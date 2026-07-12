https://sarabic.ae/20260712/الخارجية-الروسية-موسكو-والرباط-تعتزمان-تعزيز-صداقتهما-لما-فيه-مصلحة-الشعبين-1115156325.html

الخارجية الروسية: موسكو والرباط تعتزمان تعزيز صداقتهما لما فيه مصلحة الشعبين

الخارجية الروسية: موسكو والرباط تعتزمان تعزيز صداقتهما لما فيه مصلحة الشعبين

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن الصداقة والتعاون الروسي المغربي سيستمران في التعزيز لما فيه مصلحة شعبي البلدين. 12.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-12T19:19+0000

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2026-07-12T19:19+0000

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وقالت زاخاروفا في مقابلة مع صحيفة "برلمان اليوم" المغربية: "نحن على ثقة بأن الصداقة والتعاون الروسي المغربي سيستمران في التعزيز لما فيه مصلحة شعبينا".وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن التعاون بين روسيا وتونس سيواصل تطوره بما يخدم شعبي البلدين، ويسهم في ضمان الاستقرار والأمن في أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط.وأشار لافروف إلى أن العلاقات بين روسيا وتونس تمتد إلى تاريخ طويل، وتستند إلى تقاليد راسخة من الصداقة والاحترام، مضيفًا أن البلدين راكما، على مدى العقود الماضية، خبرة واسعة في التعاون الثنائي متعدد المجالات، الذي يواصل تطوره بصورة مطردة.

https://sarabic.ae/20260712/لافروف-في-برقية-لنظيره-التونسي-التعاون-بين-موسكو-وتونس-يزداد-قوة-1115150061.html

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