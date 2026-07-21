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نبض افريقيا
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موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
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رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
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بلا قيود
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مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
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بين بيروت والقاهرة
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لافروف يصل إلى الفلبين للمشاركة في اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا
لافروف يصل إلى الفلبين للمشاركة في اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا
سبوتنيك عربي
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى الفلبين للمشاركة في فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك". 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T05:10+0000
2026-07-21T05:10+0000
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ومن المقرر أن يشارك لافروف في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية دول آسيان وشركائها في الحوار، كما سيجري مشاورات بصيغة "روسيا–آسيان"، ويشارك في اجتماعات قمة شرق آسيا والمنتدى الإقليمي لآسيان للأمن.وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي يزور الفلبين أيضًا، استعداده للقاء لافروف، وكانت إحدى اللقاءات المباشرة بين الوزيرين قد عُقدت عام 2025 على هامش اجتماعات آسيان في ماليزيا.وتُعد قمة شرق آسيا منتدىً للحوار بين قادة دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بشأن مجموعة واسعة من القضايا السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، بما في ذلك تعزيز الهيكل الأمني الإقليمي.ومن المقرر عقد القمة المقبلة، في تشرين الثاني/نوفمبر في الفلبين، وتُنظم اجتماعاتها سنويًا بالتزامن مع فعاليات آسيان رفيعة المستوى. ومنذ عام 2011، يُدعى أيضًا قادة روسيا والولايات المتحدة للمشاركة في هذا المنتدى.الكرملين: لم نجر أي اتصالات مع ممثلين عن الولايات المتحدة في الأيام الأخيرةالخارجية الروسية: لافروف سيحذر دول "آسيان" من مخططات الغرب لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الفلبين
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الفلبين

لافروف يصل إلى الفلبين للمشاركة في اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا

05:10 GMT 21.07.2026
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
© Sputnik . Alexey Filippov
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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى الفلبين للمشاركة في فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك".
ومن المقرر أن يشارك لافروف في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية دول آسيان وشركائها في الحوار، كما سيجري مشاورات بصيغة "روسيا–آسيان"، ويشارك في اجتماعات قمة شرق آسيا والمنتدى الإقليمي لآسيان للأمن.

ومن المتوقع أن يعقد لافروف عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماعات.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
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أمس, 14:17 GMT
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي يزور الفلبين أيضًا، استعداده للقاء لافروف، وكانت إحدى اللقاءات المباشرة بين الوزيرين قد عُقدت عام 2025 على هامش اجتماعات آسيان في ماليزيا.

وتضم رابطة آسيان عشر دول في جنوب شرق آسيا هي، إندونيسيا، وماليزيا، وسنغافورة، وبروناي، والفلبين، وتايلاند، ولاوس، وفيتنام، وكمبوديا، وميانمار، فيما تستعد تيمور الشرقية للانضمام إليها لتصبح العضو الحادي عشر.

وتُعد قمة شرق آسيا منتدىً للحوار بين قادة دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بشأن مجموعة واسعة من القضايا السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، بما في ذلك تعزيز الهيكل الأمني الإقليمي.
ومن المقرر عقد القمة المقبلة، في تشرين الثاني/نوفمبر في الفلبين، وتُنظم اجتماعاتها سنويًا بالتزامن مع فعاليات آسيان رفيعة المستوى. ومنذ عام 2011، يُدعى أيضًا قادة روسيا والولايات المتحدة للمشاركة في هذا المنتدى.
الكرملين: لم نجر أي اتصالات مع ممثلين عن الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة
الخارجية الروسية: لافروف سيحذر دول "آسيان" من مخططات الغرب لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ
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