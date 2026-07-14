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لافروف: روسيا ستولي دول الساحل اهتماما خاصا
لافروف: روسيا ستولي دول الساحل اهتماما خاصا
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، ستولي اهتماما خاصا لمساعدة دول الساحل. 14.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال لافروف عقب محادثات مع وزير الخارجية التشادي، عبد الله صبري فضل: "ستواصل روسيا، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي، الالتزام بهذا النهج والتركيز على استقرار الأوضاع في منطقة الساحل".وكان مراسل "سبوتنيك" أفاد، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيعقد لقاء في موسكو مع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين في الخارج، عبد الله صابر فضل، وأن لافروف أكد خلال اللقاء على أن روسيا عازمة على مواصلة العمل المشترك بنشاط مع تشاد في مجمل العلاقات الثنائية.ونوه لافروف إلى أن المرحلة الحالية للعلاقات الروسية التشادية تم تحديد مسارها خلال زيارة رئيس تشاد، محمد إدريس ديبي، إلى موسكو في عام 2024.ونقل وزير خارجية تشاد، خلال اللقاء، تحيات أخوية من رئيس الجمهورية، محمد إدريس ديبي إتنو، إلى الرئيس فلاديمير بوتين.أدلة جديدة ولا اعتقالات... الجنائية الدولية تكتفي بالبيانات في حرب السودانالخارجية الروسية: موسكو والرباط تعتزمان تعزيز صداقتهما لما فيه مصلحة الشعبين
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
لافروف: روسيا ستولي دول الساحل اهتماما خاصا
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، ستولي اهتماما خاصا لمساعدة دول الساحل.
وقال لافروف عقب محادثات مع وزير الخارجية التشادي، عبد الله صبري فضل: "ستواصل روسيا، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي، الالتزام بهذا النهج والتركيز على استقرار الأوضاع في منطقة الساحل".
وأضاف: "نعتزم تقديم المساعدة لدول المنطقة، بما في ذلك على الصعيد الثنائي، من خلال تعزيز الجاهزية القتالية للقوات المسلحة الوطنية وتدريب الكوادر العسكرية والأمنية. كما سيستمر تقديم المساعدات الإنسانية".
وكان مراسل "سبوتنيك" أفاد، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيعقد لقاء في موسكو مع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين في الخارج، عبد الله صابر فضل، وأن لافروف أكد خلال اللقاء على أن روسيا عازمة على مواصلة العمل المشترك بنشاط مع تشاد في مجمل العلاقات الثنائية.
وصرح لافروف، خلال اللقاء: "سنوقع اليوم اتفاقية نقر من خلالها نظام إعفاء من التأشيرات لرحلات مواطنينا حاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمية".
ونوه لافروف إلى أن المرحلة الحالية للعلاقات الروسية التشادية تم تحديد مسارها خلال زيارة رئيس تشاد، محمد إدريس ديبي، إلى موسكو في عام 2024.
ونوه لافروف إلى زيارته إلى إنجامينا في العام نفسه، لافتًا إلى أن حسن الضيافة الذي حظي به الوفد الروسي أسهم في تعزيز الاتصالات الثنائية.
ونقل وزير خارجية تشاد، خلال اللقاء، تحيات أخوية من رئيس الجمهورية، محمد إدريس ديبي إتنو، إلى الرئيس فلاديمير بوتين.