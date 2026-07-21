وزراء خارجية "آسيان" يدعون إلى وقف كامل للأعمال العدائية في الشرق الأوسط
© REUTERS Pool/Aaron Favilaوزير الخارجية الميانماري الدائم (هاو خان سوم)، ووزير الخارجية الماليزي (محمد حسن)، ونائب وزير الخارجية التايلاندي (فيجافات إيسارابهاكدي)، ووزير خارجية تيمور الشرقية (بنديتو دوس سانتوس فريتاس)، ونائب وزير خارجية فيتنام (دانغ هوانغ زانغ)، وزيرة الشؤون الخارجية في الفلبين (تيريزا لازارو)، ووزير خارجية سنغافورة (فيفيان بالاكريشنان)، ووزير خارجية بروناي (الأمير عبد المتين بولكية)، ووزير خارجية كمبوديا (براك سوهون)، ووزير خارجية إندونيسيا (سوجيونو)، ووزير خارجية لاوس (ثونغسافان فومفيهاين)، والأمين العام للآسيان (كاو كيم هورن) يلتقطون صورة جماعية خلال حفل افتتاح اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مركز المؤتمرات الدولي الفلبيني، في مدينة باساي، الفلبين، بتاريخ 21 يوليو/تموز 2026.
© REUTERS Pool/Aaron Favila
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دعا وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، اليوم الثلاثاء، إلى وقف كامل وفوري للأعمال العدائية في الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، واحترام القانون الدولي.
وجاء في بيان وزراء خارجية (آسيان): "نؤكد على أهمية الحفاظ على السلام الإقليمي والاستقرار والازدهار، واحترام القانون الدولي، وتعزيز الحوار والدبلوماسية الحقيقيين لحل النزاعات والتوترات، بما في ذلك ضرورة الوقف الكامل والفوري للأعمال العدائية على جميع الجبهات في الشرق الأوسط".
وأشار البيان إلى أن "وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أعربوا عن نيتهم تعزيز التنسيق بين دول (آسيان) لمعالجة الآثار واسعة النطاق للتطورات العالمية، الأمر الذي سيساعد في الحفاظ على استقرار (آسيان) ومرونتها وقدرتها على البقاء ونموها الشامل في ظل تزايد غموض الظروف العالمية المضطربة".
وتستضيف مانيلا، في الفترة من 21 إلى 25 تموز/ يوليو الجاري، الاجتماع الوزاري الـ59 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وسلسلة من الاجتماعات مع شركاء الحوار، بما في ذلك روسيا والصين والولايات المتحدة واليابان والهند وكوريا الجنوبية ودول أخرى.
وتأتي هذه الفعاليات ضمن رئاسة الفلبين لرابطة آسيان لعام 2026، والتي ستتوج بقمة آسيان في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حيث من المتوقع أن يُقرّ القادة القرارات التي يُعدها وزراء الخارجية.