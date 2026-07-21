https://sarabic.ae/20260721/واشنطن-تصدر-تحذيرا-عالميا-للرعايا-الأمريكيين-بسبب-التوترات-في-الشرق-الأوسط-1115358729.html
واشنطن تصدر تحذيرا عالميا للرعايا الأمريكيين بسبب التوترات في الشرق الأوسط
واشنطن تصدر تحذيرا عالميا للرعايا الأمريكيين بسبب التوترات في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
دعت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين الموجودين في الشرق الأوسط إلى الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي، في ظل استمرار... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T04:20+0000
2026-07-21T04:20+0000
2026-07-21T04:20+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار الشرق الأوسط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101371/79/1013717984_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_9d3a9b84abef682b3387c1156d9adbbc.jpg
وجاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية: "ينبغي للأمريكيين الموجودين حاليًا في الشرق الأوسط توخي الحذر ورفع مستوى اليقظة، والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية، والإغلاق المتقطع للمجال الجوي، واحتمال حدوث اضطرابات في السفر".وجاء التحذير على خلفية استمرار الضربات الأمريكية على إيران والردود الإيرانية عليها.ويشن الجيش الأمريكي هجمات على إيران، منذ 8 يوليو/تموز الجاري، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية، أن ذلك جاء ردًا على تحركات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز، ورد الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول في الشرق الأوسط.القيادة المركزية الأمريكية تعلن استكمال جولة جديدة من الضربات على إيران14 انفجارا يهز كنارك وتشابهار مع بدء جولة أمريكية جديدة من الضربات على إيران
https://sarabic.ae/20260721/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-استكمال-جولة-جديدة-من-الضربات-على-إيران-1115358584.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101371/79/1013717984_482:0:2907:1819_1920x0_80_0_0_09f02bb8cf22f5d4db33ee59f9cc7bd9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط
واشنطن تصدر تحذيرا عالميا للرعايا الأمريكيين بسبب التوترات في الشرق الأوسط
دعت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين الموجودين في الشرق الأوسط إلى الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي، في ظل استمرار التصعيد العسكري في المنطقة.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية: "ينبغي للأمريكيين الموجودين حاليًا في الشرق الأوسط توخي الحذر ورفع مستوى اليقظة، والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية، والإغلاق المتقطع للمجال الجوي، واحتمال حدوث اضطرابات في السفر".
وأوصت الوزارة المواطنين الأمريكيين الذين يعتزمون السفر إلى الشرق الأوسط بإعادة النظر في خطط سفرهم إلى المنطقة أو المرور عبرها.
وجاء التحذير على خلفية استمرار الضربات الأمريكية على إيران والردود الإيرانية عليها.
وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لعمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، بالتزامن مع تعزيز وجودها العسكري في المنطقة.
ويشن الجيش الأمريكي هجمات على إيران، منذ 8 يوليو/تموز الجاري، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية، أن ذلك جاء ردًا على تحركات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز،
ورد الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول في الشرق الأوسط.