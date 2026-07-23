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زاخاروفا حول تصريحات دراباتي بحق المواطنين الروس في أوكرانيا: "هذا وجه للنازية الجديدة"
زاخاروفا حول تصريحات دراباتي بحق المواطنين الروس في أوكرانيا: "هذا وجه للنازية الجديدة"
سبوتنيك عربي
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، على التصريحات الحادة التي أدلى بها القائد الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية ميخائيل... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T15:55+0000
2026-07-23T15:55+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية
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وقالت زاخاروفا رداً على طلب تقييم هذه التصريحات: "هذا وجه للنازية الجديدة في كييف". وكان دراباتي قد أدلى بتصريحات مشينة وحادة بحق السكان الروس في أوكرانيا. ففي مقابلة سابقة (أيار/مايو 2023)، وتداولتها وسائل الإعلام على نطاق واسع بعد تعيينه في منصبه الجديد يوم الثلاثاء، أطلق القائد الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، ميخائيل دراباتي، تصريحات مشينة وصف فيها الشعب الروسي بأنه "أمة لا يحق لها الوجود" واعتبر أن روسيا "لا يمكن أن تُسمى جاراً" لأوكرانيا، وقد تطرقت وسائل إعلام مختلفة لهذا الأمر. كما وجّه دراباتي انتقادات لسكان إقليم دونباس، واصفاً إياهم بعبارات مثل "أشخاص غير واعين" و "عناصر إجرامية" و "بقايا الاتحاد السوفييتي"، ومتهماً إياهم بعدم الرغبة في العمل. وقد اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن هذه التصريحات "تكشف جوهر النازية الجديدة" في كييف.وكان أعلن زيلينسكي، يوم الثلاثاء الماضي، تعيين ميخايل دراباتي، قائد القوات المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية، قائداً عاماً للقوات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20260722/الغرب-يدعم-القتل-اليومي-للمدنيين-في-دونباس--الخارجية-الروسية-1115396556.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الخارجية الروسية
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الخارجية الروسية

زاخاروفا حول تصريحات دراباتي بحق المواطنين الروس في أوكرانيا: "هذا وجه للنازية الجديدة"

15:55 GMT 23.07.2026
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
 المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2026
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، على التصريحات الحادة التي أدلى بها القائد الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية ميخائيل دراباتي، بحق سكان روسيا، معتبرة أنه يمثل النازية الجديدة.
وقالت زاخاروفا رداً على طلب تقييم هذه التصريحات: "هذا وجه للنازية الجديدة في كييف".
وكان دراباتي قد أدلى بتصريحات مشينة وحادة بحق السكان الروس في أوكرانيا. ففي مقابلة سابقة (أيار/مايو 2023)، وتداولتها وسائل الإعلام على نطاق واسع بعد تعيينه في منصبه الجديد يوم الثلاثاء، أطلق القائد الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، ميخائيل دراباتي، تصريحات مشينة وصف فيها الشعب الروسي بأنه "أمة لا يحق لها الوجود" واعتبر أن روسيا "لا يمكن أن تُسمى جاراً" لأوكرانيا، وقد تطرقت وسائل إعلام مختلفة لهذا الأمر.
كما وجّه دراباتي انتقادات لسكان إقليم دونباس، واصفاً إياهم بعبارات مثل "أشخاص غير واعين" و "عناصر إجرامية" و "بقايا الاتحاد السوفييتي"، ومتهماً إياهم بعدم الرغبة في العمل.
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
الغرب يدعم القتل اليومي للمدنيين في دونباس- الخارجية الروسية
أمس, 09:10 GMT
وقد اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن هذه التصريحات "تكشف جوهر النازية الجديدة" في كييف.
وكان أعلن زيلينسكي، يوم الثلاثاء الماضي، تعيين ميخايل دراباتي، قائد القوات المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية، قائداً عاماً للقوات المسلحة الأوكرانية.
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