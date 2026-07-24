https://sarabic.ae/20260724/البرهان-يؤكد-المضي-في-استعادة-الأمن-لا-تراجع-عن-القصاص-واسترداد-الحقوق-1115477259.html

البرهان يؤكد المضي في استعادة الأمن: لا تراجع عن "القصاص" واسترداد الحقوق

البرهان يؤكد المضي في استعادة الأمن: لا تراجع عن "القصاص" واسترداد الحقوق

سبوتنيك عربي

تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالقضاء على قوات الدعم السريع، مؤكدًا أنها "لن تقوم لها أو لحلفائها... 24.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-24T18:32+0000

2026-07-24T18:32+0000

2026-07-24T18:32+0000

أخبار السودان اليوم

قوات الدعم السريع السودانية

العالم العربي

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وقال البرهان، عقب أدائه صلاة الجمعة في مسجد الحضراب في منطقة شمبات في مدينة الخرطوم بحري، إن السودان لن يسمح بتكرار ما وصفه بـ"التجربة القاسية" التي مرت بها البلاد، مؤكدًا المضي في مواجهة التحديات حتى استعادة الأمن والاستقرار، بحسب ما ذكرت صحيفة "الغد السوداني". وترحم البرهان على أرواح ضحايا الحرب، مشيدًا بصمود أهالي منطقة شمبات ودعمهم للقوات المسلحة خلال فترة القتال، معتبرًا أن المنطقة قدمت نموذجًا في التماسك المجتمعي والتكاتف الوطني، على حد قوله. وفي أبريل/نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، والذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت في أزمة إنسانية تُعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي