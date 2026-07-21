https://sarabic.ae/20260721/لافروف-يصل-إلى-الفلبين-للمشاركة-في-اجتماعات-رابطة-دول-جنوب-شرق-آسيا-1115359417.html
لافروف يصل إلى الفلبين للمشاركة في اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا
لافروف يصل إلى الفلبين للمشاركة في اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا
سبوتنيك عربي
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى الفلبين للمشاركة في فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك". 21.07.2026, سبوتنيك عربي
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ومن المقرر أن يشارك لافروف في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية دول آسيان وشركائها في الحوار، كما سيجري مشاورات بصيغة "روسيا–آسيان"، ويشارك في اجتماعات قمة شرق آسيا والمنتدى الإقليمي لآسيان للأمن.وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي يزور الفلبين أيضًا، استعداده للقاء لافروف، وكانت إحدى اللقاءات المباشرة بين الوزيرين قد عُقدت عام 2025 على هامش اجتماعات آسيان في ماليزيا.وتُعد قمة شرق آسيا منتدىً للحوار بين قادة دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بشأن مجموعة واسعة من القضايا السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، بما في ذلك تعزيز الهيكل الأمني الإقليمي.ومن المقرر عقد القمة المقبلة، في تشرين الثاني/نوفمبر في الفلبين، وتُنظم اجتماعاتها سنويًا بالتزامن مع فعاليات آسيان رفيعة المستوى. ومنذ عام 2011، يُدعى أيضًا قادة روسيا والولايات المتحدة للمشاركة في هذا المنتدى.الكرملين: لم نجر أي اتصالات مع ممثلين عن الولايات المتحدة في الأيام الأخيرةالخارجية الروسية: لافروف سيحذر دول "آسيان" من مخططات الغرب لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ
https://sarabic.ae/20260720/الخارجية-الروسية-لافروف-سيحذر-دول-آسيان-من-مخططات-الغرب-لمنطقة-المحيطين-الهندي-والهادئ-1115347403.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الفلبين
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الفلبين
لافروف يصل إلى الفلبين للمشاركة في اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى الفلبين للمشاركة في فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك".
ومن المقرر أن يشارك لافروف في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية دول آسيان وشركائها في الحوار، كما سيجري مشاورات بصيغة "روسيا–آسيان"، ويشارك في اجتماعات قمة شرق آسيا والمنتدى الإقليمي لآسيان للأمن.
ومن المتوقع أن يعقد لافروف عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماعات.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي يزور الفلبين أيضًا، استعداده للقاء لافروف، وكانت إحدى اللقاءات المباشرة بين الوزيرين قد عُقدت عام 2025 على هامش اجتماعات آسيان في ماليزيا.
وتضم رابطة آسيان عشر دول في جنوب شرق آسيا هي، إندونيسيا، وماليزيا، وسنغافورة، وبروناي، والفلبين، وتايلاند، ولاوس، وفيتنام، وكمبوديا، وميانمار، فيما تستعد تيمور الشرقية للانضمام إليها لتصبح العضو الحادي عشر.
وتُعد قمة شرق آسيا منتدىً للحوار بين قادة دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بشأن مجموعة واسعة من القضايا السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، بما في ذلك تعزيز الهيكل الأمني الإقليمي.
ومن المقرر عقد القمة المقبلة، في تشرين الثاني/نوفمبر في الفلبين، وتُنظم اجتماعاتها سنويًا بالتزامن مع فعاليات آسيان رفيعة المستوى. ومنذ عام 2011، يُدعى أيضًا قادة روسيا والولايات المتحدة للمشاركة في هذا المنتدى.