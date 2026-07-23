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https://sarabic.ae/20260723/علماء-روس-يطورون-طريقة-تتنبأ-بنجاح-علاج-العقم-لدى-الرجال-قبل-الجراحة-1115441427.html
علماء روس يطورون طريقة تتنبأ بنجاح علاج العقم لدى الرجال قبل الجراحة
علماء روس يطورون طريقة تتنبأ بنجاح علاج العقم لدى الرجال قبل الجراحة
سبوتنيك عربي
اقترح باحثون من معهد ليبيديف للفيزياء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم طريقةً بسيطةً لتحديد ما إذا كانت جراحة استخراج الحيوانات المنوية من الخصية ستساعد الرجل... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T15:12+0000
2026-07-23T15:12+0000
مجتمع
علوم
أخبار الأبحاث العلمية
روسيا
جامعات روسية
العقم
رجال
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تشير الإحصاءات إلى أن ما بين 2.5 و12% من الرجال حول العالم يعانون من العقم (تختلف النسبة باختلاف المناطق)، ويُعدّ انعدام النطاف، أي غياب الحيوانات المنوية تمامًا في السائل المنوي، أشدّ أنواع العقم، وتحدث هذه الحالة غالبًا نتيجة انسداد الأسهر أو خلل في إنتاج الحيوانات المنوية في الخصيتين. لذا، ثمة حاجة إلى أساليب دقيقة للغاية لتحديد ما إذا كان التدخل الجراحي المكلف والمؤلم سيُحقق النتيجة المرجوة قبل إجرائه، وتوجد بالفعل عدة أساليب من هذا القبيل، لكن لا يُستخدم أي منها في الممارسة الطبية نظرًا لتعقيد الإجراء وتكلفته، فضلًا عن تكلفة المعدات اللازمة. استخدم الباحثون مطيافية رامان، حيث يُوجّه شعاع ليزر نحو عينة، ويُحدد التركيب الكيميائي للمادة من خلال كيفية تشتت الضوء. مع ذلك، تُنتج مكونات البلازما المنوية إشارة ضعيفة، لذا ولتعزيزها، وضع العلماء عينات من السائل المُحلل في أنابيب زجاجية دقيقة تُسمى الشعيرات الدموية، ثم سلطوا عليها ضوء الليزر. انعكس شعاع الليزر، أثناء مروره عبر الأنبوب، باستمرار عن جدرانه وتفاعل بشكل متكرر مع العينة، مما أدى إلى استجابة أكثر كثافة. قارن الباحثون أطياف التشتت لعشرين عينة من البلازما المنوية مأخوذة من مرضى يعانون من انعدام النطاف. في نصف هؤلاء الرجال، كان الأطباء قد استخرجوا الحيوانات المنوية جراحيًا من خصيتيهم سابقًا لإجراء التلقيح الصناعي، بينما لم يخضع النصف الآخر لهذا الإجراء. أشارت إيلينا ريمسكايا، رئيسة المشروع المدعوم بمنحة من المؤسسة الروسية للعلوم، والباحثة في مختبر فيزياء النانو الليزرية والطب الحيوي بمعهد ليبيديف للفيزياء، إلى أن هذه النتيجة تتجاوز دقة الاختبارات التقليدية، مثل اختبارات الهرمونات التي تُجرى في العيادات. وأضافت: "سيوفر النهج المقترح بديلاً سريعاً وغير جراحي وبسيطاً وآلياً للطرق المكلفة والمعقدة، فضلاً عن الاختبارات الرخيصة ولكن الأقل دقة. ونعتزم في المستقبل دراسة التركيب الكيميائي للسائل المنوي لدى الرجال الذين يعانون من أنواع مختلفة من العقم بمزيد من التفصيل لتحسين دقة التنبؤ".
https://sarabic.ae/20251215/علماء-روس-يطورون-طريقة-جديدة-تساعد-في-تحديد-أسباب-العقم-لدى-النساء-1108194727.html
https://sarabic.ae/20260712/دراسة-تكشف-عن-الحاسة-السادسة-التي-قد-تؤثر-على-صحتك-النفسية-1115156927.html
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علوم, أخبار الأبحاث العلمية, روسيا, جامعات روسية, العقم, رجال
علوم, أخبار الأبحاث العلمية, روسيا, جامعات روسية, العقم, رجال

علماء روس يطورون طريقة تتنبأ بنجاح علاج العقم لدى الرجال قبل الجراحة

15:12 GMT 23.07.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiyالعقم
العقم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
تابعنا عبر
اقترح باحثون من معهد ليبيديف للفيزياء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم طريقةً بسيطةً لتحديد ما إذا كانت جراحة استخراج الحيوانات المنوية من الخصية ستساعد الرجل المصاب بالعقم على الإنجاب، ووفقًا لمؤلفي الدراسة، تصل دقة طريقتهم إلى 79%، وتتيح تجنب التدخلات الجراحية المعقدة والمؤلمة والتي غالبًا ما تكون غير مجدية.
