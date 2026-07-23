https://sarabic.ae/20260723/علماء-روس-يطورون-طريقة-تتنبأ-بنجاح-علاج-العقم-لدى-الرجال-قبل-الجراحة-1115441427.html

علماء روس يطورون طريقة تتنبأ بنجاح علاج العقم لدى الرجال قبل الجراحة

علماء روس يطورون طريقة تتنبأ بنجاح علاج العقم لدى الرجال قبل الجراحة

سبوتنيك عربي

اقترح باحثون من معهد ليبيديف للفيزياء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم طريقةً بسيطةً لتحديد ما إذا كانت جراحة استخراج الحيوانات المنوية من الخصية ستساعد الرجل... 23.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-23T15:12+0000

2026-07-23T15:12+0000

2026-07-23T15:12+0000

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تشير الإحصاءات إلى أن ما بين 2.5 و12% من الرجال حول العالم يعانون من العقم (تختلف النسبة باختلاف المناطق)، ويُعدّ انعدام النطاف، أي غياب الحيوانات المنوية تمامًا في السائل المنوي، أشدّ أنواع العقم، وتحدث هذه الحالة غالبًا نتيجة انسداد الأسهر أو خلل في إنتاج الحيوانات المنوية في الخصيتين. لذا، ثمة حاجة إلى أساليب دقيقة للغاية لتحديد ما إذا كان التدخل الجراحي المكلف والمؤلم سيُحقق النتيجة المرجوة قبل إجرائه، وتوجد بالفعل عدة أساليب من هذا القبيل، لكن لا يُستخدم أي منها في الممارسة الطبية نظرًا لتعقيد الإجراء وتكلفته، فضلًا عن تكلفة المعدات اللازمة. استخدم الباحثون مطيافية رامان، حيث يُوجّه شعاع ليزر نحو عينة، ويُحدد التركيب الكيميائي للمادة من خلال كيفية تشتت الضوء. مع ذلك، تُنتج مكونات البلازما المنوية إشارة ضعيفة، لذا ولتعزيزها، وضع العلماء عينات من السائل المُحلل في أنابيب زجاجية دقيقة تُسمى الشعيرات الدموية، ثم سلطوا عليها ضوء الليزر. انعكس شعاع الليزر، أثناء مروره عبر الأنبوب، باستمرار عن جدرانه وتفاعل بشكل متكرر مع العينة، مما أدى إلى استجابة أكثر كثافة. قارن الباحثون أطياف التشتت لعشرين عينة من البلازما المنوية مأخوذة من مرضى يعانون من انعدام النطاف. في نصف هؤلاء الرجال، كان الأطباء قد استخرجوا الحيوانات المنوية جراحيًا من خصيتيهم سابقًا لإجراء التلقيح الصناعي، بينما لم يخضع النصف الآخر لهذا الإجراء. أشارت إيلينا ريمسكايا، رئيسة المشروع المدعوم بمنحة من المؤسسة الروسية للعلوم، والباحثة في مختبر فيزياء النانو الليزرية والطب الحيوي بمعهد ليبيديف للفيزياء، إلى أن هذه النتيجة تتجاوز دقة الاختبارات التقليدية، مثل اختبارات الهرمونات التي تُجرى في العيادات. وأضافت: "سيوفر النهج المقترح بديلاً سريعاً وغير جراحي وبسيطاً وآلياً للطرق المكلفة والمعقدة، فضلاً عن الاختبارات الرخيصة ولكن الأقل دقة. ونعتزم في المستقبل دراسة التركيب الكيميائي للسائل المنوي لدى الرجال الذين يعانون من أنواع مختلفة من العقم بمزيد من التفصيل لتحسين دقة التنبؤ".

https://sarabic.ae/20251215/علماء-روس-يطورون-طريقة-جديدة-تساعد-في-تحديد-أسباب-العقم-لدى-النساء-1108194727.html

https://sarabic.ae/20260712/دراسة-تكشف-عن-الحاسة-السادسة-التي-قد-تؤثر-على-صحتك-النفسية-1115156927.html

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