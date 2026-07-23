https://sarabic.ae/20260723/كيف-يضاعف-تغريد-الطيور-مع-المساحات-الخضراء-تأثيرهما-المهدئ-على-العقل؟-1115447300.html

كيف يضاعف تغريد الطيور مع المساحات الخضراء تأثيرهما المهدئ على العقل؟

كيف يضاعف تغريد الطيور مع المساحات الخضراء تأثيرهما المهدئ على العقل؟

سبوتنيك عربي

أظهرت دراسة حديثة أن أقوى الفوائد العاطفية ظهرت عندما اقترنت المناظر الطبيعية بتغريد الطيور؛ إذ ارتفعت المشاعر الإيجابية، وانخفض التوتر، وشعر المشاركون بقدر... 23.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-23T18:32+0000

2026-07-23T18:32+0000

2026-07-23T18:32+0000

مجتمع

علوم

روسيا

جامعات روسية

أخبار الأبحاث العلمية

الغابة

الطيور

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104346/18/1043461871_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_e74146bae012a7356f7fd02cd8673bea.jpg

تجمع البيئات الطبيعية بين العديد من العناصر المهدئة، من الأشجار والمساحات المفتوحة إلى الطيور والرياح والمياه الجارية، مما يجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت فوائدها تأتي بشكل أساسي من المناظر الطبيعية، أو الأصوات، أو مزيج منهما. لفصل هذه التأثيرات، طلب الباحثون من المشاركين الجلوس إما بجانب ممر طبيعي مُرمم بعيدًا عن المباني أو في منطقة حضرية مزدحمة، وارتدى كل شخص سماعات رأس عازلة للضوضاء تُشغل إما تغريد الطيور أو ضجيج المرور، مع تغيير مزيج الموقع والموسيقى التصويرية ليتسنى فحص تأثيرات الرؤية والصوت بشكل منفصل. الطبيعة تُحقق أفضل النتائج كتجربة متكاملة ظهر التحسن الأوضح عندما كان الناس محاطين بالخضرة ويستمعون إلى تغريد الطيور، في هذه الحالة، تعززت المشاعر الإيجابية، وضعفت المشاعر السلبية، وانخفض التوتر، وازداد الشعور بالانتعاش أكثر من أي مزيج آخر. وظهر نمط معاكس عندما جلس المشاركون في بيئة حضرية رمادية واستمعوا إلى ضجيج المركبات، بينما أنتجت التوليفات المختلطة - مثل تغريد الطيور في المدينة أو أصوات المرور بجانب الممر الطبيعي - استجابات أقل اتساقًا. ما قد يعنيه هذا للمدن لا تُشير النتائج إلى أن تغريد الطيور وحده يُمكن أن يُعالج القلق أو الاكتئاب أو غيرها من حالات الصحة النفسية، بل تُظهر أن التصميم الحسي للأماكن اليومية يُمكن أن يُؤثر على شعور الناس بالتوتر أو الانتعاش في اللحظة الراهنة. ركزت الدراسة على تغريد الطيور، مع أن الباحثين لاحظوا أن أصواتًا طبيعية أخرى ارتبطت أيضًا بتجارب مُريحة. قد يكون المشي في الطبيعة مُنعشًا ليس بسبب عنصر واحد فقط، بل لأن الدماغ يتلقى مزيجًا متناغمًا من المناظر والأصوات الهادئة.أفعال صغيرة قد تضفي معنى للحياةالمصدر : | بوابة روسيا العلمية |

https://sarabic.ae/20251115/دراسة-تغريد-الطيور-علاج-طبيعي-لتحسين-الحالة-النفسية-ومكافحة-الاكتئاب--1107139913.html

الغابة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, روسيا, جامعات روسية, أخبار الأبحاث العلمية, الغابة, الطيور