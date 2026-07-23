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رئيس الوزراء العراقي: لن نسمح بأي تهديد لإيران من أراضينا
رئيس الوزراء العراقي: لن نسمح بأي تهديد لإيران من أراضينا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن أمن بغداد وطهران مشترك، مشددا على عدم السماح بوجود تهديد لإيران انطلاقا من الأراضي العراقية. 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T15:09+0000
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وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان على موقع "إكس"، أن تصريحات الزيدي جاءت خلال زيارته للعاصمة الإيرانية طهران، اليوم الخميس، حيث ترأس، وفد العراق في المباحثات المشتركة مع الجانب الإيراني التي مثله فيها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.وبحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها وضع آلية لعمل اللجنة الاقتصادية العراقية- الإيرانية المشتركة.وأكد رئيس الوزراء العراقي أن "زيارته إلى الجمهورية الإسلامية تعبر عن عمق العلاقة وتجديد لها، وهي تمثل جسر مودة بين الشعبين". كما دعا إلى "وجود استثمارات مشتركة في مختلف المجالات".من جانبه، أكد الرئيس الإيراني، بحسب البيان، أن "الاستقرار الأمني مهم جدا وينعكس إيجابا على الواقع التنموي الثنائي"، لافتا إلى "وجود فرص استثمارية مهمة مشتركة بين البلدين".ووصل رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، صباح اليوم الخميس، إلى طهران تلبية لدعوة رسمية، وفقا للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية.
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران
أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران

رئيس الوزراء العراقي: لن نسمح بأي تهديد لإيران من أراضينا

15:09 GMT 23.07.2026
© Photo / x.comرئيس وزراء العراق على فالح الزيدي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال مباحثات ثنائية في طهران
رئيس وزراء العراق على فالح الزيدي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال مباحثات ثنائية في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2026
© Photo / x.com
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أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن أمن بغداد وطهران مشترك، مشددا على عدم السماح بوجود تهديد لإيران انطلاقا من الأراضي العراقية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان على موقع "إكس"، أن تصريحات الزيدي جاءت خلال زيارته للعاصمة الإيرانية طهران، اليوم الخميس، حيث ترأس، وفد العراق في المباحثات المشتركة مع الجانب الإيراني التي مثله فيها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
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وبحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها وضع آلية لعمل اللجنة الاقتصادية العراقية- الإيرانية المشتركة.
وأكد رئيس الوزراء العراقي أن "زيارته إلى الجمهورية الإسلامية تعبر عن عمق العلاقة وتجديد لها، وهي تمثل جسر مودة بين الشعبين". كما دعا إلى "وجود استثمارات مشتركة في مختلف المجالات".
من جانبه، أكد الرئيس الإيراني، بحسب البيان، أن "الاستقرار الأمني مهم جدا وينعكس إيجابا على الواقع التنموي الثنائي"، لافتا إلى "وجود فرص استثمارية مهمة مشتركة بين البلدين".
ووصل رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، صباح اليوم الخميس، إلى طهران تلبية لدعوة رسمية، وفقا للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية.
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