https://sarabic.ae/20260718/ضابط-أمريكي-سابق-بإمكان-الأوكرانيين-التخلص-من-زيلينسكي-بأنفسهم-1115298367.html

ضابط أمريكي سابق: بإمكان الأوكرانيين التخلص من زيلينسكي بأنفسهم

ضابط أمريكي سابق: بإمكان الأوكرانيين التخلص من زيلينسكي بأنفسهم

سبوتنيك عربي

أكد العقيد المتقاعد من الجيش الأمريكي لورانس ويلكرسون، أن روسيا تنتصر، وفي النهاية، يمكن للأوكرانيين التخلص من فلاديمير زيلينسكي، بأنفسهم. 18.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-18T07:29+0000

2026-07-18T07:29+0000

2026-07-18T07:29+0000

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وقال ويلكرسون عبر قناته على موقع "يوتيوب": "روسيا تهزم أوكرانيا بثقة، وتحقق انتصارًا حاسمًا. مسألة وقت فقط قبل أن يضع هذا الحسم أوكرانيا في وضع ميؤوس منه، لدرجة أن زيلينسكي سيُقتل على الأرجح أو يفر من البلاد أو ما شابه ذلك".وفي الوقت ذاته، أكد ويلكرسون أن الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، ليس لديها خطط واضحة طويلة الأجل فيما يتعلق بأوكرانيا.وأضاف الخبير العسكري الأمريكي: "لا يوجد خط إستراتيجي. لا توجد إستراتيجية لأوكرانيا".وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية شنّت ضربات جماعية على منشآت تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي، وتحديدًا في مواني أوديسا وشورنومورسك ويوجني ودنيبرو- بوغسكي. كما استهدفت الضربات منشآت المجمع الصناعي العسكري، ومستودعات الذخيرة والطائرات المسيرة، وأهدافًا عسكرية أخرى في أوكرانيا.وبحسب الدفاع الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 10155 جنديًا، في أسبوع واحد.ودمّرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.لافروف: نظام كييف يشعر بالقلق من أن أزمة الخليج تصرف انتباه واشنطن عن أوكرانياإعلام: ضربة جديدة لزيلينسكي وسط الأزمة السياسية في البلاد

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