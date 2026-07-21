ترامب حول حصار "أنصار الله": سنرى ما سيحدث وإن حدث شيء فسنتصرف

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مساحة حرة
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عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
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بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصات الدفع، والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"
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عالم سبوتنيك
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موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
16:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
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بلا قيود
خبير: أوكرانيا تحاول إقحام كل دول الجوار في الحرب الدائرة بدعم الناتو
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روسيا والعالم العربي
الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
18:00 GMT
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مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
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29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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مدار الليل والنهار
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الحدث من سبوتنيك
6 رواتب إضافية للعاملين في القطاع العام في لبنان... ماذا عن قانون الإعلام الجديد في إسرائيل؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
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الإنسان والثقافة
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08:30 GMT
29 د
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إسبانيا تتربع على عرش كرة القدم العالمية للمرة الثانية
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دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
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الحدث من سبوتنيك
خط نفطي جديد يربط العراق وسوريا ... ما هي تفاصيله؟
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هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
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عرب بوينت بودكاست
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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https://sarabic.ae/20260721/ترامب-حول-حصار-أنصار-الله-سنرى-ما-سيحدث-وإن-حدث-شيء-فسنتصرف-1115381399.html
ترامب حول حصار "أنصار الله": سنرى ما سيحدث وإن حدث شيء فسنتصرف
ترامب حول حصار "أنصار الله": سنرى ما سيحدث وإن حدث شيء فسنتصرف
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات اللازمة إذا أقدمت جماعة "أنصار الله" اليمنية على إغلاق البحر الأحمر. 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T15:53+0000
2026-07-21T15:53+0000
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
ترامب
البحر الأحمر
العالم العربي
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وقال ترامب ردا على سؤال حول حصار جماعة "أنصار الله" المحتمل للبحر الأحمر: "لم يحدث. يمكن أن يحدث، لكننا سنتعامل مع الأمر".وأعلنت جماعة "أنصار الله" في بيان لها، أمس الاثنين، فرض "حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية"، مؤكدة أن القرار "يدخل حيز التنفيذ ابتداء من لحظة صدور البيان"، وذلك ضمن ما وصفته بمعادلة "الحصار بالحصار"، وفق تعبيرها.وقالت القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، في بيانها، إن القرار يأتي ردًا على ما وصفته بـ"الحصار المفروض على اليمن، منذ نحو 12 عامًا"، معتبرة أن من "حقها مواجهة هذا الحصار بكل الوسائل المتاحة"، على حد قولها.ويسيطر التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ انطلاق عملياته العسكرية في اليمن، في 26 مارس/ آذار 2015، على حركة الملاحة في الأجواء اليمنية، حيث يمنح تصاريح لكافة الرحلات الجوية بما فيها الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20260720/أنصار-الله-اليمنية-تعزو-حظر-الملاحة-البحرية-المرتبطة-بالسعودية-إلى-تجاهل-مطالبها-1115347870.html
https://sarabic.ae/20260720/أنصار-الله-تعلن-فرض-حظر-بحري-على-السعودية-1115344727.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, ترامب, البحر الأحمر, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, ترامب, البحر الأحمر, العالم العربي

ترامب حول حصار "أنصار الله": سنرى ما سيحدث وإن حدث شيء فسنتصرف

15:53 GMT 21.07.2026
© REUTERS Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
© REUTERS Evan Vucci
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات اللازمة إذا أقدمت جماعة "أنصار الله" اليمنية على إغلاق البحر الأحمر.
وقال ترامب ردا على سؤال حول حصار جماعة "أنصار الله" المحتمل للبحر الأحمر: "لم يحدث. يمكن أن يحدث، لكننا سنتعامل مع الأمر".
وأكد الرئيس الأمريكي أن "بلاده لا تنوي إنهاء الصراع مع إيران في المستقبل القريب"، وأضاف: "الولايات المتحدة لم تنته بعد في إيران ولن تتوقف الهجمات قريبا".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" في بيان لها، أمس الاثنين، فرض "حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية"، مؤكدة أن القرار "يدخل حيز التنفيذ ابتداء من لحظة صدور البيان"، وذلك ضمن ما وصفته بمعادلة "الحصار بالحصار"، وفق تعبيرها.
جماعة أنصار الله اليمنية، تنشر مشاهد، تقول إنها من عملية استهداف عناصرها للسفينة البريطانية غوارديلا مون النفطية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
"أنصار الله" اليمنية تعزو حظر الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية إلى تجاهل مطالبها
أمس, 14:32 GMT
وقالت القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، في بيانها، إن القرار يأتي ردًا على ما وصفته بـ"الحصار المفروض على اليمن، منذ نحو 12 عامًا"، معتبرة أن من "حقها مواجهة هذا الحصار بكل الوسائل المتاحة"، على حد قولها.

وأضاف البيان أن قوات الجماعة تؤكد "حقها في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل"،مشددة على "جاهزيتها الكاملة للخيارات كافة"، ومحذرة من أن أي تصعيد من جانب السعودية سيقابل بـ"تصعيد شامل وقاسٍ"، وفق تعبيرها.

ويسيطر التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ انطلاق عملياته العسكرية في اليمن، في 26 مارس/ آذار 2015، على حركة الملاحة في الأجواء اليمنية، حيث يمنح تصاريح لكافة الرحلات الجوية بما فيها الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها.
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
"أنصار الله" تعلن فرض "حظر بحري" على السعودية
أمس, 12:20 GMT
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي منذ 11 عامًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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