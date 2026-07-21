https://sarabic.ae/20260721/فتوى-رسمية-بشأن-تقاسم-الإنترنت-بين-الجيران-تشعل-الجدل-في-مصر-1115378696.html
فتوى رسمية بشأن تقاسم الإنترنت بين الجيران تشعل الجدل في مصر
فتوى رسمية بشأن تقاسم الإنترنت بين الجيران تشعل الجدل في مصر
سبوتنيك عربي
أثارت فتوى جديدة صادرة عن دار الإفتاء المصرية اهتماما واسعا بعد تناولها مسألة شائعة بين مستخدمي الإنترنت المنزلي، وهي تقاسم الاشتراك بين الجيران مقابل مبلغ... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T13:42+0000
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فتوى رسمية بشأن تقاسم الإنترنت بين الجيران تشعل الجدل في مصر
سبوتنيك عربي
فتوى رسمية بشأن تقاسم الإنترنت بين الجيران تشعل الجدل في مصر
وجاءت الفتوى لتوضح أن هذا التصرف لا يتعلق فقط بالجانب التعاقدي بين العميل وشركة الاتصالات، بل يمتد إلى البعد الشرعي المرتبط بالوفاء بالعقود واحترام الحقوق المالية.وأكد مفتي الجمهورية، الدكتور نظير محمد عياد، أن منح كلمة المرور الخاصة بشبكة "الواي فاي" أو مد كابل إنترنت إلى منزل أحد الجيران بشكل دائم مقابل اشتراك شهري، دون الحصول على موافقة كتابية من الشركة المقدمة للخدمة، يُعد أمرا غير جائز شرعا.وأوضح نصر، أن خدمة الإنترنت ذات قيمة مالية واضحة، ومن ثم لا يجوز الانتفاع بها دون رضا صاحبها. وأشار إلى أن معرفة كلمة المرور لا تمنح أي شخص حق استخدام الشبكة، موضحا أن العلم بكلمة السر يختلف تمامًا عن الحصول على إذن صاحبها.وأوضح الرشيدي، أن العالم أصبح يعتمد بصورة شبه كاملة على التقنيات الرقمية وشبكات المعلومات في مختلف مجالات الحياة، وهو ما يجعل الالتزام بضوابط الاستخدام الآمن للإنترنت ضرورة لا غنى عنها، مشيرا إلى أن اشتراك الإنترنت المنزلي يسجل باسم صاحبه وبياناته الشخصية، ومن ثم فإن المسؤولية القانونية ترتبط به مباشرة.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فتوى رسمية بشأن تقاسم الإنترنت بين الجيران تشعل الجدل في مصر
أثارت فتوى جديدة صادرة عن دار الإفتاء المصرية اهتماما واسعا بعد تناولها مسألة شائعة بين مستخدمي الإنترنت المنزلي، وهي تقاسم الاشتراك بين الجيران مقابل مبلغ مالي.
وجاءت الفتوى لتوضح أن هذا التصرف لا يتعلق فقط بالجانب التعاقدي بين العميل وشركة الاتصالات، بل يمتد إلى البعد الشرعي المرتبط بالوفاء بالعقود واحترام الحقوق المالية.
وأكد مفتي الجمهورية، الدكتور نظير محمد عياد، أن منح كلمة المرور الخاصة بشبكة "الواي فاي" أو مد كابل إنترنت
إلى منزل أحد الجيران بشكل دائم مقابل اشتراك شهري، دون الحصول على موافقة كتابية من الشركة المقدمة للخدمة، يُعد أمرا غير جائز شرعا.
وأكد الشيخ أحمد نصر، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف المصرية
، أن استخدام شبكة الإنترنت أو خدمة "الواي فاي" الخاصة بالآخرين دون إذن صريح من صاحبها يعد اعتداء على حقوق الغير، مشددا على أن الشريعة الإسلامية تحفظ الحقوق المادية والمعنوية، ولا تفرق بين الحق الكبير والحق الصغير.
وأوضح نصر، أن خدمة الإنترنت ذات قيمة مالية واضحة، ومن ثم لا يجوز الانتفاع بها دون رضا صاحبها. وأشار إلى أن معرفة كلمة المرور لا تمنح أي شخص حق استخدام الشبكة، موضحا أن العلم بكلمة السر يختلف تمامًا عن الحصول على إذن صاحبها.
من جهته، حذر اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، من خطورة مشاركة كلمات المرور الخاصة بشبكات الإنترنت المنزلية مع الآخرين، مؤكدا أن خدمة الإنترنت الأرضي تعد مسؤولية شخصية وقانونية تقع على عاتق صاحب الاشتراك، الذي قد يجد نفسه محل مساءلة إذا استخدمت الشبكة في ارتكاب جرائم إلكترونية.
وأوضح الرشيدي، أن العالم أصبح يعتمد بصورة شبه كاملة على التقنيات الرقمية وشبكات المعلومات في مختلف مجالات الحياة، وهو ما يجعل الالتزام بضوابط الاستخدام الآمن للإنترنت ضرورة لا غنى عنها، مشيرا إلى أن اشتراك الإنترنت المنزلي يسجل باسم صاحبه وبياناته الشخصية، ومن ثم فإن المسؤولية القانونية ترتبط به مباشرة.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...