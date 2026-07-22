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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260722/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-سفينتي-شحن-أوكرانيتين-بطائرات-مسيرة-1115414004.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير سفينتي شحن أوكرانيتين بطائرات مسيرة
الدفاع الروسية تعلن تدمير سفينتي شحن أوكرانيتين بطائرات مسيرة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مواصلة قواتها تنفيذ ضربات على موانئ وسفن بحرية تابعة للقوات الأوكرانية، حيث دمرت طائرات مسيّرة سفينتي شحن جاف... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T16:30+0000
2026-07-22T16:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت القوات المسلحة الروسية قصف الموانئ الأوكرانية والسفن الحربية المنتشرة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية". وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مواصلة تنفيذ ضربات دقيقة على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، حيث تم تدمير سفن شحن ومستودعات طائرات مسيّرة في ميناءي أوديسا وتشيرنومورسك كانت تنقل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية.وأضاف البيان: "شنت القوات الروسية هجمات باستخدام أسلحة دقيقة برية وجوية وطائرات مسيرة هجومية، استهدفت في ميناء تشورنومورسك (المؤسسة الحكومية "ميناء تشيرنومورسك التجاري البحري")، سفينة شحن جاف أثناء تفريغها حمولات مخصصة لتجهيز القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى البنية التحتية للميناء والمركز اللوجستي المستخدم لتخزين البضائع العسكرية، وصهاريج المواد القابلة للاشتعال والزيوت".القوات الروسية تدمر شحنات عسكرية أوكرانية في ميناءي أوديسا وتشيرنومورسكموسكو ترصد طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق البحر الأسود لأكثر من 5 ساعات
https://sarabic.ae/20260722/القوات-الروسية-تدمر-شحنات-عسكرية-أوكرانية-في-موانئ-أوديسا-وتشيرنومورسك--وزارة-الدفاع-1115411399.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

الدفاع الروسية تعلن تدمير سفينتي شحن أوكرانيتين بطائرات مسيرة

16:30 GMT 22.07.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مواصلة قواتها تنفيذ ضربات على موانئ وسفن بحرية تابعة للقوات الأوكرانية، حيث دمرت طائرات مسيّرة سفينتي شحن جاف جديدتين كانتا تنقلان إمدادات للقوات الأوكرانية في عرض البحر.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت القوات المسلحة الروسية قصف الموانئ الأوكرانية والسفن الحربية المنتشرة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع البيان: "كما استُهدفت سفينتان أخريان لنقل البضائع الجافة، كانتا تنقلان شحنات للقوات المسلحة الأوكرانية إلى ميناءي أوديسا وتشورنومورسك، بطائرات مسيّرة أثناء عبورهما".

خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر شحنات عسكرية أوكرانية في ميناءي أوديسا وتشيرنومورسك
14:49 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مواصلة تنفيذ ضربات دقيقة على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، حيث تم تدمير سفن شحن ومستودعات طائرات مسيّرة في ميناءي أوديسا وتشيرنومورسك كانت تنقل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على مدار اليوم، واصلت القوات المسلحة الروسية قصف الموانئ والسفن والمراكز اللوجستية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف البيان: "شنت القوات الروسية هجمات باستخدام أسلحة دقيقة برية وجوية وطائرات مسيرة هجومية، استهدفت في ميناء تشورنومورسك (المؤسسة الحكومية "ميناء تشيرنومورسك التجاري البحري")، سفينة شحن جاف أثناء تفريغها حمولات مخصصة لتجهيز القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى البنية التحتية للميناء والمركز اللوجستي المستخدم لتخزين البضائع العسكرية، وصهاريج المواد القابلة للاشتعال والزيوت".
القوات الروسية تدمر شحنات عسكرية أوكرانية في ميناءي أوديسا وتشيرنومورسك
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