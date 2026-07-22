https://sarabic.ae/20260722/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-سفينتي-شحن-أوكرانيتين-بطائرات-مسيرة-1115414004.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير سفينتي شحن أوكرانيتين بطائرات مسيرة
الدفاع الروسية تعلن تدمير سفينتي شحن أوكرانيتين بطائرات مسيرة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مواصلة قواتها تنفيذ ضربات على موانئ وسفن بحرية تابعة للقوات الأوكرانية، حيث دمرت طائرات مسيّرة سفينتي شحن جاف... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T16:30+0000
2026-07-22T16:30+0000
2026-07-22T16:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083311461_0:218:3023:1918_1920x0_80_0_0_015311c4e21a22cce0266f0e1278fe88.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت القوات المسلحة الروسية قصف الموانئ الأوكرانية والسفن الحربية المنتشرة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية". وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مواصلة تنفيذ ضربات دقيقة على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، حيث تم تدمير سفن شحن ومستودعات طائرات مسيّرة في ميناءي أوديسا وتشيرنومورسك كانت تنقل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية.وأضاف البيان: "شنت القوات الروسية هجمات باستخدام أسلحة دقيقة برية وجوية وطائرات مسيرة هجومية، استهدفت في ميناء تشورنومورسك (المؤسسة الحكومية "ميناء تشيرنومورسك التجاري البحري")، سفينة شحن جاف أثناء تفريغها حمولات مخصصة لتجهيز القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى البنية التحتية للميناء والمركز اللوجستي المستخدم لتخزين البضائع العسكرية، وصهاريج المواد القابلة للاشتعال والزيوت".القوات الروسية تدمر شحنات عسكرية أوكرانية في ميناءي أوديسا وتشيرنومورسكموسكو ترصد طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق البحر الأسود لأكثر من 5 ساعات
https://sarabic.ae/20260722/القوات-الروسية-تدمر-شحنات-عسكرية-أوكرانية-في-موانئ-أوديسا-وتشيرنومورسك--وزارة-الدفاع-1115411399.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083311461_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_45d83de0f0fc8afe296bf5758c193431.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الدفاع الروسية تعلن تدمير سفينتي شحن أوكرانيتين بطائرات مسيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مواصلة قواتها تنفيذ ضربات على موانئ وسفن بحرية تابعة للقوات الأوكرانية، حيث دمرت طائرات مسيّرة سفينتي شحن جاف جديدتين كانتا تنقلان إمدادات للقوات الأوكرانية في عرض البحر.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت القوات المسلحة الروسية قصف الموانئ الأوكرانية والسفن الحربية المنتشرة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية".
وتابع البيان: "كما استُهدفت سفينتان أخريان لنقل البضائع الجافة، كانتا تنقلان شحنات للقوات المسلحة الأوكرانية إلى ميناءي أوديسا وتشورنومورسك، بطائرات مسيّرة أثناء عبورهما".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مواصلة تنفيذ ضربات دقيقة على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، حيث تم تدمير سفن شحن ومستودعات طائرات مسيّرة في ميناءي أوديسا وتشيرنومورسك كانت تنقل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على مدار اليوم، واصلت القوات المسلحة الروسية قصف الموانئ والسفن والمراكز اللوجستية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "شنت القوات الروسية هجمات باستخدام أسلحة دقيقة برية وجوية وطائرات مسيرة هجومية، استهدفت في ميناء تشورنومورسك (المؤسسة الحكومية "ميناء تشيرنومورسك التجاري البحري")، سفينة شحن جاف أثناء تفريغها حمولات مخصصة لتجهيز القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى البنية التحتية للميناء والمركز اللوجستي المستخدم لتخزين البضائع العسكرية، وصهاريج المواد القابلة للاشتعال والزيوت".