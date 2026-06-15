https://sarabic.ae/20260615/سانا-عمل-تخريبي-يطال-كابل-اتصالات-بحريا-بين-سوريا-ومصر-1114372034.html

"سانا": عمل تخريبي يطال كابل اتصالات بحريا بين سوريا ومصر

"سانا": عمل تخريبي يطال كابل اتصالات بحريا بين سوريا ومصر

سبوتنيك عربي

تسبب عمل تخريبي في انقطاع خدمات الإنترنت عن شريحة واسعة من المستخدمين في أنحاء سوريا، حسبما ذكرت وسائل إعلام سورية. 15.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-15T16:20+0000

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وأعلنت الشركة السورية للاتصالات عن تعرّض الكابل البحري الدولي الناقل لحركة الإنترنت بين مدينتي طرطوس والإسكندرية لعمل تخريبي قرب السواحل السورية، حسبما ذكرت وكالة "سانا"، اليوم الاثنين.وأوضحت الشركة أنها باشرت فور وقوع الحادث باتخاذ إجراءات فنية عاجلة للحد من تداعياته على الخدمة، إلى جانب العمل على استقدام فرق فنية متخصصة للمشاركة في عمليات إصلاح الكابل وإعادة الخدمة للمتضررين في أسرع وقت ممكن.وأضافت أن أعمال صيانة الكابلات البحرية تتطلب تجهيزات وتقنيات دقيقة ومعقدة، ما قد يؤدي إلى استمرار تأثر الخدمة لفترة زمنية غير محددة حتى الانتهاء الكامل من عمليات الإصلاح وإعادة التشغيل.كما أشارت الشركة إلى أن ما حدث للكابل يأتي ضمن ما وصفته بحملة تخريب ممنهجة تستهدف البنى التحتية لقطاع الاتصالات في سوريا، بهدف إضعاف الخدمات المقدمة للمواطنين وتعطيل المرافق الحيوية في البلاد.

https://sarabic.ae/20250907/انقطاع-كابلات-اتصالات-في-البحر-الأحمر-يعطل-الإنترنت-في-أجزاء-من-آسيا-والشرق-الأوسط-1104589425.html

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