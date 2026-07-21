https://sarabic.ae/20260721/مجلس-الدوما-يصادق-على-قانون-ينظم-تداول-العملات-المشفرة-في-روسيا-1115376024.html
مجلس الدوما يصادق على قانون ينظم تداول العملات المشفرة في روسيا
مجلس الدوما يصادق على قانون ينظم تداول العملات المشفرة في روسيا
سبوتنيك عربي
أقرّ مجلس الدوما، في قراءتيه الثانية والثالثة، اليوم الثلاثاء، قانونًا يحدد متطلبات الإعلان عن خدمات تنظيم تداول العملات الرقمية، ويُدخل عددًا من التعديلات... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T12:14+0000
2026-07-21T12:14+0000
2026-07-21T12:14+0000
روسيا
اقتصاد
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ويدخل هذا القانون تعديلات تشريعية ضرورية لتنفيذ قانون "العملات الرقمية والحقوق الرقمية"، ويحدد بالضبط متطلبات الإعلان عن خدمات تنظيم تداول العملات المشفرة، مُلزمًا إياها بتضمين اسم الجهة المنظمة ومصدر المعلومات الخاضعة للإفصاح وفقًا للقانون.وحسب الدوما، يجب أن يُشجع الإعلان المستخدمين على التعرّف على المخاطر المحتملة قبل إجراء أي معاملات بهذه العملات، وأن يُعلمهم بأي قيود قانونية متعلقة بها.ويُحظر على إعلانات هذه الخدمات تحديد عملات رقمية معينة، أو التنبؤ بتغيرات أسعار صرفها، وكذلك ضمان أو وعد بعوائد استثمارية مستقبلية، بما في ذلك تلك القائمة على الأداء الفعلي السابق.كما يُحدد القانون الجديد حسب الدوما، حقوق والتزامات جهات الإيداع الرقمية والوسطاء وشركات الإدارة وبنك روسيا المركزي.وفي الوقت نفسه، يضمن القانون حق المؤسسات الائتمانية، وفروع البنوك الأجنبية في التعامل مع العملات الرقمية وتنظيم تداولها، وإجراء المعاملات والعمليات بها.ويُرسي القانون قواعد الحجز على العملات الرقمية والحقوق الرقمية للمدينين، ومصادرة هذه الأصول، بالإضافة إلى تنفيذ أوامر المحاكم من قبل جهات الإيداع الرقمية ومشغلي أنظمة المعلومات التي تُصدر الأصول المالية الرقمية.ويدخل القانون حيز التنفيذ في 1 سبتمبر/أيلول 2026، باستثناء بعض الأحكام التي حُددت لها مواعيد نهائية مختلفة.محلل اقتصادي: "بيتكوين" تبدأ 2026 بـ"استعادة تصاعدية" رغم مؤشرات الهشاشة
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روسيا, اقتصاد
مجلس الدوما يصادق على قانون ينظم تداول العملات المشفرة في روسيا
أقرّ مجلس الدوما، في قراءتيه الثانية والثالثة، اليوم الثلاثاء، قانونًا يحدد متطلبات الإعلان عن خدمات تنظيم تداول العملات الرقمية، ويُدخل عددًا من التعديلات الأخرى.
ويدخل هذا القانون تعديلات تشريعية ضرورية لتنفيذ قانون "العملات الرقمية والحقوق الرقمية"، ويحدد بالضبط متطلبات الإعلان عن خدمات تنظيم تداول العملات المشفرة، مُلزمًا إياها بتضمين اسم الجهة المنظمة ومصدر المعلومات الخاضعة للإفصاح وفقًا للقانون.
ويجب أن يُحذّر هذا الإعلان حسب القانون الجديد، من المخاطر العالية والخسائر المالية المحتملة المرتبطة بمعاملات العملات المشفرة.
وحسب الدوما، يجب أن يُشجع الإعلان المستخدمين على التعرّف على المخاطر المحتملة قبل إجراء أي معاملات بهذه العملات، وأن يُعلمهم بأي قيود قانونية متعلقة بها.
13 سبتمبر 2025, 15:47 GMT
ويُحظر على إعلانات هذه الخدمات تحديد عملات رقمية معينة، أو التنبؤ بتغيرات أسعار صرفها، وكذلك ضمان أو وعد بعوائد استثمارية مستقبلية، بما في ذلك تلك القائمة على الأداء الفعلي السابق.
علاوة على ذلك، يُحدد القانون تفاصيل التداول المنظم للعملات الرقمية والحقوق الرقمية، بالإضافة إلى محاسبتها، وينص على استخدام العملات المشفرة في المقاصة(تسوية الحقوق والديون المتبادلة).
كما يُحدد القانون الجديد حسب الدوما، حقوق والتزامات جهات الإيداع الرقمية والوسطاء وشركات الإدارة وبنك روسيا المركزي.
وفي الوقت نفسه، يضمن القانون حق المؤسسات الائتمانية، وفروع البنوك الأجنبية في التعامل مع العملات الرقمية وتنظيم تداولها، وإجراء المعاملات والعمليات بها.
ويُحظر على شركات إدارة الشركات القابضة المصرفية تنظيم تداول العملات المشفرة، وكما هو الحال بالنسبة للمشاركين في سوق الأوراق المالية، يُحدد القانون إجراءات الإفلاس للمشاركين في سوق العملات الرقمية.
ويُرسي القانون قواعد الحجز على العملات الرقمية والحقوق الرقمية للمدينين، ومصادرة هذه الأصول، بالإضافة إلى تنفيذ أوامر المحاكم من قبل جهات الإيداع الرقمية ومشغلي أنظمة المعلومات التي تُصدر الأصول المالية الرقمية.
ويدخل القانون حيز التنفيذ في 1 سبتمبر/أيلول 2026، باستثناء بعض الأحكام التي حُددت لها مواعيد نهائية مختلفة.