https://sarabic.ae/20260714/لافروف-يلتقي-مع-وزير-خارجية-تشاد-في-موسكو-ويؤكد-على-تعزيز-علاقات-البلدين-1115190898.html
لافروف يلتقي مع وزير خارجية تشاد في موسكو ويؤكد على تعزيز علاقات البلدين
لافروف يلتقي مع وزير خارجية تشاد في موسكو ويؤكد على تعزيز علاقات البلدين
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، يعقد لقاء في موسكو مع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتكامل... 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T10:17+0000
2026-07-14T10:17+0000
2026-07-14T10:17+0000
سيرغي لافروف
روسيا
أخبار تشاد
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وصرح لافروف، خلال اللقاء: "سنوقع اليوم اتفاقية نقر من خلالها نظام إعفاء من التأشيرات لرحلات مواطنينا حاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمية".ونوه لافروف إلى أن المرحلة الحالية للعلاقات الروسية التشادية تم تحديد مسارها خلال زيارة رئيس تشاد، محمد إدريس ديبي، إلى موسكو في عام 2024.ونقل وزير خارجية تشاد، خلال اللقاء، تحيات أخوية من رئيس الجمهورية، محمد إدريس ديبي إتنو، إلى الرئيس فلاديمير بوتين.يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تأسست في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1964.لافروف في برقية لنظيره التونسي: التعاون بين موسكو وتونس يزداد قوة
https://sarabic.ae/20260708/لافروف-روسيا-مستعدة-لمساعدة-أفريقيا-في-تعزيز-استقلالها-الاقتصادي-1115054891.html
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سيرغي لافروف, روسيا, أخبار تشاد
سيرغي لافروف, روسيا, أخبار تشاد
لافروف يلتقي مع وزير خارجية تشاد في موسكو ويؤكد على تعزيز علاقات البلدين
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، يعقد لقاء في موسكو مع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين في الخارج، عبد الله صابر فضل، وأن لافروف أكد خلال اللقاء على أن روسيا عازمة على مواصلة العمل المشترك بنشاط مع تشاد في مجمل العلاقات الثنائية.
وصرح لافروف، خلال اللقاء: "سنوقع اليوم اتفاقية نقر من خلالها نظام إعفاء من التأشيرات لرحلات مواطنينا حاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمية".
ونوه لافروف إلى أن المرحلة الحالية للعلاقات الروسية التشادية تم تحديد مسارها خلال زيارة رئيس تشاد، محمد إدريس ديبي، إلى موسكو في عام 2024.
ونوه لافروف إلى زيارته إلى إنجامينا في العام نفسه، لافتاً إلى أن حسن الضيافة الذي حظي به الوفد الروسي أسهم في تعزيز الاتصالات الثنائية.
ونقل وزير خارجية تشاد، خلال اللقاء، تحيات أخوية من رئيس الجمهورية، محمد إدريس ديبي إتنو، إلى الرئيس فلاديمير بوتين.
وكان آخر لقاء قد جمع الوزيرين على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2025.
يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تأسست في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1964.