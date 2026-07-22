القوات الروسية تدمر شحنات عسكرية أوكرانية في ميناءي أوديسا وتشيرنومورسك
14:49 GMT 22.07.2026 (تم التحديث: 15:11 GMT 22.07.2026)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورخبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية
© Sputnik . Evgeny Biyatov/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مواصلة تنفيذ ضربات دقيقة على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، حيث تم تدمير سفن شحن ومستودعات طائرات مسيّرة في ميناءي أوديسا وتشيرنومورسك كانت تنقل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على مدار اليوم، واصلت القوات المسلحة الروسية قصف الموانئ والسفن والمراكز اللوجستية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "شنت القوات الروسية هجمات باستخدام أسلحة دقيقة برية وجوية وطائرات مسيرة هجومية، استهدفت في ميناء تشورنومورسك (المؤسسة الحكومية "ميناء تشيرنومورسك التجاري البحري")، سفينة شحن جاف أثناء تفريغها حمولات مخصصة لتجهيز القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى البنية التحتية للميناء والمركز اللوجستي المستخدم لتخزين البضائع العسكرية، وصهاريج المواد القابلة للاشتعال والزيوت".
وتابع البيان: "في ميناء أوديسا (المؤسسة الحكومية "ميناء أوديسا التجاري البحري")، استهدفت مرافق البنية التحتية للميناء المستخدمة لتفريغ وتخزين البضائع العسكرية.
وأوضح البيان: "تم استهداف سفينة شحن جاف وسفينة بحرية من نوع "ناقلة البضائع السائبة" (بالكر)، كانتا تنقلان حمولات للقوات الأوكرانية إلى ميناء أوديسا".
وختم البيان: "بالإضافة إلى ذلك، في مدينة أوديسا ومنطقة "مولودياجنايا" (على بعد 10 كم جنوب غرب أوديسا)، دمرت الطائرات المسيّرة الانقضاضية ثلاثة مستودعات كانت تحتوي على طائرات من دون طيار مخصصة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية".
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن منشآت البنية التحتية المستخدمة لتفريغ وتخزين الشحنات ذات الطابع العسكري قد تم استهدافها في ميناء "تشرنومورسك" في مقاطعة أوديسا الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: "تم استهداف مرافق البنية التحتية لميناء "تشرنومورسك"، التابع لمؤسسة "ميناء تشرنومورسك التجاري البحري" الحكومية في مقاطعة أوديسا"، المستخدمة لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية".
وأضافت الوزارة بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينتي شحن من نوع "بالكر" (نوع من السفن التجارية المصممة خصيصاً لنقل وتفريغ الشحنات الجافة غير المعبأة (الصب) بكميات ضخمة وناقلة بضائع جافة، كانت تقوم بنقل شحنات لصالح القوات المسلحة الأوكرانية إلى ميناء "تشرنومورسك".