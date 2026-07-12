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الخارجية الروسية: موسكو والرباط تعتزمان تعزيز صداقتهما لما فيه مصلحة الشعبين
الخارجية الروسية: موسكو والرباط تعتزمان تعزيز صداقتهما لما فيه مصلحة الشعبين
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن الصداقة والتعاون الروسي المغربي سيستمران في التعزيز لما فيه مصلحة شعبي البلدين. 12.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت زاخاروفا في مقابلة مع صحيفة "برلمان اليوم" المغربية: "نحن على ثقة بأن الصداقة والتعاون الروسي المغربي سيستمران في التعزيز لما فيه مصلحة شعبينا".وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن التعاون بين روسيا وتونس سيواصل تطوره بما يخدم شعبي البلدين، ويسهم في ضمان الاستقرار والأمن في أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط.وأشار لافروف إلى أن العلاقات بين روسيا وتونس تمتد إلى تاريخ طويل، وتستند إلى تقاليد راسخة من الصداقة والاحترام، مضيفًا أن البلدين راكما، على مدى العقود الماضية، خبرة واسعة في التعاون الثنائي متعدد المجالات، الذي يواصل تطوره بصورة مطردة.
https://sarabic.ae/20260712/لافروف-في-برقية-لنظيره-التونسي-التعاون-بين-موسكو-وتونس-يزداد-قوة-1115150061.html
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العالم العربي, العالم, روسيا
العالم العربي, العالم, روسيا

الخارجية الروسية: موسكو والرباط تعتزمان تعزيز صداقتهما لما فيه مصلحة الشعبين

19:19 GMT 12.07.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy وزارة الخارجية الروسية
 وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
تابعنا عبر
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن الصداقة والتعاون الروسي المغربي سيستمران في التعزيز لما فيه مصلحة شعبي البلدين.
وقالت زاخاروفا في مقابلة مع صحيفة "برلمان اليوم" المغربية: "نحن على ثقة بأن الصداقة والتعاون الروسي المغربي سيستمران في التعزيز لما فيه مصلحة شعبينا".
وفي حديثها عن الذكرى العاشرة للشراكة الاستراتيجية الروسية المغربية، أشارت إلى أن روسيا تُقدّر عالياً مستوى الحوار السياسي القائم على الثقة الذي تحقق بين البلدين.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
لافروف في برقية لنظيره التونسي: التعاون بين موسكو وتونس يزداد قوة
16:11 GMT
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن التعاون بين روسيا وتونس سيواصل تطوره بما يخدم شعبي البلدين، ويسهم في ضمان الاستقرار والأمن في أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط.
وجاء في برقية التهنئة التي بعث بها لافروف إلى وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين: "أنا على يقين بأن التعاون الروسي التونسي سيواصل تعزيزه بنجاح بما يخدم شعبي البلدين، وفي إطار ضمان الاستقرار والأمن في أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط".
وأشار لافروف إلى أن العلاقات بين روسيا وتونس تمتد إلى تاريخ طويل، وتستند إلى تقاليد راسخة من الصداقة والاحترام، مضيفًا أن البلدين راكما، على مدى العقود الماضية، خبرة واسعة في التعاون الثنائي متعدد المجالات، الذي يواصل تطوره بصورة مطردة.
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