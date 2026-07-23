https://sarabic.ae/20260723/رئيس-الوزراء-العراقي-لن-نسمح-بأي-تهديد-لإيران-من-أراضينا-1115441924.html

رئيس الوزراء العراقي: لن نسمح بأي تهديد لإيران من أراضينا

رئيس الوزراء العراقي: لن نسمح بأي تهديد لإيران من أراضينا

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن أمن بغداد وطهران مشترك، مشددا على عدم السماح بوجود تهديد لإيران انطلاقا من الأراضي العراقية. 23.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-23T15:09+0000

2026-07-23T15:09+0000

2026-07-23T15:09+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

العراق

أخبار العراق اليوم

إيران

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/17/1115441767_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_410f8010ad4fe2b133fd6a29e680c437.jpg

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان على موقع "إكس"، أن تصريحات الزيدي جاءت خلال زيارته للعاصمة الإيرانية طهران، اليوم الخميس، حيث ترأس، وفد العراق في المباحثات المشتركة مع الجانب الإيراني التي مثله فيها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.وبحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها وضع آلية لعمل اللجنة الاقتصادية العراقية- الإيرانية المشتركة.وأكد رئيس الوزراء العراقي أن "زيارته إلى الجمهورية الإسلامية تعبر عن عمق العلاقة وتجديد لها، وهي تمثل جسر مودة بين الشعبين". كما دعا إلى "وجود استثمارات مشتركة في مختلف المجالات".من جانبه، أكد الرئيس الإيراني، بحسب البيان، أن "الاستقرار الأمني مهم جدا وينعكس إيجابا على الواقع التنموي الثنائي"، لافتا إلى "وجود فرص استثمارية مهمة مشتركة بين البلدين".ووصل رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، صباح اليوم الخميس، إلى طهران تلبية لدعوة رسمية، وفقا للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية.

https://sarabic.ae/20260720/روبيو-يكشف-ما-حدث-في-العراق-أخيرا-ويؤكد-انفتاح-أمريكا-على-حل-دبلوماسي-مع-إيران-1115337282.html

العراق

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران