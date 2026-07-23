https://sarabic.ae/20260723/في-مشهد-بطولي-سائق-مصري-يمنع-كارثة-محققة-ويتصدر-التريند-فيديو--1115431909.html
في مشهد بطولي... سائق مصري يمنع كارثة محققة ويتصدر التريند.. فيديو
في مشهد بطولي... سائق مصري يمنع كارثة محققة ويتصدر التريند.. فيديو
سبوتنيك عربي
تحول سائق شاحنة مصري إلى حديث منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يوثق تدخله السريع لمنع انقلاب سيارة نقل محملة على طريق "دمياط – الغربية" السريع، في... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
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إلا أن السائق أوضح لاحقًا أن الجزء الأول فقط من المقطع جرى إنتاجه باستخدام الذكاء الاصطناعي، بينما يوثق باقي الفيديو الواقعة الحقيقية.وأظهر المقطع المتداول سيارة نقل من طراز "جامبو" وهي تفقد توازنها إثر انفجار أحد إطاراتها الخلفية، لتصبح على وشك الانقلاب والتسبب في حادث خطير.وأسهم تصرف السائق في تجنب حادث، كان من الممكن أن يسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وسط إشادة واسعة بسرعة بديهته وحسن تصرفه.القصة الكاملةوفي حديثه لوسائل إعلام مصرية، كشف السائق، ويدعى عماد، من محافظة دمياط شمال مصر، تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن الحادثة حقيقية، لكن الجزء الأول فقط من الفيديو جرى تصميمه باستخدام الذكاء الاصطناعي، بينما بقية المشاهد توثق ما حدث بالفعل.وأضاف أن الواقعة حدثت قبل يومين، وأنه ظل إلى جانب الشاحنة حتى توقفت بشكل آمن، وتمكن سائقها من تغيير الإطار، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعلم أن أحد المارة وثق الواقعة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحول لاحقًا إلى حديث المنصات.وأثار تصرف السائق موجة واسعة من الإشادة، حيث اعتبره كثيرون نموذجًا للشهامة وسرعة التصرف في المواقف الحرجة، مطالبين بتكريمه تقديرًا لما قام به من دور في تجنب حادث كان قد يتحول إلى كارثة.
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مصر, أخبار مصر الآن, نادي الفيديو
في مشهد بطولي... سائق مصري يمنع كارثة محققة ويتصدر التريند.. فيديو
11:10 GMT 23.07.2026 (تم التحديث: 11:12 GMT 23.07.2026)
تحول سائق شاحنة مصري إلى حديث منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يوثق تدخله السريع لمنع انقلاب سيارة نقل محملة على طريق "دمياط – الغربية" السريع، في مشهد وصفه المتابعون بالبطولي.
إلا أن السائق أوضح لاحقًا أن الجزء الأول فقط من المقطع جرى إنتاجه باستخدام الذكاء الاصطناعي، بينما يوثق باقي الفيديو الواقعة الحقيقية.
وأظهر المقطع المتداول سيارة نقل من طراز "جامبو" وهي تفقد توازنها إثر انفجار أحد إطاراتها الخلفية، لتصبح على وشك الانقلاب والتسبب في حادث
خطير.
وفي اللحظات الحاسمة، تدخل سائق شاحنة أخرى كان يسير خلفها بالمصادفة، وتحرك بسرعة بمحاذاتها، مستندًا إليها بجسم شاحنته لمنعها من السقوط حتى استعادت توازنها.
وأسهم تصرف السائق في تجنب حادث، كان من الممكن أن يسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وسط إشادة واسعة بسرعة بديهته وحسن تصرفه.
وفي حديثه لوسائل إعلام مصرية، كشف السائق، ويدعى عماد، من محافظة دمياط شمال مصر
، تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن الحادثة حقيقية، لكن الجزء الأول فقط من الفيديو جرى تصميمه باستخدام الذكاء الاصطناعي، بينما بقية المشاهد توثق ما حدث بالفعل.
وأوضح أنه كان يقود شاحنته خلف سيارة النقل بالمصادفة، وعندما لاحظ اختلال توازنها إثر انفجار الإطار، قرر السير بمحاذاتها وإسنادها بشاحنته لمنع انقلابها، حتى تمكن سائقها من السيطرة عليها.
وأضاف أن الواقعة حدثت قبل يومين، وأنه ظل إلى جانب الشاحنة حتى توقفت بشكل آمن، وتمكن سائقها من تغيير الإطار، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعلم أن أحد المارة وثق الواقعة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحول لاحقًا إلى حديث المنصات.
وأثار تصرف السائق موجة واسعة من الإشادة، حيث اعتبره كثيرون نموذجًا للشهامة وسرعة التصرف في المواقف الحرجة، مطالبين بتكريمه تقديرًا لما قام به من دور في تجنب حادث كان قد يتحول إلى كارثة
.