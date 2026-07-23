https://sarabic.ae/20260723/رئيسة-قسم-العلوم-السياسية-في-جامعة-الكويت-روسيا-تؤكد-عبر-قمة-الـ20-أنها-قوة-فاعلة-ومستعدة-للتفاوض-1115430092.html
رئيسة قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت: روسيا تؤكد عبر قمة الـ20 أنها قوة فاعلة ومستعدة للتفاوض
رئيسة قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت: روسيا تؤكد عبر قمة الـ20 أنها قوة فاعلة ومستعدة للتفاوض
سبوتنيك عربي
أكدت رئيسة قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت، الدكتورة هيلة المكيمي، أن "مشاركة روسيا في قمة الـ20، يؤكد أنها لا تزال موجودة كقوة مؤثرة فاعلة، لا سيما في... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T09:34+0000
2026-07-23T09:34+0000
2026-07-23T09:35+0000
روسيا
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وأضافت المكيمي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "المشاركة بوفد رفيع المستوى شيء إيجابي، ودليل على أن روسيا ليست معزولة، وتعرب عن استعدادها لانطلاق مسار المفاوضات، وبالتالي هذه مؤشرات إيجابية".وتابعت: "مشاركة روسيا في قمة الـ20 اقتصادية وسياسية، رسالة اقتصادية بالدرجة الأولى، لكنها تحمل أيضا الكثير من المعاني السياسية والدبلوماسية، كما أن حضور الرئيس فلاديمير بوتين مفيد جدا، وهناك إشارات واضحة من الجانب الأمريكي بأنهم منفتحون للحديث عن الملف الأوكراني".وشددت المكيمي على أن "أي نوع من حصار على الطاقة هو مضر بالعالم أجمع، وبالتالي موضوع العودة عن هذه العقوبات وارد، خاصة أن الأوروبيين لديهم نظرة مختلفة عن الأمريكيين في إدارة هذا الملف مع روسيا، رغم أن البيت الأوروبي لا يزال غير موحد وهناك الكثير من الآراء".
https://sarabic.ae/20260722/الكرملين-روسيا-ستشارك-في-قمة-مجموعة-الـ20-بالولايات-المتحدة-على-مستوى-رفيع-وبحضور-مؤثر-1115397018.html
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روسيا, أخبار قمة العشرين, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, أخبار قمة العشرين, تقارير سبوتنيك, حصري
رئيسة قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت: روسيا تؤكد عبر قمة الـ20 أنها قوة فاعلة ومستعدة للتفاوض
09:34 GMT 23.07.2026 (تم التحديث: 09:35 GMT 23.07.2026)
حصري
أكدت رئيسة قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت، الدكتورة هيلة المكيمي، أن "مشاركة روسيا في قمة الـ20، يؤكد أنها لا تزال موجودة كقوة مؤثرة فاعلة، لا سيما في الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي والقضايا الجيوسياسية والأمن الغذائي والطاقة، وبالتالي هي قوة كبرى لا يستهان فيها ولا يمكن تجاهلها".
وأضافت المكيمي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "المشاركة بوفد رفيع المستوى شيء إيجابي، ودليل على أن روسيا ليست معزولة، وتعرب عن استعدادها لانطلاق مسار المفاوضات، وبالتالي هذه مؤشرات إيجابية".
اورأت أن "احتياجات الغرب لمصادر الطاقة من القضايا الرئيسية بالنسبة للأوروبيين، لذلك قد تختلف الحسابات ما بين الحلفاء الغربيين على الأولويات، لكن يبقى الملف الروسي ذا أهمية كبيرة، لا سيما عندما ينظر إليه من زاوية الأمن الغربي والأمن الأوروبي".
وتابعت: "مشاركة روسيا في قمة الـ20 اقتصادية وسياسية، رسالة اقتصادية بالدرجة الأولى، لكنها تحمل أيضا الكثير من المعاني السياسية والدبلوماسية، كما أن حضور الرئيس فلاديمير بوتين مفيد جدا، وهناك إشارات واضحة من الجانب الأمريكي بأنهم منفتحون للحديث عن الملف الأوكراني".
وشددت المكيمي على أن "أي نوع من حصار على الطاقة هو مضر بالعالم أجمع، وبالتالي موضوع العودة عن هذه العقوبات وارد، خاصة أن الأوروبيين لديهم نظرة مختلفة عن الأمريكيين في إدارة هذا الملف مع روسيا
، رغم أن البيت الأوروبي لا يزال غير موحد وهناك الكثير من الآراء".