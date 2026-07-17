https://sarabic.ae/20260717/إعلام-ضربة-جديدة-لزيلينسكي-وسط-الأزمة-السياسية-في-البلاد-1115263583.html

إعلام: ضربة جديدة لزيلينسكي وسط الأزمة السياسية في البلاد

إعلام: ضربة جديدة لزيلينسكي وسط الأزمة السياسية في البلاد

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية بأن الحلفاء الأوروبيين وجهوا ضربة جديدة لفلاديمير زيلينسكي، تتمثل بعدم إعطائه الضوء الأخضر للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في السنوات... 17.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-17T06:38+0000

2026-07-17T06:38+0000

2026-07-17T06:38+0000

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وقالت هذه الوسائل: "عُقد مؤتمر في بروكسل حول قضايا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بمشاركة الدول المرشحة: ألبانيا، ومولدوفا، والجبل الأسود، وأوكرانيا. إلا أنه بعد المؤتمر، لم تتح فرصة الانضمام السريع (للاتحاد الأوروبي) إلا للجبل الأسود، ولذلك، من غير المرجح أن يتحقق طموح فلاديمير زيلينسكي بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 2028".وأشارت إلى أن "مسألة دمج صناعات الاتحاد الأوروبي وصناعات كييف الدفاعية تبدو أبطأ مما توحي به رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين".وكان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، أكد في وقت سابق، أن المسؤولين الأوروبيين يواصلون، منذ سنوات، تقديم صورة "جذابة" للأوكرانيين بشأن آفاق انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي، رغم أن الواقع السياسي والاقتصادي، يشير إلى عكس ذلك.وتابع: "أكد مسؤولون وسياسيون أوروبيون، خلال اتصالات غير رسمية، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة، وعلى الأقل على المدى المتوسط، أمر مستبعد تمامًا".وجاء في البيان: "تخشى العديد من العواصم الأوروبية من أن يؤدي اندماج دولة تعتمد سياساتها على القومية المتطرفة إلى تعزيز موقف القوى اليمينية المتطرفة في جميع أنحاء أوروبا".الخارجية الروسية: أوروبا تعرقل أي اتصالات مع روسياواردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي تسجل أعلى مستوى لها منذ بداية 2025

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