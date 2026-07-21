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نبض افريقيا
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رئيس متابعة شؤون الأسرى: قانون "سجن التماسيح" امتداد لجرائم التنكيل في السجون الإسرائيلية
رئيس متابعة شؤون الأسرى: قانون "سجن التماسيح" امتداد لجرائم التنكيل في السجون الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
قال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أمين شومان، إن الأسرى الفلسطينيين يعانون أوضاعا صعبة وكارثية داخل السجون الإسرائيلية منذ... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T18:18+0000
2026-07-21T18:18+0000
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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن إدارة السجون الإسرائيلية صادرت كافة مقتنيات الحركة الأسيرة، ونفذت بحقهم إجراءات وعقوبات جماعية واعتداءات بالضرب والشبح والتنكيل، إلى جانب سياسة التجويع والإهمال الطبي المتعمد والحرمان التام من الزيارات، بالإضافة إلى تعرض بعضهم للاعتداءات والانتهاكات الجسيمة.وأكد شومان أن هذه الأوضاع المأساوية تلتها سلسلة من استصدار القوانين العنصرية بحق الأسرى، وكان من أبرزها قانون إعدام الأسرى، مشيرا إلى أن ما يسعى إليه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالتعاون مع وزيرة حماية البيئة في الحكومة اليمينية لتعديل قانون يمهد لإنشاء خندق للتماسيح حول سجن النقب بحجة منع الفرار، يأتي بعد رفض جهات الاختصاص الموافقة عليه أو تعديله لمخالفته الصريحة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.وأضاف رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أنه أمام هذا التغول المتصاعد من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، يتوجب على جميع المؤسسات الحقوقية العاملة في فلسطين تحمل مسؤولياتها الكاملة والوقوف عند واجباتها القانونية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الأسرى.كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، عيديت سيلمان، أجرت تعديلًا قانونيًا يمهد الطريق أمام تنفيذ مقترح إقامة ما يُعرف بـ"سجن التماسيح"، الذي طرحه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، جاء التعديل بعد اعتراض سلطة الطبيعة والحدائق على الخطة، حيث جرى تغيير التصنيف القانوني للتماسيح من "الحيوانات البرية" إلى "الحيوانات البرية المربّاة"، ما يسمح بنقلها إلى محيط سجن النقب (كتسيعوت) في صحراء النقب.وأوضحت الصحيفة أن بن غفير طرح فكرة إنشاء سجن أمني تحيط به التماسيح خلال اجتماع عقده في ديسمبر/كانون الأول الماضي مع مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، بهدف منع محاولات الهروب.وأضافت أن ممثلين عن مصلحة السجون أجروا، بعد أيام من طرح المقترح، زيارة ميدانية إلى منتجع "حمات غادير" الذي يضم أكبر مزرعة تماسيح في إسرائيل، للاطلاع على طرق التعامل مع التماسيح ودراسة إمكانية شرائها، مشيرة إلى أن سعر التمساح الصغير يقدر بنحو 8 آلاف دولار، بينما يصل سعر التمساح البالغ إلى نحو 20 ألف دولار.وأشارت الصحيفة إلى أن الفكرة، التي قوبلت في بدايتها بسخرية من بعض كبار مسؤولي مصلحة السجون، انتقلت لاحقًا إلى مرحلة دراسة التنفيذ، قبل أن يتجه المشروع إلى سجن "كتسيعوت" عقب التعديل القانوني الأخير.يذكر أن الكنيست الإسرائيلي أقرّ، في وقت سابق، مشروع قانون يجيز عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، في جلسة عامة، بعد أن حصل المشروع على أغلبية 62 صوتا مؤيدا مقابل 47 صوتًا معارضًا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, العالم
حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, العالم

رئيس متابعة شؤون الأسرى: قانون "سجن التماسيح" امتداد لجرائم التنكيل في السجون الإسرائيلية

18:18 GMT 21.07.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
نتنفس حرية معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
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قال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أمين شومان، إن الأسرى الفلسطينيين يعانون أوضاعا صعبة وكارثية داخل السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر، وحتى الآن.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن إدارة السجون الإسرائيلية صادرت كافة مقتنيات الحركة الأسيرة، ونفذت بحقهم إجراءات وعقوبات جماعية واعتداءات بالضرب والشبح والتنكيل، إلى جانب سياسة التجويع والإهمال الطبي المتعمد والحرمان التام من الزيارات، بالإضافة إلى تعرض بعضهم للاعتداءات والانتهاكات الجسيمة.
وأكد شومان أن هذه الأوضاع المأساوية تلتها سلسلة من استصدار القوانين العنصرية بحق الأسرى، وكان من أبرزها قانون إعدام الأسرى، مشيرا إلى أن ما يسعى إليه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالتعاون مع وزيرة حماية البيئة في الحكومة اليمينية لتعديل قانون يمهد لإنشاء خندق للتماسيح حول سجن النقب بحجة منع الفرار، يأتي بعد رفض جهات الاختصاص الموافقة عليه أو تعديله لمخالفته الصريحة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.
الإفراج عن الأسرى ضمن اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ تغلق باب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
من عتمة الزنازين إلى نور القاهرة.. أسرى فلسطين المبعدون يروون لـ "سبوتنيك" حكايات الألم والأمل.. صور
22 أكتوبر 2025, 11:00 GMT
وأضاف رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أنه أمام هذا التغول المتصاعد من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، يتوجب على جميع المؤسسات الحقوقية العاملة في فلسطين تحمل مسؤولياتها الكاملة والوقوف عند واجباتها القانونية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الأسرى.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، عيديت سيلمان، أجرت تعديلًا قانونيًا يمهد الطريق أمام تنفيذ مقترح إقامة ما يُعرف بـ"سجن التماسيح"، الذي طرحه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، جاء التعديل بعد اعتراض سلطة الطبيعة والحدائق على الخطة، حيث جرى تغيير التصنيف القانوني للتماسيح من "الحيوانات البرية" إلى "الحيوانات البرية المربّاة"، ما يسمح بنقلها إلى محيط سجن النقب (كتسيعوت) في صحراء النقب.
أسير فلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2026
ذكرى "يوم الأسير" الفلسطيني.. رئيس متابعة شؤون الأسرى يكشف الأوضاع الكارثية داخل السجون الإسرائيلية
17 أبريل, 13:29 GMT
وأوضحت الصحيفة أن بن غفير طرح فكرة إنشاء سجن أمني تحيط به التماسيح خلال اجتماع عقده في ديسمبر/كانون الأول الماضي مع مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، بهدف منع محاولات الهروب.
وأضافت أن ممثلين عن مصلحة السجون أجروا، بعد أيام من طرح المقترح، زيارة ميدانية إلى منتجع "حمات غادير" الذي يضم أكبر مزرعة تماسيح في إسرائيل، للاطلاع على طرق التعامل مع التماسيح ودراسة إمكانية شرائها، مشيرة إلى أن سعر التمساح الصغير يقدر بنحو 8 آلاف دولار، بينما يصل سعر التمساح البالغ إلى نحو 20 ألف دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفكرة، التي قوبلت في بدايتها بسخرية من بعض كبار مسؤولي مصلحة السجون، انتقلت لاحقًا إلى مرحلة دراسة التنفيذ، قبل أن يتجه المشروع إلى سجن "كتسيعوت" عقب التعديل القانوني الأخير.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي أقرّ، في وقت سابق، مشروع قانون يجيز عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، في جلسة عامة، بعد أن حصل المشروع على أغلبية 62 صوتا مؤيدا مقابل 47 صوتًا معارضًا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
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