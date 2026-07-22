https://sarabic.ae/20260722/بري-العبرة-بعد-لقاء-ترامب-وعون-هي-تثبيت-وقف-إطلاق-النار-والانسحابات-1115408965.html

بري: العبرة بعد لقاء ترامب وعون هي تثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات

بري: العبرة بعد لقاء ترامب وعون هي تثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات

سبوتنيك عربي

اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن المهم بعد قمة الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب واللبناني جوزاف عون في واشنطن هو النتائج على أرض الواقع، مؤكدا أن... 22.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-22T13:36+0000

2026-07-22T13:36+0000

2026-07-22T13:36+0000

لبنان

أخبار لبنان

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وصرح بري، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الأربعاء: "المهم الآن بعد قمة الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب واللبناني جوزاف عون في واشنطن هو النتائج على أرض الواقع وليس الشكل الذي ظهرت به فقط".وتابع بري: "العبرة بعد هذا اللقاء هي في تثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات، وهو ما لم يحصل حتى الآن".ورأى أن نجاح هذه القمة سيكون عبر تحقيق هذه الخطوات.ورداً على سؤال طُرح عن انطباعه حول كلام الرئيس الأمريكي الذي قال إن "بري سينضم إلى المسار عندما يرى التقدم الذي يحققه الاتفاق"، فقال ضاحكاً: "يبدو أن الرئيس ترامب يفهمني أكثر من بعض اللبنانيين".ووقّعت إسرائيل ولبنان، نهاية حزيران/يونيو الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.وينص الاتفاق على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته في جنوب البلاد، بشرط نزع سلاح "حزب الله"، بدءا من "مناطق تجريبية" ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، وردت إسرائيل بتنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.نائب عن "حزب الله": كلام ترامب عن تدخل الشرع في لبنان انتهاك للسيادة ونستغرب عدم تعليق الرئيس عون

https://sarabic.ae/20260720/لبنان-بري-يكشف-ما-طلبه-من-عون-قبل-لقاء-ترامب-1115337949.html

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