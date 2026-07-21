https://sarabic.ae/20260721/الأبيض-تحت-الحصار-متى-يتحرك-العالم-لمنع-استخدام-المدنيين-وقودا-للحرب-في-السودان؟-1115385478.html

الأبيض تحت الحصار... متى يتحرك العالم لمنع استخدام المدنيين وقودا للحرب في السودان؟

الأبيض تحت الحصار... متى يتحرك العالم لمنع استخدام المدنيين وقودا للحرب في السودان؟

سبوتنيك عربي

لا تزال المخاوف تتصاعد بشأن مصير المدنيين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، التي تعاني من حصار محكم، وفقا للتقارير الواردة من الولاية، والتي تتحدث عن قيود... 21.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-21T17:50+0000

2026-07-21T17:50+0000

2026-07-21T17:50+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

المجلس السيادي في السودان

قوات الدعم السريع السودانية

العالم العربي

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وتشهد مدينة الأبيض، خلال هذه الفترة، تطورات ميدانية، حيث فرض الجيش قيودا مشددة على حركة المواطنين، منعتهم من مغادرة المدينة هربا من المصير المؤلم الذي ينتظرهم، سواء الموت جوعا وعطشا نتيجة الحصار، أو الموت بالقنابل والمسيرات والأمراض، بحسب تقارير دولية.ورصد عدد من التقارير الميدانية قيام الجيش والقوات المشتركة بمنع المدنيين من مغادرة مدينة الأبيض، حيث تفرض الأجهزة الأمنية قيودا عند نقاط التفتيش في مداخل ومخارج المدينة.ويرى مراقبون أن المدنيين في الأبيض يجب إخراجهم من معادلة الصراع الدائر في البلاد منذ 4 سنوات، وأن يتم فتح ممرات آمنة لهم من أجل الخروج إلى مناطق آمنة، يسهل على منظمات الإغاثة إيصال المساعدات والرعاية الطبية إليها. كما يطالبون بمواقف دولية أكثر حسما حفاظا على حياة المدنيين، ومنع استخدامهم كدروع بشرية من قبل أطراف الحرب.هل يتحرك العالم لإنقاذ المدنيين في الأبيض قبل وقوع الكارثة؟أوضاع معقدةبداية، يقول الدكتور عادل عبد الباقي، رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية، إن ما تشهده ولاية شمال كردفان من أوضاع أمنية وإنسانية معقدة أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية، كما أدى إلى نزوح عدد كبير من المواطنين العزل في شمال كردفان إلى مناطق مختلفة.وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المواطنين يعيشون أوضاعا إنسانية مزرية، في ظل نقص الغذاء والدواء والإمدادات من الجهات المختلفة، كما أن شدة المواجهات العسكرية بين الجيش والدعم السريع والتنظيمات المتحالفة معها أدت إلى وقوع عدد كبير من الضحايا، لا سيما النساء والأطفال، نتيجة القصف بالطيران والمدفعية والمسيرات والأسلحة المتطورة.وأشار إلى أن الوضع الآن في شمال كردفان يتمثل في معاناة من المجاعة والمرض والقتل التعسفي للمواطنين، ومن هنا نقدم دعواتنا إلى أطراف الصراع المختلفة بعدم استهداف المواطنين والزج بهم في المعارك العسكرية.وطالب عبد الباقي المجتمع الدولي بالإسراع في اتخاذ خطوات عاجلة لمجابهة الأزمة في شمال كردفان والسودان عموما، ووقف العدائيات من الأطراف المسلحة ضد المواطنين العزل، مضيفا: تابعنا التقارير التي تتحدث عن استخدام أسلحة كيميائية في منطقة أم قرفة وجبرة الشيخ، مما أدى إلى وفيات بين الأطفال حديثي الولادة وكبار السن.