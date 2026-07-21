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مساحة حرة
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رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
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نبض افريقيا
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بين بيروت والقاهرة
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المحادثات اللبنانية – الأمريكية... تأكيد الشراكة وتعزيز التعاون بين البلدين
المحادثات اللبنانية – الأمريكية... تأكيد الشراكة وتعزيز التعاون بين البلدين
سبوتنيك عربي
أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية بياناً تناول فيه نتائج المحادثات التي جمعت الرئيس اللبناني جوزاف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
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لبنان
أخبار لبنان
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
العماد جوزيف عون
دونالد ترامب
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وبين مكتب الإعلام في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك" نسخة منه، أن "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أجرى اليوم الثلاثاء، محادثات ثنائية في البيت الأبيض مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، وذلك تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الأمريكي لزيارة عمل".وأردف البيان: "شدّد الرئيس عون على الحاجة الملحّة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية"، مؤكداً أن ذلك يشكّل خطوة أساسية لترسيخ الاستقرار وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها الكاملة بقواها الذاتية حصراً، والمضي قدماً في تنفيذ إطار العمل الثلاثي المشترك".وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا على تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني، وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وتشجيع الاستثمارات الأمريكية في لبنان، كما أثار الرئيس عون أيضاً أهمية إعادة الربط الجوي المباشر بين لبنان والولايات المتحدة.واختُتمت المحادثات بالاتفاق على مواصلة التنسيق لتنفيذ ما تم التوافق عليه، ومتابعة المبادرات المشتركة في المجالات الأمنية والدفاعية والاقتصادية، بما يعزز استقرار لبنان ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260721/ترامب-إسرائيل-بصدد-الانسحاب-من-جنوب-لبنان-عبر-إعادة-انتشار-قواتها-1115383542.html
https://sarabic.ae/20260720/لبنان-بري-يكشف-ما-طلبه-من-عون-قبل-لقاء-ترامب-1115337949.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, العماد جوزيف عون, دونالد ترامب
لبنان, أخبار لبنان, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, العماد جوزيف عون, دونالد ترامب

المحادثات اللبنانية – الأمريكية... تأكيد الشراكة وتعزيز التعاون بين البلدين

20:43 GMT 21.07.2026
© REUTERS Evelyn Hocksteinالرئيس اللبناني جوزاف عون ودونالد ترامب
الرئيس اللبناني جوزاف عون ودونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
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أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية بياناً تناول فيه نتائج المحادثات التي جمعت الرئيس اللبناني جوزاف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، والتي بحثت سبل تعزيز الشراكة بين البلدين، إلى جانب الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وبين مكتب الإعلام في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك" نسخة منه، أن "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أجرى اليوم الثلاثاء، محادثات ثنائية في البيت الأبيض مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، وذلك تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الأمريكي لزيارة عمل".
وأضاف البيان: "أكدت المحادثات الشراكة التاريخية بين لبنان والولايات المتحدة، وركّزت على الأولويات الأمنية والسياسية والاقتصادية اللازمة لتعزيز استقرار لبنان وازدهاره".
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وأردف البيان: "شدّد الرئيس عون على الحاجة الملحّة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية"، مؤكداً أن ذلك يشكّل خطوة أساسية لترسيخ الاستقرار وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها الكاملة بقواها الذاتية حصراً، والمضي قدماً في تنفيذ إطار العمل الثلاثي المشترك".

وبين مكتب الإعلام أن عون استعرض أمام ترامب التداعيات الكارثية للحرب الأخيرة على لبنان، وما خلّفته من خسائر بشرية واقتصادية وأضرار جسيمة في البنى التحتية على امتداد الأراضي اللبنانية.

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وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا على تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني، وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وتشجيع الاستثمارات الأمريكية في لبنان، كما أثار الرئيس عون أيضاً أهمية إعادة الربط الجوي المباشر بين لبنان والولايات المتحدة.
واختُتمت المحادثات بالاتفاق على مواصلة التنسيق لتنفيذ ما تم التوافق عليه، ومتابعة المبادرات المشتركة في المجالات الأمنية والدفاعية والاقتصادية، بما يعزز استقرار لبنان ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين.
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