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https://sarabic.ae/20260722/بعد-اندلاع-المظاهرات-زيلينسكي-يعرض-منصب-ترضية-على-وزير-الدفاع-السابق-1115393054.html
بعد اندلاع المظاهرات... زيلينسكي يعرض "منصب ترضية" على وزير الدفاع السابق
بعد اندلاع المظاهرات... زيلينسكي يعرض "منصب ترضية" على وزير الدفاع السابق
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، بأنه عرض على وزير الدفاع الأوكراني السابق، ميخائيل فيدوروف، الذي أثارت إقالته موجة احتجاجات في... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T05:36+0000
2026-07-22T05:36+0000
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وأوضح زيلينسكي في كلمة عبر الفيديو يوم أمس الثلاثاء: "لقد عرضت على ميخائيل منصباً رفيعاً في الحكومة، من شأنه أن يتيح لنا توحيد المكون التكنولوجي لدولتنا وضمان تطويره".في الوقت نفسه، أشار النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، إلى أنه تم عرض منصب نائب رئيس الوزراء للتكنولوجيا العسكرية أو مستشار لزيلينسكي في المجال نفسه على فيدوروف.وفي 12 تموز/يوليو الجاري، قرر زيلينسكي إجراء تعديل حكومي جديد شمل إقالة فيدوروف، حيث ذكر أن إقالته جاءت على خلفية صراع طويل الأجل مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي.وكتب زيلينسكي على قناته في تطبيق "تلغرام": "سيصبح ميخائيل دراباتي القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف زيلينسكي أنه سيتم أيضاً تحديث هيكل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.سلسلة الإقالات تستمر في نظام كييف... زيلينسكي يعين قائدا عاما جديدا للقوات الأوكرانية
https://sarabic.ae/20260719/زيلينسكي-يقر-بأن-الضربة-الروسية-الأخيرة-على-كييف-واحدة-من-أضخم-الهجمات-على-قواته-1115318352.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

بعد اندلاع المظاهرات... زيلينسكي يعرض "منصب ترضية" على وزير الدفاع السابق

05:36 GMT 22.07.2026
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
© Sputnik . POOL
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صرح الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، بأنه عرض على وزير الدفاع الأوكراني السابق، ميخائيل فيدوروف، الذي أثارت إقالته موجة احتجاجات في أوكرانيا، منصباً حكومياً جديداً.
وأوضح زيلينسكي في كلمة عبر الفيديو يوم أمس الثلاثاء: "لقد عرضت على ميخائيل منصباً رفيعاً في الحكومة، من شأنه أن يتيح لنا توحيد المكون التكنولوجي لدولتنا وضمان تطويره".
في الوقت نفسه، أشار النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، إلى أنه تم عرض منصب نائب رئيس الوزراء للتكنولوجيا العسكرية أو مستشار لزيلينسكي في المجال نفسه على فيدوروف.
وأضاف جيليزنياك: بحسب علمي، فإن هذا المقترح لم يحظَ بعد بموافقة إيجابية.
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
زيلينسكي يقر بأن الضربة الروسية الأخيرة على كييف واحدة من أضخم الهجمات على قواته
19 يوليو, 08:05 GMT
وفي 12 تموز/يوليو الجاري، قرر زيلينسكي إجراء تعديل حكومي جديد شمل إقالة فيدوروف، حيث ذكر أن إقالته جاءت على خلفية صراع طويل الأجل مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي.
ويوم أمس الثلاثاء، أعلن فلاديمير زيلينسكي، تعيين ميخايلو دراباتي، قائد القوات المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية، قائداً عاماً للقوات المسلحة الأوكرانية.
وكتب زيلينسكي على قناته في تطبيق "تلغرام": "سيصبح ميخائيل دراباتي القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف زيلينسكي أنه سيتم أيضاً تحديث هيكل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.
سلسلة الإقالات تستمر في نظام كييف... زيلينسكي يعين قائدا عاما جديدا للقوات الأوكرانية
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