https://sarabic.ae/20260721/باحث-في-العلاقات-الدولية-هناك-مخاوف-من-استعادة-ألمانيا-لقوتها-العسكرية-داخل-القارة-الأوروبية--1115385148.html
باحث في العلاقات الدولية: هناك مخاوف من استعادة ألمانيا لقوتها العسكرية داخل القارة الأوروبية
باحث في العلاقات الدولية: هناك مخاوف من استعادة ألمانيا لقوتها العسكرية داخل القارة الأوروبية
سبوتنيك عربي
أكد الباحث في العلاقات الدولية من موسكو، الدكتور سعد خلف، أن "الاستخبارات الخارجية الروسية حذرت من سعي ألمانيا وقدرتها لامتلاك قنبلة نووية وسلاح نووي خلال أقل... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T17:11+0000
2026-07-21T17:11+0000
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وقال خلف، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هناك تخوف من استعادة المانيا لقوتها العسكرية بشكل كبير داخل القارة الأوروبية، لتكون القوة العسكرية الأولى في أوروبا، وهي مساعي حقيقية خاصة بعد زيادة في الميزانية العسكرية الألمانية بدرجة كبيرة العام الماضي".وعن سبب سعي ألمانيا تطوير أسلحتها، رأى خلف أن "الأمر مرتبط داخليا بتراجع الثقة الألمانية في الحماية الأمريكية، فهم لا يرغبون في البقاء رهينة للتقلبات في السياسة الأمريكية، خاصة أنه بعد الأزمة الأوكرانية أظهر الأمريكيون بشكل واضح أنهم يهتمون فقط بمصلحتهم ولا يهمهم لا الأمن الأوروبي ولا الاقتصاد الأوروبي".وختم خلف حديثه بالقول: "الأوروبيون سواء الفرنسيين أو البريطانيين لن يسعدوا كثيرا بمساعي ألمانيا، والفرنسيون يسعون لتكون مظلتهم النووية هي الرئيسية في أوروبا وألا تسعى دول أوروبية أخرى لامتلاك السلاح النووي".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار ألمانيا, أوربا, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, أخبار ألمانيا, أوربا, تقارير سبوتنيك, حصري
باحث في العلاقات الدولية: هناك مخاوف من استعادة ألمانيا لقوتها العسكرية داخل القارة الأوروبية
حصري
أكد الباحث في العلاقات الدولية من موسكو، الدكتور سعد خلف، أن "الاستخبارات الخارجية الروسية حذرت من سعي ألمانيا وقدرتها لامتلاك قنبلة نووية وسلاح نووي خلال أقل من عام".
وقال خلف، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هناك تخوف من استعادة المانيا لقوتها العسكرية بشكل كبير داخل القارة الأوروبية، لتكون القوة العسكرية الأولى في أوروبا، وهي مساعي حقيقية خاصة بعد زيادة في الميزانية العسكرية الألمانية بدرجة كبيرة العام الماضي".
وأضاف: "كما أنه بالنظر إلى خبرة روسيا من الحرب العالمية الثانية، وعودة ألمانيا لامتلاك هذه القدرات العسكرية تقليدية أو نووية هذا أمر يثير المخاوف والقلق، وبالتالي التحذيرات الروسية تأتي من هذه الناحية".
وعن سبب سعي ألمانيا تطوير أسلحتها، رأى خلف أن "الأمر مرتبط داخليا بتراجع الثقة الألمانية في الحماية الأمريكية، فهم لا يرغبون في البقاء رهينة للتقلبات في السياسة الأمريكية، خاصة أنه بعد الأزمة الأوكرانية أظهر الأمريكيون بشكل واضح أنهم يهتمون فقط بمصلحتهم ولا يهمهم لا الأمن الأوروبي ولا الاقتصاد الأوروبي".
وتابع خلف: "علينا التمييز بين امتلاك القدرة العلمية أو الصناعية على تصنيع هذا السلاح، والقرار السياسي بتحويل هذه القدرات إلى فعل، لذلك ألمانيا حتى الآن لم تخترق معاهدة حظر الانتشار النووي من وجهة نظر القانون الدولي، لأنها لم تقدم على هذه الخطوة، كما ليس هناك أدلة على أنها بدأت بالتصنيع لذلك ما يبقى فقط في إطار الطموحات، لكن هذا يخرق روح المعاهدة وليس النص".
وحسب خلف، "حتى الآن لم ينتقد أي من الغربيين أو الأوروبيين هذه النية الألمانية، وهذا ما يؤكد ازدواجية المعايير مجددا والنفاق الأوروبي الغربي، لأن هذه الدول عندما تشعر فقط بسعي أي دولة في الخارج لإمتلاك أي قدرات تقوم الدنيا ولا تقعد ، لكن طالما الأمر داخل هذه المنظومة الصمت التام فهو الحاكم في هذا الصدد".
وختم خلف حديثه بالقول: "الأوروبيون سواء الفرنسيين أو البريطانيين لن يسعدوا كثيرا بمساعي ألمانيا، والفرنسيون يسعون لتكون مظلتهم النووية هي الرئيسية في أوروبا وألا تسعى دول أوروبية أخرى لامتلاك السلاح النووي".