الهادئ وبحري البلطيق والأسود، مشددة على أن جميع طلعات الطيران الروسي تتم في التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
https://sarabic.ae/20260622/الدفاع-الروسية-استهداف-نقاط-تمركز-وتحكم-الطائرات-المسيرة-الأوكرانية-في-دونيتسك-بقنابل-طرازفاب-500-1114600500.html
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روسيا, قاذفة تو 160
قاذفات "تو-160" الاستراتيجية تنفذ رحلة جوية فوق بحري بارنتس والنرويج - الدفاع الروسية
22:20 GMT 22.06.2026 (تم التحديث: 05:09 GMT 23.06.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم الثلاثاء، أن حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو-160" التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية نفذت رحلة جوية مجدولة في أجواء فوق المياه المحايدة لبحري بارنتس والنرويج.
وقالت الوزارة في بيان: "نفذت حاملات الصواريخ الاستراتيجية طراز "تو-160" التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية رحلة جوية مجدولة في أجواء فوق المياه الدولية المحايدة لبحري بارنتس والنرويج".
وأشار البيان إلى أن الطلعة استمرت نحو 16 ساعة، وتضمنت تدريبات للأطقم على التزود بالوقود
في الجو، بمرافقة مقاتلات "ميغ-31 " الروسية.
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها: "في مراحل معينة من المسار، رافقت حاملات الصواريخ الاستراتيجية مقاتلات تابعة لدول أجنبية".
وأكدت الوزارة أن أطقم الطيران بعيد المدى تنفذ بانتظام طلعات فوق المياه المحايدة في مناطق القطب الشمالي وشمال الأطلسي والمحيط الهادئ وبحري البلطيق والأسود، مشددة على أن جميع طلعات الطيران الروسي تتم في التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.