خبير: الهجوم البري على إيران منفصل عن الواقع وواشنطن تبحث عن مخرج عبر التذرع بالضغوط العربية

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البرنامج الصباحي
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183 د
صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصات الدفع، والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:33 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
16:03 GMT
29 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
16:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: أوكرانيا تحاول إقحام كل دول الجوار في الحرب الدائرة بدعم الناتو
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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مدار الليل والنهار
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الحدث من سبوتنيك
6 رواتب إضافية للعاملين في القطاع العام في لبنان... ماذا عن قانون الإعلام الجديد في إسرائيل؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
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الحدث من سبوتنيك
خط نفطي جديد يربط العراق وسوريا ... ما هي تفاصيله؟
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هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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خبير: الهجوم البري على إيران منفصل عن الواقع وواشنطن تبحث عن مخرج عبر التذرع بالضغوط العربية
خبير: الهجوم البري على إيران منفصل عن الواقع وواشنطن تبحث عن مخرج عبر التذرع بالضغوط العربية
سبوتنيك عربي
استهجن الخبير الاستراتيجي والباحث في القانون الدولي، الدكتور جهاد سعد، "استخدام العنف العسكري مجددا تجاه الجمهورية الإسلامية، ولا سيما بعد الزخم الشعبي الكبير... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T19:59+0000
2026-07-21T19:59+0000
تقارير سبوتنيك
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ورأى سعد أن "استهداف الجسور وغيرها من البنى التحتية يهدف إلى معاقبة الشعب الإيراني وليس النظام، من خلال اثارة نقمة الشعب على السلطة نتيجة الخسائر".ولفت الخبير سعد إلى أن "سبب تحييد إسرائيل في هذه المرحلة يعود إلى عدم الرغبة في العودة إلى الحرب، والتفاوض تحت النار، ظنا بأن الضربات العسكرية ستدفع بإيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، فضلا عن أن إسرائيل لم تصل بعد إلى القدرة الكافية على حماية الداخل من الصواريخ الإيرانية".وشدد على أن "إيران أعلنت أكثر من مرة صداقتها لشعوب المنطقة العربية، وأكدت أنها تستهدف فقط القواعد العسكرية الأمريكية هناك دون أي أهداف أخرى، لتكشف بذلك مدى السيطرة الأمريكية في المنطقة، وهي الحقيقة التي تغفل عنها الشعوب العربية والإسلامية المعادية لإسرائيل، ويحميها الفاعل السياسي".وأضاف أنه "ليس أمام إيران الا الدفاع الجدي والحقيقي، ولا سيما أن السبب الأساسي لإعلان الحرب عليها وجودي، وقد وحد الإيرانيين للدفاع عن أرضهم"، وأكد أن "الحديث عن هجوم بري منفصل عن الواقع، ويضع الولايات المتحدة أمام حائط مسدود، ما سيدفعها إلى البحث عن مخارج، وهو ما يحدث حاليا في باكستان، وإلى التذرع بالضغوط العربية لتوفير مخرج يفضي إلى وقف الحرب".وفي موضوع إغلاق مضيق هرمز، أشار سعد إلى أن "الدولة العميقة في الولايات المتحدة، المتمثلة بشركات النفط والسلاح واللوبي الصهيوني، لا تكترث بالشعب الأمريكي ومعاناته، إنما بأرباح الشركات، وتجد في إغلاق مضيق هرمز مكاسب اقتصادية، إلا أن التأثير السلبي لارتفاع أسعار النفط على الانتخابات، إلى جانب الصورة السلبية عن إسرائيل لدى نحو 60 % من الشباب الأمريكي، يرجح كفة التفاوض على كفة الحرب، ولا سيما أن مشكلة المضيق لن تحل بالعمل العسكري، بل عبر التفاوض".
https://sarabic.ae/20260721/بزشكيان-بتوجيهات-المرشد-دخلنا-المفاوضات-ولن-نتخلى-عن-حقوق-إيران-1115373236.html
https://sarabic.ae/20260721/قطر-تصعد-ضد-إيران-شكوى-في-مجلس-الأمن-والأمم-المتحدة-ومطالبة-بالتعويض-1115359711.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
تقارير سبوتنيك, حصري, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز

