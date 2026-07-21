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مجلس الدوما يصادق على قانون ينظم تداول العملات المشفرة في روسيا

مجلس الدوما يصادق على قانون ينظم تداول العملات المشفرة في روسيا

سبوتنيك عربي

أقرّ مجلس الدوما، في قراءتيه الثانية والثالثة، اليوم الثلاثاء، قانونًا يحدد متطلبات الإعلان عن خدمات تنظيم تداول العملات الرقمية، ويُدخل عددًا من التعديلات... 21.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-21T12:14+0000

2026-07-21T12:14+0000

2026-07-21T12:14+0000

روسيا

اقتصاد

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ويدخل هذا القانون تعديلات تشريعية ضرورية لتنفيذ قانون "العملات الرقمية والحقوق الرقمية"، ويحدد بالضبط متطلبات الإعلان عن خدمات تنظيم تداول العملات المشفرة، مُلزمًا إياها بتضمين اسم الجهة المنظمة ومصدر المعلومات الخاضعة للإفصاح وفقًا للقانون.وحسب الدوما، يجب أن يُشجع الإعلان المستخدمين على التعرّف على المخاطر المحتملة قبل إجراء أي معاملات بهذه العملات، وأن يُعلمهم بأي قيود قانونية متعلقة بها.ويُحظر على إعلانات هذه الخدمات تحديد عملات رقمية معينة، أو التنبؤ بتغيرات أسعار صرفها، وكذلك ضمان أو وعد بعوائد استثمارية مستقبلية، بما في ذلك تلك القائمة على الأداء الفعلي السابق.كما يُحدد القانون الجديد حسب الدوما، حقوق والتزامات جهات الإيداع الرقمية والوسطاء وشركات الإدارة وبنك روسيا المركزي.وفي الوقت نفسه، يضمن القانون حق المؤسسات الائتمانية، وفروع البنوك الأجنبية في التعامل مع العملات الرقمية وتنظيم تداولها، وإجراء المعاملات والعمليات بها.ويُرسي القانون قواعد الحجز على العملات الرقمية والحقوق الرقمية للمدينين، ومصادرة هذه الأصول، بالإضافة إلى تنفيذ أوامر المحاكم من قبل جهات الإيداع الرقمية ومشغلي أنظمة المعلومات التي تُصدر الأصول المالية الرقمية.ويدخل القانون حيز التنفيذ في 1 سبتمبر/أيلول 2026، باستثناء بعض الأحكام التي حُددت لها مواعيد نهائية مختلفة.محلل اقتصادي: "بيتكوين" تبدأ 2026 بـ"استعادة تصاعدية" رغم مؤشرات الهشاشة

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