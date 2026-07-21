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سلسلة الإقالات تستمر في نظام كييف... زيلينسكي يعين قائدا عاما جديدا للقوات الأوكرانية
سلسلة الإقالات تستمر في نظام كييف... زيلينسكي يعين قائدا عاما جديدا للقوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلن فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، تعيين ميخايلو دراباتي، قائد القوات المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية، قائداً عاماً للقوات المسلحة الأوكرانية. 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T20:11+0000
2026-07-21T20:11+0000
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وكتب زيلينسكي على قناته في تطبيق "تلغرام": "سيصبح ميخايلو دراباتي القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف زيلينسكي أنه سيتم أيضاً تحديث هيكل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.وأفاد العضو في البرلمان الأوكراني، أليكسي غونشارينكو (المدرج على قائمة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا)، بأن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، تمت إقالته من منصبه.وتأتي إقالة سيرسكي في خضم موجة إقالات أقرها زيلينسكي، تنم عن خلافات في بينة سلطة نظام كييف.وفي 14 تموز/يوليو، أقالها البرلمان الأوكراني، ما أدى إلى استقالة الحكومة بأكملها. وفي اليوم التالي، قدم زيلينسكي اقتراحًا إلى البرلمان (الرادا) بتعيين سيرغي كوريتسكي رئيسًا جديداً للوزراء.كما نشر وزير الدفاع الأوكراني، ميخائيل فيدوروف، في وقت سابق، منشور وداع وسط تقارير تتحدث عن استقالته من منصبه.واندلعت، يوم الخميس الماضي، احتجاجات ضد استقالة فيدوروف في 18 مدينة أوكرانية على الأقل، وشارك فيها الآلاف في كييف ولفوف.احتجاجات في كييف ضد استقالة فيدوروف من منصبه كوزير للدفاع لليوم الثاني
https://sarabic.ae/20260718/ضابط-أمريكي-سابق-بإمكان-الأوكرانيين-التخلص-من-زيلينسكي-بأنفسهم-1115298367.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

سلسلة الإقالات تستمر في نظام كييف... زيلينسكي يعين قائدا عاما جديدا للقوات الأوكرانية

20:11 GMT 21.07.2026
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
© Sputnik . POOL
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أعلن فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، تعيين ميخايلو دراباتي، قائد القوات المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية، قائداً عاماً للقوات المسلحة الأوكرانية.
وكتب زيلينسكي على قناته في تطبيق "تلغرام": "سيصبح ميخايلو دراباتي القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف زيلينسكي أنه سيتم أيضاً تحديث هيكل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأفاد العضو في البرلمان الأوكراني، أليكسي غونشارينكو (المدرج على قائمة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا)، بأن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، تمت إقالته من منصبه.

وصرح عضو البرلمان الأوكراني في بيان على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء، أن "زيلينسكي أقال سيرسكي".

وتأتي إقالة سيرسكي في خضم موجة إقالات أقرها زيلينسكي، تنم عن خلافات في بينة سلطة نظام كييف.
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
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وكان زيلينسكي قد أعلن، في 12 تموز/يوليو الجاري، عن نيته إقالة يوليا سفيريدينكو من منصبها كرئيسة للوزراء، الشيء الذي أكدته هي لاحقاً.
وفي 14 تموز/يوليو، أقالها البرلمان الأوكراني، ما أدى إلى استقالة الحكومة بأكملها. وفي اليوم التالي، قدم زيلينسكي اقتراحًا إلى البرلمان (الرادا) بتعيين سيرغي كوريتسكي رئيسًا جديداً للوزراء.
كما نشر وزير الدفاع الأوكراني، ميخائيل فيدوروف، في وقت سابق، منشور وداع وسط تقارير تتحدث عن استقالته من منصبه.
واندلعت، يوم الخميس الماضي، احتجاجات ضد استقالة فيدوروف في 18 مدينة أوكرانية على الأقل، وشارك فيها الآلاف في كييف ولفوف.
احتجاجات في كييف ضد استقالة فيدوروف من منصبه كوزير للدفاع لليوم الثاني
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