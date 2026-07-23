رئيسة قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت: روسيا تؤكد عبر قمة الـ20 أنها قوة فاعلة ومستعدة للتفاوض

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
خط نفطي جديد يربط العراق وسوريا ... ما هي تفاصيله؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
حلب تتصدر الصناعة السورية وأزمة المقالع في منطقة الكورة شمالي لبنان... هل تعيد قطاع الإسمنت إلى نقطة الصفر؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
موجة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على عشرات الدول... ما هي تفاصيلها؟
10:00 GMT
123 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
12:03 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
12:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
12:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
وزير الخارجية المصري يصف ترامب بـ"رجل السلام" ويؤكد دعم القاهرة لخطته في غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:43 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: الدفاع الجوي الأمريكي يواجه مسيرات تكلفتها متدنية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار التصعيد بين إيران والولايات المتحدة مع تراجع فرص الوصول الى اتفاق لوقف الحرب
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
موجة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على عشرات الدول... ما هي تفاصيلها؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الألزهايمر... ماذا تقول أحدث الدراسات؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
وزير الاقتصاد الفلسطيني المهندس محمد العامور في لقاء خاص عبر "سبوتنيك"... هل أصبحت غزة خارج مسارات المنطقة؟ وماذا عن الملفات الاقتصادية؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
القاهرة تقود تحريك ملفات بين أمريكا وإريتريا وتنسيق بشأن السودان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
12:43 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260723/رئيسة-قسم-العلوم-السياسية-في-جامعة-الكويت-روسيا-تؤكد-عبر-قمة-الـ20-أنها-قوة-فاعلة-ومستعدة-للتفاوض-1115430092.html
رئيسة قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت: روسيا تؤكد عبر قمة الـ20 أنها قوة فاعلة ومستعدة للتفاوض
رئيسة قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت: روسيا تؤكد عبر قمة الـ20 أنها قوة فاعلة ومستعدة للتفاوض
سبوتنيك عربي
أكدت رئيسة قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت، الدكتورة هيلة المكيمي، أن "مشاركة روسيا في قمة الـ20، يؤكد أنها لا تزال موجودة كقوة مؤثرة فاعلة، لا سيما في... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T09:34+0000
2026-07-23T09:35+0000
روسيا
أخبار قمة العشرين
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101516/15/1015161539_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_61ad7995ccac68a13bcdfb895efdef23.jpg
وأضافت المكيمي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "المشاركة بوفد رفيع المستوى شيء إيجابي، ودليل على أن روسيا ليست معزولة، وتعرب عن استعدادها لانطلاق مسار المفاوضات، وبالتالي هذه مؤشرات إيجابية".وتابعت: "مشاركة روسيا في قمة الـ20 اقتصادية وسياسية، رسالة اقتصادية بالدرجة الأولى، لكنها تحمل أيضا الكثير من المعاني السياسية والدبلوماسية، كما أن حضور الرئيس فلاديمير بوتين مفيد جدا، وهناك إشارات واضحة من الجانب الأمريكي بأنهم منفتحون للحديث عن الملف الأوكراني".وشددت المكيمي على أن "أي نوع من حصار على الطاقة هو مضر بالعالم أجمع، وبالتالي موضوع العودة عن هذه العقوبات وارد، خاصة أن الأوروبيين لديهم نظرة مختلفة عن الأمريكيين في إدارة هذا الملف مع روسيا، رغم أن البيت الأوروبي لا يزال غير موحد وهناك الكثير من الآراء".
https://sarabic.ae/20260722/الكرملين-روسيا-ستشارك-في-قمة-مجموعة-الـ20-بالولايات-المتحدة-على-مستوى-رفيع-وبحضور-مؤثر-1115397018.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101516/15/1015161539_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_d6c81e1d964850b882581a364f737f21.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار قمة العشرين, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, أخبار قمة العشرين, تقارير سبوتنيك, حصري

رئيسة قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت: روسيا تؤكد عبر قمة الـ20 أنها قوة فاعلة ومستعدة للتفاوض

09:34 GMT 23.07.2026 (تم التحديث: 09:35 GMT 23.07.2026)
© Fotolia / yulenochekkالكرملين موسكو
الكرملين موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2026
© Fotolia / yulenochekk
تابعنا عبر
حصري
أكدت رئيسة قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت، الدكتورة هيلة المكيمي، أن "مشاركة روسيا في قمة الـ20، يؤكد أنها لا تزال موجودة كقوة مؤثرة فاعلة، لا سيما في الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي والقضايا الجيوسياسية والأمن الغذائي والطاقة، وبالتالي هي قوة كبرى لا يستهان فيها ولا يمكن تجاهلها".
وأضافت المكيمي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "المشاركة بوفد رفيع المستوى شيء إيجابي، ودليل على أن روسيا ليست معزولة، وتعرب عن استعدادها لانطلاق مسار المفاوضات، وبالتالي هذه مؤشرات إيجابية".

اورأت أن "احتياجات الغرب لمصادر الطاقة من القضايا الرئيسية بالنسبة للأوروبيين، لذلك قد تختلف الحسابات ما بين الحلفاء الغربيين على الأولويات، لكن يبقى الملف الروسي ذا أهمية كبيرة، لا سيما عندما ينظر إليه من زاوية الأمن الغربي والأمن الأوروبي".

منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
الكرملين: روسيا ستشارك في قمة مجموعة الـ20 بالولايات المتحدة على مستوى رفيع وبحضور مؤثر
أمس, 09:30 GMT
وتابعت: "مشاركة روسيا في قمة الـ20 اقتصادية وسياسية، رسالة اقتصادية بالدرجة الأولى، لكنها تحمل أيضا الكثير من المعاني السياسية والدبلوماسية، كما أن حضور الرئيس فلاديمير بوتين مفيد جدا، وهناك إشارات واضحة من الجانب الأمريكي بأنهم منفتحون للحديث عن الملف الأوكراني".
وشددت المكيمي على أن "أي نوع من حصار على الطاقة هو مضر بالعالم أجمع، وبالتالي موضوع العودة عن هذه العقوبات وارد، خاصة أن الأوروبيين لديهم نظرة مختلفة عن الأمريكيين في إدارة هذا الملف مع روسيا، رغم أن البيت الأوروبي لا يزال غير موحد وهناك الكثير من الآراء".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала