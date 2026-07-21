https://sarabic.ae/20260721/خبير-الهجوم-البري-على-إيران-منفصل-عن-الواقع-وواشنطن-تبحث-عن-مخرج-عبر-التذرع-بالضغوط-العربية-1115389147.html

خبير: الهجوم البري على إيران منفصل عن الواقع وواشنطن تبحث عن مخرج عبر التذرع بالضغوط العربية

خبير: الهجوم البري على إيران منفصل عن الواقع وواشنطن تبحث عن مخرج عبر التذرع بالضغوط العربية

سبوتنيك عربي

استهجن الخبير الاستراتيجي والباحث في القانون الدولي، الدكتور جهاد سعد، "استخدام العنف العسكري مجددا تجاه الجمهورية الإسلامية، ولا سيما بعد الزخم الشعبي الكبير... 21.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-21T19:59+0000

2026-07-21T19:59+0000

2026-07-21T19:59+0000

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مضيق هرمز

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ورأى سعد أن "استهداف الجسور وغيرها من البنى التحتية يهدف إلى معاقبة الشعب الإيراني وليس النظام، من خلال اثارة نقمة الشعب على السلطة نتيجة الخسائر".ولفت الخبير سعد إلى أن "سبب تحييد إسرائيل في هذه المرحلة يعود إلى عدم الرغبة في العودة إلى الحرب، والتفاوض تحت النار، ظنا بأن الضربات العسكرية ستدفع بإيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، فضلا عن أن إسرائيل لم تصل بعد إلى القدرة الكافية على حماية الداخل من الصواريخ الإيرانية".وشدد على أن "إيران أعلنت أكثر من مرة صداقتها لشعوب المنطقة العربية، وأكدت أنها تستهدف فقط القواعد العسكرية الأمريكية هناك دون أي أهداف أخرى، لتكشف بذلك مدى السيطرة الأمريكية في المنطقة، وهي الحقيقة التي تغفل عنها الشعوب العربية والإسلامية المعادية لإسرائيل، ويحميها الفاعل السياسي".وأضاف أنه "ليس أمام إيران الا الدفاع الجدي والحقيقي، ولا سيما أن السبب الأساسي لإعلان الحرب عليها وجودي، وقد وحد الإيرانيين للدفاع عن أرضهم"، وأكد أن "الحديث عن هجوم بري منفصل عن الواقع، ويضع الولايات المتحدة أمام حائط مسدود، ما سيدفعها إلى البحث عن مخارج، وهو ما يحدث حاليا في باكستان، وإلى التذرع بالضغوط العربية لتوفير مخرج يفضي إلى وقف الحرب".وفي موضوع إغلاق مضيق هرمز، أشار سعد إلى أن "الدولة العميقة في الولايات المتحدة، المتمثلة بشركات النفط والسلاح واللوبي الصهيوني، لا تكترث بالشعب الأمريكي ومعاناته، إنما بأرباح الشركات، وتجد في إغلاق مضيق هرمز مكاسب اقتصادية، إلا أن التأثير السلبي لارتفاع أسعار النفط على الانتخابات، إلى جانب الصورة السلبية عن إسرائيل لدى نحو 60 % من الشباب الأمريكي، يرجح كفة التفاوض على كفة الحرب، ولا سيما أن مشكلة المضيق لن تحل بالعمل العسكري، بل عبر التفاوض".

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