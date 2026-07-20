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روبيو يكشف ما حدث في العراق أخيرا ويؤكد انفتاح أمريكا على حل دبلوماسي مع إيران
روبيو يكشف ما حدث في العراق أخيرا ويؤكد انفتاح أمريكا على حل دبلوماسي مع إيران
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الاثنين، بأن مقتل الجندي الأمريكي في العراق، كان "حادثًا عرضيًا" وقع أثناء التعامل مع طائرة مسيرة إيرانية جرى... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأضاف روبيو، في حديث لصحفيين، أن "صاروخًا إيرانيًا واحدًا نجح، يوم الجمعة الماضي، في اختراق الدفاعات الجوية في الأردن، رغم اعتراض معظم الصواريخ".وأكد أن "الولايات المتحدة منفتحة على التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران"، مشيرًا إلى أن "طهران ترسل إشارات تعكس رغبتها في التفاوض".وحذّر روبيو من أن "فشل الجهود الدبلوماسية لن يكون في مصلحة طهران"، مؤكدًا أن واشنطن منفتحة على "دبلوماسية حقيقية" تلتزم بها إيران في أي اتفاق.وأضاف روبيو أن "إيران كان من المفترض أن تعلن فتح مضيق هرمز، لكنها بدلًا من ذلك هاجمت السفن"، معتبرًا أن سيطرة الأطراف الإيرانية الراغبة في التفاوض على مجريات الأمور "ستكون تطورًا إيجابيًا، لكن ذلك لم يحدث"، على حد قوله.بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين أواخر يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260720/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-عن-تعاون-أردني-في-هجمات-استهدفت-مواقع-أمريكية-في-العقبة-1115336682.html
https://sarabic.ae/20260720/إيران-تعلن-إطلاق-موجة-صاروخية-جديدة-من-محافظة-لرستان-باتجاه-أهداف-معادية-1115335161.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

روبيو يكشف ما حدث في العراق أخيرا ويؤكد انفتاح أمريكا على حل دبلوماسي مع إيران

06:19 GMT 20.07.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhiteوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الاثنين، بأن مقتل الجندي الأمريكي في العراق، كان "حادثًا عرضيًا" وقع أثناء التعامل مع طائرة مسيرة إيرانية جرى إسقاطها.
وأضاف روبيو، في حديث لصحفيين، أن "صاروخًا إيرانيًا واحدًا نجح، يوم الجمعة الماضي، في اختراق الدفاعات الجوية في الأردن، رغم اعتراض معظم الصواريخ".
وأكد أن "الولايات المتحدة منفتحة على التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران"، مشيرًا إلى أن "طهران ترسل إشارات تعكس رغبتها في التفاوض".
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وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن "الضربات العسكرية الأمريكية ضد إيران جاءت ردًا على إطلاق طهران الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه السفن التجارية"، مشيرًا إلى أن إيران "تعاني من انهيار اقتصادي"، وفق تعبيره.
وحذّر روبيو من أن "فشل الجهود الدبلوماسية لن يكون في مصلحة طهران"، مؤكدًا أن واشنطن منفتحة على "دبلوماسية حقيقية" تلتزم بها إيران في أي اتفاق.
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وأضاف روبيو أن "إيران كان من المفترض أن تعلن فتح مضيق هرمز، لكنها بدلًا من ذلك هاجمت السفن"، معتبرًا أن سيطرة الأطراف الإيرانية الراغبة في التفاوض على مجريات الأمور "ستكون تطورًا إيجابيًا، لكن ذلك لم يحدث"، على حد قوله.
ويشنّ الجيش الأمريكي، منذ ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين أواخر يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.
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