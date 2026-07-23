https://sarabic.ae/20260723/في-مشهد-بطولي-سائق-مصري-يمنع-كارثة-محققة-ويتصدر-التريند-فيديو--1115431909.html

في مشهد بطولي... سائق مصري يمنع كارثة محققة ويتصدر التريند.. فيديو

في مشهد بطولي... سائق مصري يمنع كارثة محققة ويتصدر التريند.. فيديو

سبوتنيك عربي

تحول سائق شاحنة مصري إلى حديث منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يوثق تدخله السريع لمنع انقلاب سيارة نقل محملة على طريق "دمياط – الغربية" السريع، في... 23.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-23T11:10+0000

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إلا أن السائق أوضح لاحقًا أن الجزء الأول فقط من المقطع جرى إنتاجه باستخدام الذكاء الاصطناعي، بينما يوثق باقي الفيديو الواقعة الحقيقية.وأظهر المقطع المتداول سيارة نقل من طراز "جامبو" وهي تفقد توازنها إثر انفجار أحد إطاراتها الخلفية، لتصبح على وشك الانقلاب والتسبب في حادث خطير.وأسهم تصرف السائق في تجنب حادث، كان من الممكن أن يسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وسط إشادة واسعة بسرعة بديهته وحسن تصرفه.القصة الكاملةوفي حديثه لوسائل إعلام مصرية، كشف السائق، ويدعى عماد، من محافظة دمياط شمال مصر، تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن الحادثة حقيقية، لكن الجزء الأول فقط من الفيديو جرى تصميمه باستخدام الذكاء الاصطناعي، بينما بقية المشاهد توثق ما حدث بالفعل.وأضاف أن الواقعة حدثت قبل يومين، وأنه ظل إلى جانب الشاحنة حتى توقفت بشكل آمن، وتمكن سائقها من تغيير الإطار، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعلم أن أحد المارة وثق الواقعة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحول لاحقًا إلى حديث المنصات.وأثار تصرف السائق موجة واسعة من الإشادة، حيث اعتبره كثيرون نموذجًا للشهامة وسرعة التصرف في المواقف الحرجة، مطالبين بتكريمه تقديرًا لما قام به من دور في تجنب حادث كان قد يتحول إلى كارثة.

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