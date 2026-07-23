https://sarabic.ae/20260723/الخارجية-البيلاروسية-تبلغ-بولندا-بمعلومات-حول-تحضيرات-لتنفيذ-عمل-إرهابي-1115447418.html

الخارجية البيلاروسية تبلغ بولندا بمعلومات حول تحضيرات لتنفيذ عمل إرهابي

الخارجية البيلاروسية تبلغ بولندا بمعلومات حول تحضيرات لتنفيذ عمل إرهابي

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الخميس، أن بيلاروسيا أبلغت بولندا بمعلومات حول استعدادات لتنفيذ عمل إرهابي على أراضيها. 23.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-23T18:31+0000

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وجاء في بيان الخارجية البيلاروسية: "في إطار تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بضرورة التعاون بمكافحة الجريمة، تم خلال اجتماع عُقد اليوم في وزارة الخارجية البيلاروسية، إطلاع القائم بالأعمال البولندي في بيلاروسيا، كشيشتوف أوجاني، على معلومات تلقتها الوزارة من أجهزة إنفاذ القانون البيلاروسية بشأن استعدادات لتنفيذ عمل إرهابي على الأراضي البولندية".وأضافت الوزارة أنه تم إبلاغ القائم بالأعمال البولندي في بيلاروسيا، بأنه سيتم تبادل أي معلومات إضافية حول هذا الموضوع، عند الضرورة وحين توفرها، عبر قنوات التواصل بين السلطات المختصة في البلدين.

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