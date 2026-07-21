https://sarabic.ae/20260721/فتوى-رسمية-بشأن-تقاسم-الإنترنت-بين-الجيران-تشعل-الجدل-في-مصر-1115378696.html

فتوى رسمية بشأن تقاسم الإنترنت بين الجيران تشعل الجدل في مصر

فتوى رسمية بشأن تقاسم الإنترنت بين الجيران تشعل الجدل في مصر

سبوتنيك عربي

أثارت فتوى جديدة صادرة عن دار الإفتاء المصرية اهتماما واسعا بعد تناولها مسألة شائعة بين مستخدمي الإنترنت المنزلي، وهي تقاسم الاشتراك بين الجيران مقابل مبلغ... 21.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-21T13:42+0000

2026-07-21T13:42+0000

2026-07-21T13:42+0000

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مصر

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فتوى رسمية بشأن تقاسم الإنترنت بين الجيران تشعل الجدل في مصر سبوتنيك عربي فتوى رسمية بشأن تقاسم الإنترنت بين الجيران تشعل الجدل في مصر

وجاءت الفتوى لتوضح أن هذا التصرف لا يتعلق فقط بالجانب التعاقدي بين العميل وشركة الاتصالات، بل يمتد إلى البعد الشرعي المرتبط بالوفاء بالعقود واحترام الحقوق المالية.وأكد مفتي الجمهورية، الدكتور نظير محمد عياد، أن منح كلمة المرور الخاصة بشبكة "الواي فاي" أو مد كابل إنترنت إلى منزل أحد الجيران بشكل دائم مقابل اشتراك شهري، دون الحصول على موافقة كتابية من الشركة المقدمة للخدمة، يُعد أمرا غير جائز شرعا.وأوضح نصر، أن خدمة الإنترنت ذات قيمة مالية واضحة، ومن ثم لا يجوز الانتفاع بها دون رضا صاحبها. وأشار إلى أن معرفة كلمة المرور لا تمنح أي شخص حق استخدام الشبكة، موضحا أن العلم بكلمة السر يختلف تمامًا عن الحصول على إذن صاحبها.وأوضح الرشيدي، أن العالم أصبح يعتمد بصورة شبه كاملة على التقنيات الرقمية وشبكات المعلومات في مختلف مجالات الحياة، وهو ما يجعل الالتزام بضوابط الاستخدام الآمن للإنترنت ضرورة لا غنى عنها، مشيرا إلى أن اشتراك الإنترنت المنزلي يسجل باسم صاحبه وبياناته الشخصية، ومن ثم فإن المسؤولية القانونية ترتبط به مباشرة.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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