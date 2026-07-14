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الشركات الروسية تضاعف صادراتها إلى أفريقيا
الشركات الروسية تضاعف صادراتها إلى أفريقيا
سبوتنيك عربي
أفاد مكسيم ليكسوتوف، نائب رئيس بلدية موسكو لشؤون النقل والصناعة، أن صادرات موسكو الصناعية إلى القارة الأفريقية تضاعفت، العام الماضي، حيث تصدر الشركات الروسية... 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T13:49+0000
2026-07-14T13:53+0000
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وقال ليكسوتوف: "بناء على توجيهات عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، تدعم المدينة بشكل منهجي الصناعيين في دخول الأسواق الخارجية. وتعد الدول الأفريقية من بين الوجهات الواعدة لمصدّري التكنولوجيا المتقدمة في موسكو، وتتصدر العاصمة باستمرار روسيا الاتحادية في حجم التجارة مع الدول الأفريقية، حيث تمثل 36.7% من إجمالي التجارة الروسية. وفي عام 2025، تضاعفت صادرات المنتجات المصنّعة إلى القارة الأفريقية تقريبًا - بنسبة 89.5% - مقارنة بعام 2024".وتشمل مجالات التعاون الرئيسية مع أفريقيا المستحضرات الصيدلانية والأدوية، والهندسة الميكانيكية لقطاع الوقود والطاقة، والأجهزة اللازمة لتطوير البنية التحتية للنقل والاتصالات في المنطقة.وفي سبتمبر/أيلول 2026، ستعقد بعثة تجارية في جنوب أفريقيا، حيث ستستضيف المدينة مفاوضات لشركات صناعية من موسكو ضمن فعاليات معرض إلكترا للتعدين في أفريقيا.لافروف: روسيا مستعدة لمساعدة أفريقيا في تعزيز استقلالها الاقتصاديالخارجية الروسية: موسكو والرباط تعتزمان تعزيز صداقتهما لما فيه مصلحة الشعبين
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روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, أفريقيا, تصدير

الشركات الروسية تضاعف صادراتها إلى أفريقيا

13:49 GMT 14.07.2026 (تم التحديث: 13:53 GMT 14.07.2026)
© Photoالشركات الروسية تضاعف صادراتها إلى أفريقيا
الشركات الروسية تضاعف صادراتها إلى أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
© Photo
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أفاد مكسيم ليكسوتوف، نائب رئيس بلدية موسكو لشؤون النقل والصناعة، أن صادرات موسكو الصناعية إلى القارة الأفريقية تضاعفت، العام الماضي، حيث تصدر الشركات الروسية المعدات الطبية والأدوية إلى الدول الأفريقية، وتسهم في تطوير البنية التحتية لقطاعات الوقود والطاقة والنقل والاتصالات.
وقال ليكسوتوف: "بناء على توجيهات عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، تدعم المدينة بشكل منهجي الصناعيين في دخول الأسواق الخارجية. وتعد الدول الأفريقية من بين الوجهات الواعدة لمصدّري التكنولوجيا المتقدمة في موسكو، وتتصدر العاصمة باستمرار روسيا الاتحادية في حجم التجارة مع الدول الأفريقية، حيث تمثل 36.7% من إجمالي التجارة الروسية. وفي عام 2025، تضاعفت صادرات المنتجات المصنّعة إلى القارة الأفريقية تقريبًا - بنسبة 89.5% - مقارنة بعام 2024".
ويعمل مركز دعم الصادرات "موسبروم" على الترويج للصناعيين في الخارج. ويحظى برنامج المشترين بشعبية واسعة. وتغطي موسكو تكاليف بناء الأجنحة في المعارض الدولية والخدمات اللوجستية للمعارض، كما تنظم المفاوضات مع الشركاء المحتملين.
وتشمل مجالات التعاون الرئيسية مع أفريقيا المستحضرات الصيدلانية والأدوية، والهندسة الميكانيكية لقطاع الوقود والطاقة، والأجهزة اللازمة لتطوير البنية التحتية للنقل والاتصالات في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أوضح أناتولي غاربوزوف، وزير حكومة موسكو ورئيس إدارة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو، قائلًا: "في العام الماضي، كانت أكثر الدول التي صدّر إليها الصناعيون في موسكو منتجاتهم هي الجزائر ومصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ونيجيريا".
© Photoالشركات الروسية تضاعف صادراتها إلى أفريقيا
الشركات الروسية تضاعف صادراتها إلى أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
الشركات الروسية تضاعف صادراتها إلى أفريقيا
© Photo

وهناك طلب متزايد على اللقاحات البشرية والكواشف التشخيصية في نيجيريا، وكذلك في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتصدّر المركبات المتخصصة ومعدات تكييف الهواء والمحولات الإحصائية بشكل رئيسي إلى الجزائر وإثيوبيا ومصر.

وفي سبتمبر/أيلول 2026، ستعقد بعثة تجارية في جنوب أفريقيا، حيث ستستضيف المدينة مفاوضات لشركات صناعية من موسكو ضمن فعاليات معرض إلكترا للتعدين في أفريقيا.
لافروف: روسيا مستعدة لمساعدة أفريقيا في تعزيز استقلالها الاقتصادي
الخارجية الروسية: موسكو والرباط تعتزمان تعزيز صداقتهما لما فيه مصلحة الشعبين
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