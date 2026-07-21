https://sarabic.ae/20260721/رئيس-المجلس-الرئاسي-اليمني-يهاجم-أنصار-الله-ويعلن-استئناف-صادرات-النفط-1115359974.html
رئيس المجلس الرئاسي اليمني يهاجم "أنصار الله" ويعلن استئناف صادرات النفط
رئيس المجلس الرئاسي اليمني يهاجم "أنصار الله" ويعلن استئناف صادرات النفط
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، استئناف تصدير النفط، مؤكدًا توجيه عائداته لخدمة المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، وفي مقدمة ذلك صرف... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T05:54+0000
2026-07-21T05:54+0000
2026-07-21T05:54+0000
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وقال العليمي، في بيان موجه إلى الشعب اليمني، إن الوقت قد حان لإنهاء معاناة اليمنيين واستعادة مؤسسات الدولة، معتبرًا أن الأزمة التي تشهدها البلاد هي "نتيجة مباشرة لانقلاب المليشيات الحوثية"، على حد وصفه.وأكد أن عائدات التصدير ستخصص للوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وصرف الرواتب، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي، بما يضمن عودة ثروات اليمن إلى جميع المواطنين.وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعوته إلى أبناء المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله"، للالتفاف حول مشروع الدولة والجمهورية، مؤكدًا أن الدولة لم تتوقف عن السعي لتحقيق السلام وتخفيف معاناة المواطنين، لكنها واجهت، بحسب البيان، رفضاً من الجماعة للمبادرات السياسية والإنسانية.كما دعا العليمي، القبائل والقوى الوطنية والشباب والمرأة إلى دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، في ما وصفها بـ"معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب"، معرباً عن ثقته بقدرة اليمنيين على تجاوز المرحلة الحالية واستعادة مؤسسات الدولة.وأشار الرئيس اليمني إلى أن الحكومة التزمت خلال الفترة الماضية بضبط النفس عقب استهداف منشآت النفط، لافتاً إلى أنها حصلت على دعم من المملكة العربية السعودية للموازنة العامة للدولة، قبل أن تعلن الآن استئناف عمليات تصدير النفط بهدف دعم الاقتصاد وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.وأمس الاثنين، أعلن المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية، ردًا على ما وصفه "مواجهة الحصار بالحصار"، متوعداً بـ "مواجهة أي تصعيد شامل من السعودية بتصعيد شامل وقاسٍ".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق، ىانتهاء مرحلة خفض التصعيد مع التحالف العربي السارية منذ أواخر 2022، بعد أن تعرض مطار صنعاء لغارات جوية، يوم الاثنين الماضي.ويسيطر التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ انطلاق عملياته العسكرية في اليمن، في 26 مارس/ آذار 2015، على حركة الملاحة في الأجواء اليمنية، حيث يمنح تصاريح لكافة الرحلات الجوية بما فيها الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي منذ 11 عامًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20260720/أنصار-الله-اليمنية-تعزو-حظر-الملاحة-البحرية-المرتبطة-بالسعودية-إلى-تجاهل-مطالبها-1115347870.html
https://sarabic.ae/20260719/الطيران-المدني-في-عدن-يفرض-تصريحا-مسبقا-لدخول-الأجواء-اليمنية-1115325746.html
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم العربي
رئيس المجلس الرئاسي اليمني يهاجم "أنصار الله" ويعلن استئناف صادرات النفط
أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، استئناف تصدير النفط، مؤكدًا توجيه عائداته لخدمة المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، وفي مقدمة ذلك صرف الرواتب، وتحسين الخدمات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وقال العليمي، في بيان موجه إلى الشعب اليمني، إن الوقت قد حان لإنهاء معاناة اليمنيين واستعادة مؤسسات الدولة، معتبرًا أن الأزمة التي تشهدها البلاد هي "نتيجة مباشرة لانقلاب المليشيات الحوثية"، على حد وصفه.
وأكد أن عائدات التصدير ستخصص للوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وصرف الرواتب، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي، بما يضمن عودة ثروات اليمن إلى جميع المواطنين.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعوته إلى أبناء المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله"، للالتفاف حول مشروع الدولة والجمهورية، مؤكدًا أن الدولة لم تتوقف عن السعي لتحقيق السلام وتخفيف معاناة المواطنين، لكنها واجهت، بحسب البيان، رفضاً من الجماعة للمبادرات السياسية والإنسانية.
كما دعا العليمي، القبائل والقوى الوطنية والشباب والمرأة إلى دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، في ما وصفها بـ"معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب"، معرباً عن ثقته بقدرة اليمنيين على تجاوز المرحلة الحالية واستعادة مؤسسات الدولة.
وأشار الرئيس اليمني إلى أن الحكومة التزمت خلال الفترة الماضية بضبط النفس عقب استهداف منشآت النفط، لافتاً إلى أنها حصلت على دعم من المملكة العربية السعودية للموازنة العامة للدولة، قبل أن تعلن الآن استئناف عمليات تصدير النفط بهدف دعم الاقتصاد وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأمس الاثنين، أعلن المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية
، ردًا على ما وصفه "مواجهة الحصار بالحصار"، متوعداً بـ "مواجهة أي تصعيد شامل من السعودية بتصعيد شامل وقاسٍ".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق، ىانتهاء مرحلة خفض التصعيد مع التحالف العربي السارية منذ أواخر 2022، بعد أن تعرض مطار صنعاء لغارات جوية، يوم الاثنين الماضي.
ويسيطر التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ انطلاق عملياته العسكرية في اليمن، في 26 مارس/ آذار 2015، على حركة الملاحة في الأجواء اليمنية، حيث يمنح تصاريح لكافة الرحلات الجوية بما فيها الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي منذ 11 عامًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.