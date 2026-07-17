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لافروف: روسيا تأمل في عقد اجتماع وزاري قريبا بصيغة "3+3"
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لافروف: نظام كييف يشعر بالقلق من أن أزمة الخليج تصرف انتباه واشنطن عن أوكرانيا
لافروف: نظام كييف يشعر بالقلق من أن أزمة الخليج تصرف انتباه واشنطن عن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن نظام كييف يشعر بالقلق من أن أزمة الخليج تصرف انتباه الولايات المتحدة الأمريكية عن الوضع الأوكراني. 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T12:39+0000
2026-07-17T12:39+0000
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وقال لافروف خلال إحاطة صحفية، ردًا على سؤال حول تأثير أزمة الخليج العربي على الوضع في أوكرانيا: "إنهم (نظام كييف) قلقون من أن الولايات المتحدة منشغلة (بأزمة الخليج) ولا تستطيع الانضمام بشكل أكثر فعالية إلى المعسكر الذي ينشغل فقط بممارسة الضغط على روسيا".وتابع: "دعوا المفاوضين الأمريكيين يتولون المهام التي يوكلهم بها الرئيس (الرئيس الأمريكي)، أما نحن فسنتولى شؤوننا. لقد أوضح الرئيس (فلاديمير) بوتين جليًا أن هذا العمل، الذي بدأناه بعد فشل جميع محاولات حل الأزمة سلميًا، عندما كذب جميع الموقعين على الوثائق السابقة واعترفوا لاحقًا بعدم رغبتهم في تنفيذ أي شيء، سيستكمل".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صرّح في وقت سابق، بأن أوروبا وأوكرانيا، تحاولان صرف الولايات المتحدة عن اتفاقات قمة ألاسكا عام 2025 بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب.وقال لافروف، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي: "إذا قرأتم خطاب الرئيس (دونالد ترامب) عقب قمة ألاسكا مباشرة، ستجدونه قد أشاد بالاتفاقات، قائلًا إننا قد بدأنا العملية، وما إلى ذلك. لكن أوروبا وأوكرانيا قالتا: لم نكن طرفًا فيها، ولا شأن لنا بها".وتابع: "والآن (أوروبا وأوكرانيا)، تبذلان كل ما في وسعهما لصرف الولايات المتحدة عن اتفاقات ألاسكا".بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي أولويات موسكو في منطقة آسيا والمحيط الهادئالمستشار الألماني يؤكد مشاركة بلاده في مناورات الردع النووي التي تنظمها فرنسا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

لافروف: نظام كييف يشعر بالقلق من أن أزمة الخليج تصرف انتباه واشنطن عن أوكرانيا

12:39 GMT 17.07.2026
© МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وصل إلى بكين في زيارة رسمية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وصل إلى بكين في زيارة رسمية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© МИД РФ
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صرّح وزير الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن نظام كييف يشعر بالقلق من أن أزمة الخليج تصرف انتباه الولايات المتحدة الأمريكية عن الوضع الأوكراني.
وقال لافروف خلال إحاطة صحفية، ردًا على سؤال حول تأثير أزمة الخليج العربي على الوضع في أوكرانيا: "إنهم (نظام كييف) قلقون من أن الولايات المتحدة منشغلة (بأزمة الخليج) ولا تستطيع الانضمام بشكل أكثر فعالية إلى المعسكر الذي ينشغل فقط بممارسة الضغط على روسيا".

وأضاف: "لقد قبلنا مقترحات ترامب (الرئيس دونالد) في ألاسكا. حلفاؤه الأوروبيون، وبالطبع السيد زيلينسكي نفسه، يحاولون ثني ترامب عن هذه المقترحات".

وتابع: "دعوا المفاوضين الأمريكيين يتولون المهام التي يوكلهم بها الرئيس (الرئيس الأمريكي)، أما نحن فسنتولى شؤوننا. لقد أوضح الرئيس (فلاديمير) بوتين جليًا أن هذا العمل، الذي بدأناه بعد فشل جميع محاولات حل الأزمة سلميًا، عندما كذب جميع الموقعين على الوثائق السابقة واعترفوا لاحقًا بعدم رغبتهم في تنفيذ أي شيء، سيستكمل".
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أمس, 11:57 GMT
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صرّح في وقت سابق، بأن أوروبا وأوكرانيا، تحاولان صرف الولايات المتحدة عن اتفاقات قمة ألاسكا عام 2025 بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب.
وقال لافروف، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي: "إذا قرأتم خطاب الرئيس (دونالد ترامب) عقب قمة ألاسكا مباشرة، ستجدونه قد أشاد بالاتفاقات، قائلًا إننا قد بدأنا العملية، وما إلى ذلك. لكن أوروبا وأوكرانيا قالتا: لم نكن طرفًا فيها، ولا شأن لنا بها".
وتابع: "والآن (أوروبا وأوكرانيا)، تبذلان كل ما في وسعهما لصرف الولايات المتحدة عن اتفاقات ألاسكا".
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