تشير الإحصاءات إلى أن ما بين 2.5 و12% من الرجال حول العالم يعانون من العقم (تختلف النسبة باختلاف المناطق)، ويُعدّ انعدام النطاف، أي غياب الحيوانات المنوية تمامًا في السائل المنوي، أشدّ أنواع العقم، وتحدث هذه الحالة غالبًا نتيجة انسداد الأسهر أو خلل في إنتاج الحيوانات المنوية في الخصيتين.
في الحالة الأولى، يُمكن للرجل أن يُصبح أبًا عن طريق التلقيح الصناعي، حيث تُستخرج الحيوانات المنوية جراحيًا مباشرةً من نسيج الخصية، متجاوزةً بذلك المسار "المسدود". مع ذلك، إذا كان العقم ناتجًا عن عدم نضوج الحيوانات المنوية على الإطلاق، فإن هذه العملية تصبح عديمة الجدوى.
لذا، ثمة حاجة إلى أساليب دقيقة للغاية لتحديد ما إذا كان التدخل الجراحي المكلف والمؤلم سيُحقق النتيجة المرجوة قبل إجرائه، وتوجد بالفعل عدة أساليب من هذا القبيل، لكن لا يُستخدم أي منها في الممارسة الطبية نظرًا لتعقيد الإجراء وتكلفته، فضلًا عن تكلفة المعدات اللازمة.
طوّر علماء من معهد ليبيديف للفيزياء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، بالتعاون مع زملائهم من مركز كولاكوف الوطني للأبحاث الطبية في طب التوليد وأمراض النساء وطب الفترة المحيطة بالولادة، ومعهد سكولتك، وجامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف)، وجامعة سيتشينوف، طريقةً بسيطةً تُتيح تحديد التركيب الكيميائي للبلازما المنوية - المكون السائل للحيوانات المنوية.
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استخدم الباحثون مطيافية رامان، حيث يُوجّه شعاع ليزر نحو عينة، ويُحدد التركيب الكيميائي للمادة من خلال كيفية تشتت الضوء. مع ذلك، تُنتج مكونات البلازما المنوية إشارة ضعيفة، لذا ولتعزيزها، وضع العلماء عينات من السائل المُحلل في أنابيب زجاجية دقيقة تُسمى الشعيرات الدموية، ثم سلطوا عليها ضوء الليزر. انعكس شعاع الليزر، أثناء مروره عبر الأنبوب، باستمرار عن جدرانه وتفاعل بشكل متكرر مع العينة، مما أدى إلى استجابة أكثر كثافة.
قارن الباحثون أطياف التشتت لعشرين عينة من البلازما المنوية مأخوذة من مرضى يعانون من انعدام النطاف. في نصف هؤلاء الرجال، كان الأطباء قد استخرجوا الحيوانات المنوية جراحيًا من خصيتيهم سابقًا لإجراء التلقيح الصناعي، بينما لم يخضع النصف الآخر لهذا الإجراء.
وبمقارنة نتائج هذه العملية مع الأطياف المُحصلة، حدد العلماء مؤشرات واضحة يُمكن استخدامها لتقييم نتائج الجراحة قبل إجرائها. واتضح أن المرضى في المجموعة "الناجحة" لديهم نسبة دهون أعلى في بلازماهم المنوية، بينما كان لدى المرضى في المجموعة الأخرى نسبة بروتين أعلى. وبناءً على هذه الاختلافات، أنشأ الباحثون نموذجًا حاسوبيًا أظهر دقة تنبؤية تصل إلى 79%.
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أشارت إيلينا ريمسكايا، رئيسة المشروع المدعوم بمنحة من المؤسسة الروسية للعلوم، والباحثة في مختبر فيزياء النانو الليزرية والطب الحيوي بمعهد ليبيديف للفيزياء، إلى أن هذه النتيجة تتجاوز دقة الاختبارات التقليدية، مثل اختبارات الهرمونات التي تُجرى في العيادات.
وأضافت: "سيوفر النهج المقترح بديلاً سريعاً وغير جراحي وبسيطاً وآلياً للطرق المكلفة والمعقدة، فضلاً عن الاختبارات الرخيصة ولكن الأقل دقة. ونعتزم في المستقبل دراسة التركيب الكيميائي للسائل المنوي لدى الرجال الذين يعانون من أنواع مختلفة من العقم بمزيد من التفصيل لتحسين دقة التنبؤ".
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