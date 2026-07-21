https://sarabic.ae/20260721/ترامب-حول-حصار-أنصار-الله-سنرى-ما-سيحدث-وإن-حدث-شيء-فسنتصرف-1115381399.html

ترامب حول حصار "أنصار الله": سنرى ما سيحدث وإن حدث شيء فسنتصرف

ترامب حول حصار "أنصار الله": سنرى ما سيحدث وإن حدث شيء فسنتصرف

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات اللازمة إذا أقدمت جماعة "أنصار الله" اليمنية على إغلاق البحر الأحمر. 21.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-21T15:53+0000

2026-07-21T15:53+0000

2026-07-21T15:53+0000

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وقال ترامب ردا على سؤال حول حصار جماعة "أنصار الله" المحتمل للبحر الأحمر: "لم يحدث. يمكن أن يحدث، لكننا سنتعامل مع الأمر".وأعلنت جماعة "أنصار الله" في بيان لها، أمس الاثنين، فرض "حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية"، مؤكدة أن القرار "يدخل حيز التنفيذ ابتداء من لحظة صدور البيان"، وذلك ضمن ما وصفته بمعادلة "الحصار بالحصار"، وفق تعبيرها.وقالت القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، في بيانها، إن القرار يأتي ردًا على ما وصفته بـ"الحصار المفروض على اليمن، منذ نحو 12 عامًا"، معتبرة أن من "حقها مواجهة هذا الحصار بكل الوسائل المتاحة"، على حد قولها.ويسيطر التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ انطلاق عملياته العسكرية في اليمن، في 26 مارس/ آذار 2015، على حركة الملاحة في الأجواء اليمنية، حيث يمنح تصاريح لكافة الرحلات الجوية بما فيها الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20260720/أنصار-الله-اليمنية-تعزو-حظر-الملاحة-البحرية-المرتبطة-بالسعودية-إلى-تجاهل-مطالبها-1115347870.html

https://sarabic.ae/20260720/أنصار-الله-تعلن-فرض-حظر-بحري-على-السعودية-1115344727.html

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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, ترامب, البحر الأحمر, العالم العربي