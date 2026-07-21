https://sarabic.ae/20260721/رئيس-متابعة-شؤون-الأسرى-قانون-سجن-التماسيح-امتداد-لجرائم-التنكيل-في-السجون-الإسرائيلية-1115386782.html
رئيس متابعة شؤون الأسرى: قانون "سجن التماسيح" امتداد لجرائم التنكيل في السجون الإسرائيلية
رئيس متابعة شؤون الأسرى: قانون "سجن التماسيح" امتداد لجرائم التنكيل في السجون الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
قال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أمين شومان، إن الأسرى الفلسطينيين يعانون أوضاعا صعبة وكارثية داخل السجون الإسرائيلية منذ... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T18:18+0000
2026-07-21T18:18+0000
2026-07-21T18:18+0000
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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن إدارة السجون الإسرائيلية صادرت كافة مقتنيات الحركة الأسيرة، ونفذت بحقهم إجراءات وعقوبات جماعية واعتداءات بالضرب والشبح والتنكيل، إلى جانب سياسة التجويع والإهمال الطبي المتعمد والحرمان التام من الزيارات، بالإضافة إلى تعرض بعضهم للاعتداءات والانتهاكات الجسيمة.وأكد شومان أن هذه الأوضاع المأساوية تلتها سلسلة من استصدار القوانين العنصرية بحق الأسرى، وكان من أبرزها قانون إعدام الأسرى، مشيرا إلى أن ما يسعى إليه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالتعاون مع وزيرة حماية البيئة في الحكومة اليمينية لتعديل قانون يمهد لإنشاء خندق للتماسيح حول سجن النقب بحجة منع الفرار، يأتي بعد رفض جهات الاختصاص الموافقة عليه أو تعديله لمخالفته الصريحة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.وأضاف رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أنه أمام هذا التغول المتصاعد من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، يتوجب على جميع المؤسسات الحقوقية العاملة في فلسطين تحمل مسؤولياتها الكاملة والوقوف عند واجباتها القانونية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الأسرى.كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، عيديت سيلمان، أجرت تعديلًا قانونيًا يمهد الطريق أمام تنفيذ مقترح إقامة ما يُعرف بـ"سجن التماسيح"، الذي طرحه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، جاء التعديل بعد اعتراض سلطة الطبيعة والحدائق على الخطة، حيث جرى تغيير التصنيف القانوني للتماسيح من "الحيوانات البرية" إلى "الحيوانات البرية المربّاة"، ما يسمح بنقلها إلى محيط سجن النقب (كتسيعوت) في صحراء النقب.وأوضحت الصحيفة أن بن غفير طرح فكرة إنشاء سجن أمني تحيط به التماسيح خلال اجتماع عقده في ديسمبر/كانون الأول الماضي مع مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، بهدف منع محاولات الهروب.وأضافت أن ممثلين عن مصلحة السجون أجروا، بعد أيام من طرح المقترح، زيارة ميدانية إلى منتجع "حمات غادير" الذي يضم أكبر مزرعة تماسيح في إسرائيل، للاطلاع على طرق التعامل مع التماسيح ودراسة إمكانية شرائها، مشيرة إلى أن سعر التمساح الصغير يقدر بنحو 8 آلاف دولار، بينما يصل سعر التمساح البالغ إلى نحو 20 ألف دولار.وأشارت الصحيفة إلى أن الفكرة، التي قوبلت في بدايتها بسخرية من بعض كبار مسؤولي مصلحة السجون، انتقلت لاحقًا إلى مرحلة دراسة التنفيذ، قبل أن يتجه المشروع إلى سجن "كتسيعوت" عقب التعديل القانوني الأخير.يذكر أن الكنيست الإسرائيلي أقرّ، في وقت سابق، مشروع قانون يجيز عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، في جلسة عامة، بعد أن حصل المشروع على أغلبية 62 صوتا مؤيدا مقابل 47 صوتًا معارضًا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
