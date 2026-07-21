رئيس المجلس الرئاسي اليمني يهاجم "أنصار الله" ويعلن استئناف صادرات النفط

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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183 د
صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصات الدفع، والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:33 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
16:03 GMT
29 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
16:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: أوكرانيا تحاول إقحام كل دول الجوار في الحرب الدائرة بدعم الناتو
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
6 رواتب إضافية للعاملين في القطاع العام في لبنان... ماذا عن قانون الإعلام الجديد في إسرائيل؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتربع على عرش كرة القدم العالمية للمرة الثانية
09:03 GMT
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صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
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الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
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مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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أمساليوم
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https://sarabic.ae/20260721/رئيس-المجلس-الرئاسي-اليمني-يهاجم-أنصار-الله-ويعلن-استئناف-صادرات-النفط-1115359974.html
رئيس المجلس الرئاسي اليمني يهاجم "أنصار الله" ويعلن استئناف صادرات النفط
رئيس المجلس الرئاسي اليمني يهاجم "أنصار الله" ويعلن استئناف صادرات النفط
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، استئناف تصدير النفط، مؤكدًا توجيه عائداته لخدمة المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، وفي مقدمة ذلك صرف... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T05:54+0000
2026-07-21T05:54+0000
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وقال العليمي، في بيان موجه إلى الشعب اليمني، إن الوقت قد حان لإنهاء معاناة اليمنيين واستعادة مؤسسات الدولة، معتبرًا أن الأزمة التي تشهدها البلاد هي "نتيجة مباشرة لانقلاب المليشيات الحوثية"، على حد وصفه.وأكد أن عائدات التصدير ستخصص للوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وصرف الرواتب، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي، بما يضمن عودة ثروات اليمن إلى جميع المواطنين.وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعوته إلى أبناء المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله"، للالتفاف حول مشروع الدولة والجمهورية، مؤكدًا أن الدولة لم تتوقف عن السعي لتحقيق السلام وتخفيف معاناة المواطنين، لكنها واجهت، بحسب البيان، رفضاً من الجماعة للمبادرات السياسية والإنسانية.كما دعا العليمي، القبائل والقوى الوطنية والشباب والمرأة إلى دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، في ما وصفها بـ"معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب"، معرباً عن ثقته بقدرة اليمنيين على تجاوز المرحلة الحالية واستعادة مؤسسات الدولة.وأشار الرئيس اليمني إلى أن الحكومة التزمت خلال الفترة الماضية بضبط النفس عقب استهداف منشآت النفط، لافتاً إلى أنها حصلت على دعم من المملكة العربية السعودية للموازنة العامة للدولة، قبل أن تعلن الآن استئناف عمليات تصدير النفط بهدف دعم الاقتصاد وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.وأمس الاثنين، أعلن المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية، ردًا على ما وصفه "مواجهة الحصار بالحصار"، متوعداً بـ "مواجهة أي تصعيد شامل من السعودية بتصعيد شامل وقاسٍ".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق، ىانتهاء مرحلة خفض التصعيد مع التحالف العربي السارية منذ أواخر 2022، بعد أن تعرض مطار صنعاء لغارات جوية، يوم الاثنين الماضي.ويسيطر التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ انطلاق عملياته العسكرية في اليمن، في 26 مارس/ آذار 2015، على حركة الملاحة في الأجواء اليمنية، حيث يمنح تصاريح لكافة الرحلات الجوية بما فيها الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي منذ 11 عامًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20260720/أنصار-الله-اليمنية-تعزو-حظر-الملاحة-البحرية-المرتبطة-بالسعودية-إلى-تجاهل-مطالبها-1115347870.html
https://sarabic.ae/20260719/الطيران-المدني-في-عدن-يفرض-تصريحا-مسبقا-لدخول-الأجواء-اليمنية-1115325746.html
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم العربي

رئيس المجلس الرئاسي اليمني يهاجم "أنصار الله" ويعلن استئناف صادرات النفط

05:54 GMT 21.07.2026
© Photo / Saudi Ministry of Informationرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في القمة العربية بجدة
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في القمة العربية بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
© Photo / Saudi Ministry of Information
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أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، استئناف تصدير النفط، مؤكدًا توجيه عائداته لخدمة المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، وفي مقدمة ذلك صرف الرواتب، وتحسين الخدمات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وقال العليمي، في بيان موجه إلى الشعب اليمني، إن الوقت قد حان لإنهاء معاناة اليمنيين واستعادة مؤسسات الدولة، معتبرًا أن الأزمة التي تشهدها البلاد هي "نتيجة مباشرة لانقلاب المليشيات الحوثية"، على حد وصفه.
وأكد أن عائدات التصدير ستخصص للوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وصرف الرواتب، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي، بما يضمن عودة ثروات اليمن إلى جميع المواطنين.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعوته إلى أبناء المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله"، للالتفاف حول مشروع الدولة والجمهورية، مؤكدًا أن الدولة لم تتوقف عن السعي لتحقيق السلام وتخفيف معاناة المواطنين، لكنها واجهت، بحسب البيان، رفضاً من الجماعة للمبادرات السياسية والإنسانية.
كما دعا العليمي، القبائل والقوى الوطنية والشباب والمرأة إلى دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، في ما وصفها بـ"معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب"، معرباً عن ثقته بقدرة اليمنيين على تجاوز المرحلة الحالية واستعادة مؤسسات الدولة.
وأشار الرئيس اليمني إلى أن الحكومة التزمت خلال الفترة الماضية بضبط النفس عقب استهداف منشآت النفط، لافتاً إلى أنها حصلت على دعم من المملكة العربية السعودية للموازنة العامة للدولة، قبل أن تعلن الآن استئناف عمليات تصدير النفط بهدف دعم الاقتصاد وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
جماعة أنصار الله اليمنية، تنشر مشاهد، تقول إنها من عملية استهداف عناصرها للسفينة البريطانية غوارديلا مون النفطية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
"أنصار الله" اليمنية تعزو حظر الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية إلى تجاهل مطالبها
أمس, 14:32 GMT
وأمس الاثنين، أعلن المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية، ردًا على ما وصفه "مواجهة الحصار بالحصار"، متوعداً بـ "مواجهة أي تصعيد شامل من السعودية بتصعيد شامل وقاسٍ".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق، ىانتهاء مرحلة خفض التصعيد مع التحالف العربي السارية منذ أواخر 2022، بعد أن تعرض مطار صنعاء لغارات جوية، يوم الاثنين الماضي.
ويسيطر التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ انطلاق عملياته العسكرية في اليمن، في 26 مارس/ آذار 2015، على حركة الملاحة في الأجواء اليمنية، حيث يمنح تصاريح لكافة الرحلات الجوية بما فيها الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
مطار عدن الدولي، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
الطيران المدني في عدن يفرض تصريحا مسبقا لدخول الأجواء اليمنية
19 يوليو, 14:59 GMT
ويعاني البلد العربي منذ 11 عامًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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