https://sarabic.ae/20260721/قاذفات-سو-34-تقصف-3-معاقل-عسكرية-أوكرانية-بقنابل-انزلاقية-شديدة-الانفجار-1115381598.html
قاذفات "سو-34" تقصف 3 معاقل عسكرية أوكرانية بقنابل انزلاقية شديدة الانفجار
قاذفات "سو-34" تقصف 3 معاقل عسكرية أوكرانية بقنابل انزلاقية شديدة الانفجار
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات من طراز "سو-34" روسية دمرت ثلاثة مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T15:56+0000
2026-07-21T15:56+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وجاء في البيان: "دمرت مقاتلات قاذفة من طراز "سو-34" تابعة للقوات الجوية الروسية ثلاثة مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه".وأفادت الوزارة بأن خمس قنابل جوية من طراز "فاب-200" استهدفت موقع انتشار مؤقت للواء البنادق الآلية المستقل 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة شتشوروفو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.بالإضافة إلى ذلك، قرب بلدة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه، دمرت غارة جوية باستخدام قنبلة جوية من طراز "فاب- 1500" نقطة الانتشار المؤقتة للواء البنادق الآلية المنفصل 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية تدميراً كاملاً، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة فولخوفسكويه في مقاطعة خاركوف.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة لعمليات عسكرية مكثفة، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" على بلدة فولوخوفسكويه في مقاطعة خاركوف".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف منشآت أوكرانية تستخدم لأغراض عسكرية في أوديسا
https://sarabic.ae/20260721/قاذفات-استراتيجية-تنفذ-طلعة-جوية-فوق-المياه-المحايدة-لبحري-البلطيق-واليابان--الدفاع-الروسية-1115379191.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
قاذفات "سو-34" تقصف 3 معاقل عسكرية أوكرانية بقنابل انزلاقية شديدة الانفجار
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات من طراز "سو-34" روسية دمرت ثلاثة مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه، وذلك باستخدام عشر قنابل جوية من طراز "فاب-200" الانزلاقية.
وجاء في البيان: "دمرت مقاتلات قاذفة من طراز "سو-34" تابعة للقوات الجوية الروسية ثلاثة مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه".
وأفادت الوزارة بأن خمس قنابل جوية من طراز "فاب-200" استهدفت موقع انتشار مؤقت للواء البنادق الآلية المستقل 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة شتشوروفو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
كما استهدفت أربع قنابل جوية أخرى من طراز "فاب-500" موقع انتشار مؤقت لأفراد اللواء 15 للقوات الخاصة المستقل التابع للحرس الوطني الأوكراني بالقرب من قرية دوبروبيلليا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
بالإضافة إلى ذلك، قرب بلدة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه، دمرت غارة جوية باستخدام قنبلة جوية من طراز "فاب- 1500" نقطة الانتشار المؤقتة للواء البنادق الآلية المنفصل 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية تدميراً كاملاً، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بأن طائرات مسيرة روسية دمرت مركزين لوجستيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في زابوروجيه.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة فولخوفسكويه في مقاطعة خاركوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة لعمليات عسكرية مكثفة، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" على بلدة فولوخوفسكويه في مقاطعة خاركوف".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.