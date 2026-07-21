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واشنطن تصدر تحذيرا عالميا للرعايا الأمريكيين بسبب التوترات في الشرق الأوسط
واشنطن تصدر تحذيرا عالميا للرعايا الأمريكيين بسبب التوترات في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
دعت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين الموجودين في الشرق الأوسط إلى الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي، في ظل استمرار... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T04:20+0000
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية: "ينبغي للأمريكيين الموجودين حاليًا في الشرق الأوسط توخي الحذر ورفع مستوى اليقظة، والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية، والإغلاق المتقطع للمجال الجوي، واحتمال حدوث اضطرابات في السفر".وجاء التحذير على خلفية استمرار الضربات الأمريكية على إيران والردود الإيرانية عليها.ويشن الجيش الأمريكي هجمات على إيران، منذ 8 يوليو/تموز الجاري، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية، أن ذلك جاء ردًا على تحركات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز، ورد الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول في الشرق الأوسط.القيادة المركزية الأمريكية تعلن استكمال جولة جديدة من الضربات على إيران14 انفجارا يهز كنارك وتشابهار مع بدء جولة أمريكية جديدة من الضربات على إيران
https://sarabic.ae/20260721/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-استكمال-جولة-جديدة-من-الضربات-على-إيران-1115358584.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط

واشنطن تصدر تحذيرا عالميا للرعايا الأمريكيين بسبب التوترات في الشرق الأوسط

04:20 GMT 21.07.2026
© AP Photo / Luis M. Alvarezوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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دعت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين الموجودين في الشرق الأوسط إلى الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي، في ظل استمرار التصعيد العسكري في المنطقة.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية: "ينبغي للأمريكيين الموجودين حاليًا في الشرق الأوسط توخي الحذر ورفع مستوى اليقظة، والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية، والإغلاق المتقطع للمجال الجوي، واحتمال حدوث اضطرابات في السفر".

وأوصت الوزارة المواطنين الأمريكيين الذين يعتزمون السفر إلى الشرق الأوسط بإعادة النظر في خطط سفرهم إلى المنطقة أو المرور عبرها.

حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
القيادة المركزية الأمريكية تعلن استكمال جولة جديدة من الضربات على إيران
03:26 GMT
وجاء التحذير على خلفية استمرار الضربات الأمريكية على إيران والردود الإيرانية عليها.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لعمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، بالتزامن مع تعزيز وجودها العسكري في المنطقة.

ويشن الجيش الأمريكي هجمات على إيران، منذ 8 يوليو/تموز الجاري، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية، أن ذلك جاء ردًا على تحركات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز، ورد الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول في الشرق الأوسط.
القيادة المركزية الأمريكية تعلن استكمال جولة جديدة من الضربات على إيران
14 انفجارا يهز كنارك وتشابهار مع بدء جولة أمريكية جديدة من الضربات على إيران
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