https://sarabic.ae/20251022/من-عتمة-الزنازين-إلى-نور-القاهرة-أسرى-فلسطين-المبعدون-يروون-لـ-سبوتنيك-حكايات-الألم-والأمل-صور-1106269884.html
https://sarabic.ae/20260417/ذكرى-يوم-الأسير-الفلسطيني-رئيس-متابعة-شؤون-الأسرى-يكشف-الأوضاع-الكارثية-داخل-السجون-الإسرائيلية-1112642176.html
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, العالم
حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, العالم
رئيس متابعة شؤون الأسرى: قانون "سجن التماسيح" امتداد لجرائم التنكيل في السجون الإسرائيلية
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
قال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أمين شومان، إن الأسرى الفلسطينيين يعانون أوضاعا صعبة وكارثية داخل السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر، وحتى الآن.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك
"، أن إدارة السجون الإسرائيلية
صادرت كافة مقتنيات الحركة الأسيرة، ونفذت بحقهم إجراءات وعقوبات جماعية واعتداءات بالضرب والشبح والتنكيل، إلى جانب سياسة التجويع والإهمال الطبي المتعمد والحرمان التام من الزيارات، بالإضافة إلى تعرض بعضهم للاعتداءات والانتهاكات الجسيمة.
وأكد شومان أن هذه الأوضاع المأساوية تلتها سلسلة من استصدار القوانين العنصرية بحق الأسرى، وكان من أبرزها قانون إعدام الأسرى، مشيرا إلى أن ما يسعى إليه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالتعاون مع وزيرة حماية البيئة في الحكومة اليمينية
لتعديل قانون يمهد لإنشاء خندق للتماسيح حول سجن النقب بحجة منع الفرار، يأتي بعد رفض جهات الاختصاص الموافقة عليه أو تعديله لمخالفته الصريحة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.
22 أكتوبر 2025, 11:00 GMT
وأضاف رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أنه أمام هذا التغول المتصاعد من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، يتوجب على جميع المؤسسات الحقوقية العاملة في فلسطين تحمل مسؤولياتها الكاملة والوقوف عند واجباتها القانونية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الأسرى.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، عيديت سيلمان، أجرت تعديلًا قانونيًا
يمهد الطريق أمام تنفيذ مقترح إقامة ما يُعرف بـ"سجن التماسيح"، الذي طرحه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، جاء التعديل بعد اعتراض سلطة الطبيعة والحدائق على الخطة، حيث جرى تغيير التصنيف القانوني للتماسيح من "الحيوانات البرية" إلى "الحيوانات البرية المربّاة"، ما يسمح بنقلها إلى محيط سجن النقب (كتسيعوت) في صحراء النقب.
وأوضحت الصحيفة أن بن غفير طرح فكرة إنشاء سجن أمني تحيط به التماسيح خلال اجتماع عقده في ديسمبر/كانون الأول الماضي مع مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، بهدف منع محاولات الهروب.
وأضافت أن ممثلين عن مصلحة السجون أجروا، بعد أيام من طرح المقترح، زيارة ميدانية إلى منتجع "حمات غادير" الذي يضم أكبر مزرعة تماسيح في إسرائيل
، للاطلاع على طرق التعامل مع التماسيح ودراسة إمكانية شرائها، مشيرة إلى أن سعر التمساح الصغير يقدر بنحو 8 آلاف دولار، بينما يصل سعر التمساح البالغ إلى نحو 20 ألف دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفكرة، التي قوبلت في بدايتها بسخرية من بعض كبار مسؤولي مصلحة السجون، انتقلت لاحقًا إلى مرحلة دراسة التنفيذ، قبل أن يتجه المشروع إلى سجن "كتسيعوت" عقب التعديل القانوني الأخير.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي أقرّ، في وقت سابق، مشروع قانون يجيز عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين
، في جلسة عامة، بعد أن حصل المشروع على أغلبية 62 صوتا مؤيدا مقابل 47 صوتًا معارضًا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.