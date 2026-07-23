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الخارجية البيلاروسية تبلغ بولندا بمعلومات حول تحضيرات لتنفيذ عمل إرهابي
الخارجية البيلاروسية تبلغ بولندا بمعلومات حول تحضيرات لتنفيذ عمل إرهابي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الخميس، أن بيلاروسيا أبلغت بولندا بمعلومات حول استعدادات لتنفيذ عمل إرهابي على أراضيها. 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T18:31+0000
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وجاء في بيان الخارجية البيلاروسية: "في إطار تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بضرورة التعاون بمكافحة الجريمة، تم خلال اجتماع عُقد اليوم في وزارة الخارجية البيلاروسية، إطلاع القائم بالأعمال البولندي في بيلاروسيا، كشيشتوف أوجاني، على معلومات تلقتها الوزارة من أجهزة إنفاذ القانون البيلاروسية بشأن استعدادات لتنفيذ عمل إرهابي على الأراضي البولندية".وأضافت الوزارة أنه تم إبلاغ القائم بالأعمال البولندي في بيلاروسيا، بأنه سيتم تبادل أي معلومات إضافية حول هذا الموضوع، عند الضرورة وحين توفرها، عبر قنوات التواصل بين السلطات المختصة في البلدين.
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العالم, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
الخارجية البيلاروسية تبلغ بولندا بمعلومات حول تحضيرات لتنفيذ عمل إرهابي
18:31 GMT 23.07.2026 (تم التحديث: 18:32 GMT 23.07.2026)
أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الخميس، أن بيلاروسيا أبلغت بولندا بمعلومات حول استعدادات لتنفيذ عمل إرهابي على أراضيها.
وجاء في بيان الخارجية البيلاروسية: "في إطار تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بضرورة التعاون بمكافحة الجريمة، تم خلال اجتماع عُقد اليوم في وزارة الخارجية البيلاروسية، إطلاع القائم بالأعمال البولندي في بيلاروسيا، كشيشتوف أوجاني، على معلومات تلقتها الوزارة من أجهزة إنفاذ القانون البيلاروسية بشأن استعدادات لتنفيذ عمل إرهابي على الأراضي البولندية".
وأوضحت الوزارة في بيانها أنها أبلغت بولندا بأن العمل الإرهابي كان يُخطط له من قبل شخص يقيم حاليًا في بولندا، وقد أُدين في بيلاروسيا بموجب عدد من مواد القانون الجنائي، وقد سحبت منه السلطات البولندية مؤخرًا الحماية الإضافية وحق الإقامة في البلاد.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أنه "يتم الإعداد لهجوم إرهابي على أطفال قصر لناشطة تحمل الجنسية البيلاروسية وتعيش في بولندا، وذلك لأسباب تتعلق بالانتقام لعدم بذل الجهود الكافية للحفاظ على الوضع المذكور أعلاه للشخص المذكور في بولندا".
وأضافت الوزارة أنه تم إبلاغ القائم بالأعمال البولندي في بيلاروسيا، بأنه سيتم تبادل أي معلومات إضافية حول هذا الموضوع، عند الضرورة وحين توفرها، عبر قنوات التواصل بين السلطات المختصة في البلدين.