https://sarabic.ae/20260720/روبيو-يكشف-ما-حدث-في-العراق-أخيرا-ويؤكد-انفتاح-أمريكا-على-حل-دبلوماسي-مع-إيران-1115337282.html

روبيو يكشف ما حدث في العراق أخيرا ويؤكد انفتاح أمريكا على حل دبلوماسي مع إيران

روبيو يكشف ما حدث في العراق أخيرا ويؤكد انفتاح أمريكا على حل دبلوماسي مع إيران

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الاثنين، بأن مقتل الجندي الأمريكي في العراق، كان "حادثًا عرضيًا" وقع أثناء التعامل مع طائرة مسيرة إيرانية جرى... 20.07.2026, سبوتنيك عربي

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وأضاف روبيو، في حديث لصحفيين، أن "صاروخًا إيرانيًا واحدًا نجح، يوم الجمعة الماضي، في اختراق الدفاعات الجوية في الأردن، رغم اعتراض معظم الصواريخ".وأكد أن "الولايات المتحدة منفتحة على التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران"، مشيرًا إلى أن "طهران ترسل إشارات تعكس رغبتها في التفاوض".وحذّر روبيو من أن "فشل الجهود الدبلوماسية لن يكون في مصلحة طهران"، مؤكدًا أن واشنطن منفتحة على "دبلوماسية حقيقية" تلتزم بها إيران في أي اتفاق.وأضاف روبيو أن "إيران كان من المفترض أن تعلن فتح مضيق هرمز، لكنها بدلًا من ذلك هاجمت السفن"، معتبرًا أن سيطرة الأطراف الإيرانية الراغبة في التفاوض على مجريات الأمور "ستكون تطورًا إيجابيًا، لكن ذلك لم يحدث"، على حد قوله.بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين أواخر يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.

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