خبير: الهجوم البري على إيران منفصل عن الواقع وواشنطن تبحث عن مخرج عبر التذرع بالضغوط العربية

19:59 GMT 21.07.2026
© AP Photoتحميل زخائر الطائرات الحربية على متن حاملة طائرات أمريكية
تحميل زخائر الطائرات الحربية على متن حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
© AP Photo
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حصري
استهجن الخبير الاستراتيجي والباحث في القانون الدولي، الدكتور جهاد سعد، "استخدام العنف العسكري مجددا تجاه الجمهورية الإسلامية، ولا سيما بعد الزخم الشعبي الكبير الذي رافق تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، مع توقع نتائج مختلفة عن السابق".
ورأى سعد أن "استهداف الجسور وغيرها من البنى التحتية يهدف إلى معاقبة الشعب الإيراني وليس النظام، من خلال اثارة نقمة الشعب على السلطة نتيجة الخسائر".
وأشار سعد، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى "الانقسام الحاد داخل الإدارة الأميركية، بين نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الذي يغلّب خيار التفاوض على خيار الحرب، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي يعرقل التفاهمات".
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
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ولفت الخبير سعد إلى أن "سبب تحييد إسرائيل في هذه المرحلة يعود إلى عدم الرغبة في العودة إلى الحرب، والتفاوض تحت النار، ظنا بأن الضربات العسكرية ستدفع بإيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، فضلا عن أن إسرائيل لم تصل بعد إلى القدرة الكافية على حماية الداخل من الصواريخ الإيرانية".

وأشار الباحث في القانون الدولي إلى "وجود رغبة لدى الولايات المتحدة في نقل المعركة إلى المنطقة وفق مبدأ أيزنهاور، لتصبح المواجهة عربية إيرانية مع عدم قدرتها على حسمها، والانتقال بدلا من ذلك إلى إدارتها، إلا أنها لن تنجح في تأليب العالم العربي على نفسه، لأن الانقسام الأكبر في العالم يتمحور حول الموقف من إسرائيل، بين مؤيد ومعارض، في حين تسعى إيران إلى إقناع دول الخليج بأن أسطورة الحماية الأمريكية قد سقطت وأن القواعد العسكرية الأمريكية لم تعد تشكل عنصر أمان".

وشدد على أن "إيران أعلنت أكثر من مرة صداقتها لشعوب المنطقة العربية، وأكدت أنها تستهدف فقط القواعد العسكرية الأمريكية هناك دون أي أهداف أخرى، لتكشف بذلك مدى السيطرة الأمريكية في المنطقة، وهي الحقيقة التي تغفل عنها الشعوب العربية والإسلامية المعادية لإسرائيل، ويحميها الفاعل السياسي".
الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
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وأضاف أنه "ليس أمام إيران الا الدفاع الجدي والحقيقي، ولا سيما أن السبب الأساسي لإعلان الحرب عليها وجودي، وقد وحد الإيرانيين للدفاع عن أرضهم"، وأكد أن "الحديث عن هجوم بري منفصل عن الواقع، ويضع الولايات المتحدة أمام حائط مسدود، ما سيدفعها إلى البحث عن مخارج، وهو ما يحدث حاليا في باكستان، وإلى التذرع بالضغوط العربية لتوفير مخرج يفضي إلى وقف الحرب".
وفي موضوع إغلاق مضيق هرمز، أشار سعد إلى أن "الدولة العميقة في الولايات المتحدة، المتمثلة بشركات النفط والسلاح واللوبي الصهيوني، لا تكترث بالشعب الأمريكي ومعاناته، إنما بأرباح الشركات، وتجد في إغلاق مضيق هرمز مكاسب اقتصادية، إلا أن التأثير السلبي لارتفاع أسعار النفط على الانتخابات، إلى جانب الصورة السلبية عن إسرائيل لدى نحو 60 % من الشباب الأمريكي، يرجح كفة التفاوض على كفة الحرب، ولا سيما أن مشكلة المضيق لن تحل بالعمل العسكري، بل عبر التفاوض".
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