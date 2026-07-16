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لافروف يحدد المواضيع ذات الأولوية لقمة "روسيا-أفريقيا"
لافروف يحدد المواضيع ذات الأولوية لقمة "روسيا-أفريقيا"
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأنه من ضمن المواضيع ذات الأولوية في القمة الروسية الأفريقية الثالثة ستكون استخدام الذكاء الاصطناعي،... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية غينيا بيساو، فاطوماتا جاو: "ستشمل المواضيع ذات الأولوية في القمة الثالثة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والتسويات بعملات بديلة للعملات الغربية الرئيسية، التي تُعدّ عملات احتياطية، ولكن الغرب يسيء استخدامها بشكل جسيم".ووفقا له، "يعد هذا جانبًا مهمًا من جوانب التحرر من مخلفات التبعية الاستعمارية، التي لا تزال كثيرة".وأعرب لافروف عن أمله في أن تطوّر جميع هذه المجالات خلال الفترة المتبقية، وأن تدرج في خطة العمل المُعدّة للفترة 2027-2029، وفي البيان الختامي للقمة.وتابع: "من بين الأفكار التي طرحتها الوزيرة (فاطوماتا جاو) اليوم، تنظيم منتدى أعمال بين روسيا وغينيا بيساو".وكانت وزيرة خارجية غينيا بيساو فاطوماتا جاو، صرّحت في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن بلادها لن تنسى أبدا مساعدة روسيا لها خلال نضالها من أجل التحرير الوطني.وأشارت الوزيرة أيضا إلى أن العلاقات الثنائية شهدت زخمًا متزايدًا في السنوات الأخيرة بفضل زيارات رئيس غينيا بيساو السابق عمر سيسوكو إمبالو، إلى روسيا بين عامي 2022 و2025.الشركات الروسية تضاعف صادراتها إلى أفريقياالخارجية الروسية: موسكو والرباط تعتزمان تعزيز صداقتهما لما فيه مصلحة الشعبين
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أخبار روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي

لافروف يحدد المواضيع ذات الأولوية لقمة "روسيا-أفريقيا"

11:57 GMT 16.07.2026 (تم التحديث: 12:20 GMT 16.07.2026)
© Sputnikسيرغي لافروف
سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأنه من ضمن المواضيع ذات الأولوية في القمة الروسية الأفريقية الثالثة ستكون استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصات الدفع، والأمن الغذائي في المنطقة.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية غينيا بيساو، فاطوماتا جاو: "ستشمل المواضيع ذات الأولوية في القمة الثالثة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والتسويات بعملات بديلة للعملات الغربية الرئيسية، التي تُعدّ عملات احتياطية، ولكن الغرب يسيء استخدامها بشكل جسيم".

وأضاف أن "المنصات الحسابية هي موضوع يثير قلق العديد من الجمعيات في أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس".

ووفقا له، "يعد هذا جانبًا مهمًا من جوانب التحرر من مخلفات التبعية الاستعمارية، التي لا تزال كثيرة".

وأشار إلى أن "الأمن الغذائي في المنطقة سيكون موضوعًا مهمًا آخر".

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وأعرب لافروف عن أمله في أن تطوّر جميع هذه المجالات خلال الفترة المتبقية، وأن تدرج في خطة العمل المُعدّة للفترة 2027-2029، وفي البيان الختامي للقمة.

وأضاف: "ناقشنا الاستعدادات لقمة روسيا-أفريقيا الثالثة. وقد أكدت زميلتي (وزيرة خارجية غينيا بيساو، فاطوماتا جاو) مشاركة رئيس غينيا بيساو في هذا الحدث. وسنكون سعداء باستضافة الوفد الذي سيمثل غينيا بيساو".

وتابع: "من بين الأفكار التي طرحتها الوزيرة (فاطوماتا جاو) اليوم، تنظيم منتدى أعمال بين روسيا وغينيا بيساو".
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وكانت وزيرة خارجية غينيا بيساو فاطوماتا جاو، صرّحت في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن بلادها لن تنسى أبدا مساعدة روسيا لها خلال نضالها من أجل التحرير الوطني.
وقالت فاطوماتا جاو، خلال محادثاتها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "تحافظ غينيا بيساو وروسيا الاتحادية على علاقات راسخة صمدت أمام اختبار الزمن، كما تفضلتم بالذكر، معالي الوزير. وهي علاقات تقوم على التضامن والاحترام المتبادل والثقة. لن تنسى غينيا بيساو أبدًا الدعم الذي قُدّم لشعبنا خلال نضالنا من أجل التحرير الوطني. هذا التضامن يحتل مكانة خاصة في ذاكرتنا الوطنية، ويظل أساسًا للصداقة بين شعبينا".
وأشارت الوزيرة أيضا إلى أن العلاقات الثنائية شهدت زخمًا متزايدًا في السنوات الأخيرة بفضل زيارات رئيس غينيا بيساو السابق عمر سيسوكو إمبالو، إلى روسيا بين عامي 2022 و2025.
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