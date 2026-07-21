فتوى رسمية بشأن تقاسم الإنترنت بين الجيران تشعل الجدل في مصر

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصات الدفع، والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:33 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
16:03 GMT
29 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
16:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: أوكرانيا تحاول إقحام كل دول الجوار في الحرب الدائرة بدعم الناتو
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
6 رواتب إضافية للعاملين في القطاع العام في لبنان... ماذا عن قانون الإعلام الجديد في إسرائيل؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتربع على عرش كرة القدم العالمية للمرة الثانية
09:03 GMT
28 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
09:31 GMT
28 د
الحدث من سبوتنيك
خط نفطي جديد يربط العراق وسوريا ... ما هي تفاصيله؟
10:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
عبد الباري عطوان: الإعلام تراجع بشكل غير عادي باستثناء الإعلام الروسي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
وزير الخارجية المصري يصف ترامب بـ"رجل السلام" ويؤكد دعم القاهرة لخطته في غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فتوى رسمية بشأن تقاسم الإنترنت بين الجيران تشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260721/فتوى-رسمية-بشأن-تقاسم-الإنترنت-بين-الجيران-تشعل-الجدل-في-مصر-1115378696.html
فتوى رسمية بشأن تقاسم الإنترنت بين الجيران تشعل الجدل في مصر
فتوى رسمية بشأن تقاسم الإنترنت بين الجيران تشعل الجدل في مصر
سبوتنيك عربي
أثارت فتوى جديدة صادرة عن دار الإفتاء المصرية اهتماما واسعا بعد تناولها مسألة شائعة بين مستخدمي الإنترنت المنزلي، وهي تقاسم الاشتراك بين الجيران مقابل مبلغ... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T13:42+0000
2026-07-21T13:42+0000
راديو
مساحة حرة
مصر
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فتوى رسمية بشأن تقاسم الإنترنت بين الجيران تشعل الجدل في مصر
سبوتنيك عربي
فتوى رسمية بشأن تقاسم الإنترنت بين الجيران تشعل الجدل في مصر
وجاءت الفتوى لتوضح أن هذا التصرف لا يتعلق فقط بالجانب التعاقدي بين العميل وشركة الاتصالات، بل يمتد إلى البعد الشرعي المرتبط بالوفاء بالعقود واحترام الحقوق المالية.وأكد مفتي الجمهورية، الدكتور نظير محمد عياد، أن منح كلمة المرور الخاصة بشبكة "الواي فاي" أو مد كابل إنترنت إلى منزل أحد الجيران بشكل دائم مقابل اشتراك شهري، دون الحصول على موافقة كتابية من الشركة المقدمة للخدمة، يُعد أمرا غير جائز شرعا.وأوضح نصر، أن خدمة الإنترنت ذات قيمة مالية واضحة، ومن ثم لا يجوز الانتفاع بها دون رضا صاحبها. وأشار إلى أن معرفة كلمة المرور لا تمنح أي شخص حق استخدام الشبكة، موضحا أن العلم بكلمة السر يختلف تمامًا عن الحصول على إذن صاحبها.وأوضح الرشيدي، أن العالم أصبح يعتمد بصورة شبه كاملة على التقنيات الرقمية وشبكات المعلومات في مختلف مجالات الحياة، وهو ما يجعل الالتزام بضوابط الاستخدام الآمن للإنترنت ضرورة لا غنى عنها، مشيرا إلى أن اشتراك الإنترنت المنزلي يسجل باسم صاحبه وبياناته الشخصية، ومن ثم فإن المسؤولية القانونية ترتبط به مباشرة.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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مساحة حرة, مصر, аудио
مساحة حرة, مصر, аудио

فتوى رسمية بشأن تقاسم الإنترنت بين الجيران تشعل الجدل في مصر

13:42 GMT 21.07.2026
راديو
فتوى رسمية بشأن تقاسم الإنترنت بين الجيران تشعل الجدل في مصر
تابعنا عبر
أثارت فتوى جديدة صادرة عن دار الإفتاء المصرية اهتماما واسعا بعد تناولها مسألة شائعة بين مستخدمي الإنترنت المنزلي، وهي تقاسم الاشتراك بين الجيران مقابل مبلغ مالي.
وجاءت الفتوى لتوضح أن هذا التصرف لا يتعلق فقط بالجانب التعاقدي بين العميل وشركة الاتصالات، بل يمتد إلى البعد الشرعي المرتبط بالوفاء بالعقود واحترام الحقوق المالية.
وأكد مفتي الجمهورية، الدكتور نظير محمد عياد، أن منح كلمة المرور الخاصة بشبكة "الواي فاي" أو مد كابل إنترنت إلى منزل أحد الجيران بشكل دائم مقابل اشتراك شهري، دون الحصول على موافقة كتابية من الشركة المقدمة للخدمة، يُعد أمرا غير جائز شرعا.
وأكد الشيخ أحمد نصر، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف المصرية، أن استخدام شبكة الإنترنت أو خدمة "الواي فاي" الخاصة بالآخرين دون إذن صريح من صاحبها يعد اعتداء على حقوق الغير، مشددا على أن الشريعة الإسلامية تحفظ الحقوق المادية والمعنوية، ولا تفرق بين الحق الكبير والحق الصغير.
وأوضح نصر، أن خدمة الإنترنت ذات قيمة مالية واضحة، ومن ثم لا يجوز الانتفاع بها دون رضا صاحبها. وأشار إلى أن معرفة كلمة المرور لا تمنح أي شخص حق استخدام الشبكة، موضحا أن العلم بكلمة السر يختلف تمامًا عن الحصول على إذن صاحبها.
من جهته، حذر اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، من خطورة مشاركة كلمات المرور الخاصة بشبكات الإنترنت المنزلية مع الآخرين، مؤكدا أن خدمة الإنترنت الأرضي تعد مسؤولية شخصية وقانونية تقع على عاتق صاحب الاشتراك، الذي قد يجد نفسه محل مساءلة إذا استخدمت الشبكة في ارتكاب جرائم إلكترونية.
وأوضح الرشيدي، أن العالم أصبح يعتمد بصورة شبه كاملة على التقنيات الرقمية وشبكات المعلومات في مختلف مجالات الحياة، وهو ما يجعل الالتزام بضوابط الاستخدام الآمن للإنترنت ضرورة لا غنى عنها، مشيرا إلى أن اشتراك الإنترنت المنزلي يسجل باسم صاحبه وبياناته الشخصية، ومن ثم فإن المسؤولية القانونية ترتبط به مباشرة.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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