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استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260723/موجة-حر-تاريخية-هل-دخل-مناخ-مصر-مرحلة-جديدة؟-1115437501.html
موجة حر تاريخية... هل دخل مناخ مصر مرحلة جديدة؟
موجة حر تاريخية... هل دخل مناخ مصر مرحلة جديدة؟
سبوتنيك عربي
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من موجة حر شديدة تؤثر على معظم أنحاء البلاد، مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، ما يزيد الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة. 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T12:39+0000
2026-07-23T12:40+0000
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موجة حر تاريخية.. هل دخل مناخ مصر مرحلة جديدة؟
سبوتنيك عربي
موجة حر تاريخية.. هل دخل مناخ مصر مرحلة جديدة؟
وقالت الهيئة إن الارتفاع الحالي يعد من الظواهر الطبيعية المعتادة خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، لكنه يتزامن مع رطوبة مرتفعة تجعل الحرارة المحسوسة تزيد بنحو 5 درجات عن الحرارة المقاسة في الظل.ويرجع السبب الرئيسي للموجة إلى امتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يجلب كتلًا هوائية حارة ومشبعة ببخار الماء، ما يرفع نسب الرطوبة إلى أكثر من 95% على السواحل الشمالية، وأكثر من 85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري.وأوضحت غانم أن "الموجة بدأت بارتفاع 3-4 درجات عن المعدلات، وبلغت ذروتها يومي الأربعاء والخميس حيث سجلت القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية (محسوسة 43 درجة بسبب رطوبة تتجاوز 85%)، وهي أعلى درجة منذ بداية الصيف."وذكر أن "مواجهة التغيرات المناخية تحتاج إلى تضافر جهود الدول للحد من آثارها السلبية"، مبينًا أنه لم يكن هناك استعداد كافٍ عالميًا لهذه التغييرات، والدليل الحرائق في تونس والجزائر وجنوب فرنسا، وجفاف الأنهار"، مشيرًا إلى أن "الدراسات أثبتت ارتفاع درجة الحرارة بأكثر من 1.4 درجة مئوية منذ الثورة الصناعية، وأن أدوات التكيف لم تُفعّل".
مصر
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جيهان لطفي سليمان
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مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الهند اليوم, аудио
مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الهند اليوم, аудио

موجة حر تاريخية... هل دخل مناخ مصر مرحلة جديدة؟

12:39 GMT 23.07.2026 (تم التحديث: 12:40 GMT 23.07.2026)
راديو
موجة حر تاريخية.. هل دخل مناخ مصر مرحلة جديدة؟
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من موجة حر شديدة تؤثر على معظم أنحاء البلاد، مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، ما يزيد الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة.
وقالت الهيئة إن الارتفاع الحالي يعد من الظواهر الطبيعية المعتادة خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، لكنه يتزامن مع رطوبة مرتفعة تجعل الحرارة المحسوسة تزيد بنحو 5 درجات عن الحرارة المقاسة في الظل.
ويرجع السبب الرئيسي للموجة إلى امتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يجلب كتلًا هوائية حارة ومشبعة ببخار الماء، ما يرفع نسب الرطوبة إلى أكثر من 95% على السواحل الشمالية، وأكثر من 85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري.
وفي حديثها لـ"سبوتنيك"، أرجعت نائب مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، د. منار غانم، الارتفاع الشديد في درجات الحرارة "إلى امتداد مرتفع ليبي في الطبقات العليا للجو، وهو الشكل المبسط للقبة الحرارية التي تؤثر بقوة على المغرب العربي وأجزاء من أوروبا، بينما تتأثر مصر به بشكل أقل".
وأوضحت غانم أن "الموجة بدأت بارتفاع 3-4 درجات عن المعدلات، وبلغت ذروتها يومي الأربعاء والخميس حيث سجلت القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية (محسوسة 43 درجة بسبب رطوبة تتجاوز 85%)، وهي أعلى درجة منذ بداية الصيف."
في السياق، أوضح الباحث في السياسات المناخية، حسام الدين محمود أن "التغيرات المناخية أصبح تأثيرها المباشر واضحًا على قارات العالم، وخاصة إفريقيا"، معتبرًا أن مصر من أكثر الدول تأثرًا، رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها.
وذكر أن "مواجهة التغيرات المناخية تحتاج إلى تضافر جهود الدول للحد من آثارها السلبية"، مبينًا أنه لم يكن هناك استعداد كافٍ عالميًا لهذه التغييرات، والدليل الحرائق في تونس والجزائر وجنوب فرنسا، وجفاف الأنهار"، مشيرًا إلى أن "الدراسات أثبتت ارتفاع درجة الحرارة بأكثر من 1.4 درجة مئوية منذ الثورة الصناعية، وأن أدوات التكيف لم تُفعّل".
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