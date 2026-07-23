https://sarabic.ae/20260723/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يجري-تعديلا-وزاريا-1115448442.html
رئيس مجلس القيادة اليمني يجري تعديلا وزاريا
رئيس مجلس القيادة اليمني يجري تعديلا وزاريا
سبوتنيك عربي
أجرى رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، اليوم الخميس، تعديلا وزاريا محدودا في حكومة شائع الزنداني، شمل ثلاث حقائب، من بينها وزارة الخارجية التي كان يتولاها... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
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وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية أن "العليمي أصدر قرارا جمهوريا بتعيين أفراح عبدالعزيز الزوبة وزيرة للخارجية وشؤون المغتربين".وفي 6 شباط/ فبراير الماضي، أصدر العليمي مرسوما بتشكيل الحكومة برئاسة وزير الخارجية شائع الزنداني، وضمت 35 وزيرا، احتفظ ثمانية منهم بمناصبهم، فيما شملت التشكيلة وزراء جددا وتمثيلا للمرأة في حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي والشؤون القانونية، إلى جانب وزيرة دولة لشؤون المرأة.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إلى اتفاق لتمديد الهدنة التي استمرت ستة أشهر وتوسيعها.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط اليمن وشماله، من بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20260720/أنصار-الله-اليمنية-تعزو-حظر-الملاحة-البحرية-المرتبطة-بالسعودية-إلى-تجاهل-مطالبها-1115347870.html
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العالم العربي, أخبار اليمن الأن, العالم
العالم العربي, أخبار اليمن الأن, العالم
رئيس مجلس القيادة اليمني يجري تعديلا وزاريا
أجرى رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، اليوم الخميس، تعديلا وزاريا محدودا في حكومة شائع الزنداني، شمل ثلاث حقائب، من بينها وزارة الخارجية التي كان يتولاها رئيس الحكومة إلى جانب منصبه.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية أن "العليمي أصدر قرارا جمهوريا بتعيين أفراح عبدالعزيز الزوبة وزيرة للخارجية وشؤون المغتربين".
وأضافت أن "القرار تضمن تعيين بدر محمد مبارك باسلمة وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، وعهد محمد سالم جعسوس وزيرا للإدارة المحلية".
وفي 6 شباط/ فبراير الماضي، أصدر العليمي مرسوما بتشكيل الحكومة برئاسة وزير الخارجية شائع الزنداني، وضمت 35 وزيرا، احتفظ ثمانية منهم بمناصبهم، فيما شملت التشكيلة وزراء جددا وتمثيلا للمرأة في حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي والشؤون القانونية، إلى جانب وزيرة دولة لشؤون المرأة.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إلى اتفاق لتمديد الهدنة التي استمرت ستة أشهر وتوسيعها.
ويعاني البلد العربي منذ 11 عاما صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف المجالات وتسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط اليمن وشماله، من بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.