https://sarabic.ae/20260722/موسكو-ترصد-طائرة-استطلاع-أمريكية-تحلق-فوق-البحر-الأسود-لأكثر-من-5-ساعات-1115404478.html
موسكو ترصد طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق البحر الأسود لأكثر من 5 ساعات
موسكو ترصد طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق البحر الأسود لأكثر من 5 ساعات
سبوتنيك عربي
كشفت بيانات رصد جوي، حللتها وكالة "سبوتنيك"، أن طائرة استطلاع أمريكية من طراز "تشالنجر 650 آرتميس 2" نفذت مهمة مراقبة مكثفة فوق المياه الدولية للبحر الأسود،... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأظهرت معطيات تتبع المسارات الجوية أن الطائرة أقلعت من قاعدة "ميخائيل كوغالنيشانو" الجوية في رومانيا قرابة الساعة 8:50 بتوقيت موسكو، متجهة غربًا، قبل أن تعدل مسارها نحو الشرق.وخلصت "سبوتنيك" إلى أنه حتى الساعة 2:25 ظهرًا، كانت الطائرة لا تزال في منطقة الدورية، وتُجري طائرة "بومباردييه أرتيميس 2" أيضًا طلعات جوية منتظمة فوق منطقة كالينينغراد.وبحسب المعلومات المتاحة، فإن الطائرة هي نسخة معدلة من طائرة رجال الأعمال، قامت بتطويرها شركة "لايدوس" الأمريكية لصالح الاستطلاع الراداري والحرب الإلكترونية، في إطار عقد مع وزارة الدفاع الأمريكية. وحُوّلت الطائرة إلى منصة متطورة قادرة على اعتراض الإشارات، وتسجيلها، وفك تشفيرها من مسافات بعيدة.وتشهد الحدود الغربية لروسيا في السنوات الأخيرة تصعيدًا غير مسبوق في أنشطة حلف شمال الأطلسي، الذي يبرر تحركاته بـ"ردع العدوان الروسي" المزعوم، في حين تعتبر موسكو هذه العمليات استفزازية وتزيد من التوتر الإقليمي.وقد أعربت وزارة الخارجية الروسية مرارًا عن قلقها إزاء تعزيز البنية التحتية العسكرية للحلف قرب حدود روسيا، مشددةً على أن موسكو منفتحة للحوار مع الحلف، شرط أن يقوم على أسس متكافئة، وأن يتخلى الغرب عن سياسة التسييس العسكري للقارة الأوروبية.خبير: سلسلة التدمير الروسية المتكاملة وراء الضربات الناجحة في البحر الأسودالقوات الروسية تستهدف منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التابعة لقوات نظام كييف- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260721/خبير-سلسلة-التدمير-الروسية-المتكاملة-وراء-الضربات-الناجحة-في-البحر-الأسود-1115377784.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
موسكو ترصد طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق البحر الأسود لأكثر من 5 ساعات
كشفت بيانات رصد جوي، حللتها وكالة "سبوتنيك"، أن طائرة استطلاع أمريكية من طراز "تشالنجر 650 آرتميس 2" نفذت مهمة مراقبة مكثفة فوق المياه الدولية للبحر الأسود، جنوب القرم، يوم الاثنين، استمرت لأكثر من خمس ساعات متواصلة.
وأظهرت معطيات تتبع المسارات الجوية أن الطائرة أقلعت من قاعدة "ميخائيل كوغالنيشانو" الجوية في رومانيا قرابة الساعة 8:50 بتوقيت موسكو، متجهة غربًا، قبل أن تعدل مسارها نحو الشرق.
وبحسب البيانات، حلقت الطائرة على مسافة نحو 140 كيلومترًا قبالة سواحل جورجيا، ثم عادت أدراجها غربا حتى بلغت مسافة 150 كيلومترا عن السواحل الرومانية، وواصلت التحرك ذهابا وإيابا على هذا المسار المربع، في نمط نموذجي لأنشطة الاستطلاع الإلكتروني والراداري.
وخلصت "سبوتنيك" إلى أنه حتى الساعة 2:25 ظهرًا، كانت الطائرة لا تزال في منطقة الدورية، وتُجري طائرة "بومباردييه أرتيميس 2" أيضًا طلعات جوية منتظمة فوق منطقة كالينينغراد.
وبحسب المعلومات المتاحة، فإن الطائرة هي نسخة معدلة من طائرة رجال الأعمال، قامت بتطويرها شركة "لايدوس" الأمريكية لصالح الاستطلاع الراداري والحرب الإلكترونية، في إطار عقد مع وزارة الدفاع الأمريكية. وحُوّلت الطائرة إلى منصة متطورة قادرة على اعتراض الإشارات، وتسجيلها، وفك تشفيرها من مسافات بعيدة.
وبحسب البيانات المتاحة للعموم، لم يُبنَ سوى نظامين من هذه الأنظمة لصالح البنتاغون، وقد أُطلق النظام الثاني في أواخر عام 2022، وصُمّمت هذه الأنظمة أساسًا لاعتراض البيانات وتسجيلها وفك تشفيرها عبر مسافات طويلة.
وتشهد الحدود الغربية لروسيا في السنوات الأخيرة تصعيدًا غير مسبوق في أنشطة حلف شمال الأطلسي، الذي يبرر تحركاته بـ"ردع العدوان الروسي" المزعوم، في حين تعتبر موسكو هذه العمليات استفزازية وتزيد من التوتر الإقليمي.
وقد أعربت وزارة الخارجية الروسية مرارًا عن قلقها إزاء تعزيز البنية التحتية العسكرية للحلف قرب حدود روسيا، مشددةً على أن موسكو منفتحة للحوار مع الحلف، شرط أن يقوم على أسس متكافئة، وأن يتخلى الغرب عن سياسة التسييس العسكري للقارة الأوروبية.