تكرار سيناريو الفاشرمن جانبه، يقول أحمد بحر، رئيس حراك النيل الأبيض بالسودان، إن "ما يحدث في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، هو مخطط من سلطة بورتسودان، التي يتحكم فيها الإخوان المسلمون، ويريدون أن يصنعوا نسخة طبق الأصل مما حدث في مدينة الفاشر، وهو منع المدنيين من الخروج الآمن من المدينة حتى يتم إلصاق كل ما هو سيئ بالطرف الآخر".وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه تم تحديد ممرات آمنة بواسطة قوات حكومة تأسيس للخروج الآمن للمدنيين من المدينة، مع توفير الطعام والشراب لهم، ولكن بدلا من ذلك أجبرت حكومة بورتسودان المدنيين على حمل السلاح، من طلاب وطالبات المدارس، وحتى النساء داخل البيوت تم إجبارهن على حمل السلاح، إما عن طريق دفع الأموال لهن أو بالترهيب والتخويف. وفي الوقت نفسه، نجد أن كثيرا من العسكريين في مدينة الأبيض قد هربوا إلى مناطق آمنة أخرى، بحسب قوله.وأكد أن "ما يحدث في الأبيض هو دليل على فشل نظام الإخوان المسلمين، الذي صنفته الولايات المتحدة الأمريكية منظمة إرهابية، حيث يريد أن يقود المدنيين إلى محرقة الحرب في مواجهة جيش حكومة تأسيس".انتهاكات جسيمةبدورها، تعبر الدكتورة فاطمة لقاوة، الباحثة في الشأن السوداني، عن بالغ قلقها وإدانتها لما تتعرض له مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان من تدهور إنساني خطير وانتهاكات جسيمة تمس حياة المدنيين وكرامتهم، في ظل استمرار العمليات العسكرية التي دفعت بالنساء والأطفال وكبار السن إلى مواجهة ظروف قاسية تهدد حقهم في الحياة.وقالت، في حديثها لـ"سبوتنيك"، إن المعلومات الواردة من داخل المدينة تتحدث عن حصار خانق وانهيار شبه كامل للخدمات الأساسية، مع انقطاع المياه والكهرباء، وتدهور القطاع الصحي، ونقص حاد في الغذاء والدواء، الأمر الذي يفاقم معاناة آلاف الأسر المحاصرة، ويجعل الوضع الإنساني في الأبيض كارثة تتطلب تدخلا عاجلا.وأضافت أن ما يثير القلق أيضا هو ما يتم تداوله من تقارير عن استخدام مواد أو أسلحة كيميائية في منطقة أم قرفة ومناطق أخرى. ونظرا لخطورة هذه المزاعم، فإنني أدعو إلى تحقيق دولي مستقل وشفاف لتقصي الحقائق، وتحديد المسؤوليات، وضمان محاسبة كل من يثبت تورطه وفقا للقانون الدولي.ممرات آمنةوطالبت لقاوة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة المنظمات الإنسانية والحقوقية، بالتحرك الفوري من أجل فتح ممرات إنسانية آمنة لإجلاء المدنيين الراغبين في مغادرة مناطق القتال، وإيصال المساعدات الغذائية والدوائية والخدمات الطبية بصورة عاجلة ودون عوائق، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.ولفتت الباحثة في الشأن السوداني إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن جميع الانتهاكات المبلغ عنها، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة باستخدام أسلحة محظورة، مشيرة إلى أن صمت العالم أمام ما يجري في الأبيض وكردفان لا يقل خطورة عن الانتهاكات نفسها، فحياة المدنيين ليست ورقة تفاوض، ولا يجوز تحويلهم إلى رهائن للحرب أو وسائل لتحقيق مكاسب عسكرية.وختمت بالقول: "أجدد تضامني الكامل مع أهلنا في الأبيض وكردفان، وأدعو جميع الأطراف إلى تغليب صوت الإنسانية، ووقف كل ما يعرض المدنيين للخطر، والالتزام بحماية الأبرياء وفقا للقانون الدولي والضمير الإنساني".ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف ونزوح الملايين، وتسببت في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. وكان الجيش قد أعلن، في مارس/آذار الماضي، استعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم، فيما كثفت قوات الدعم السريع عملياتها العسكرية في غرب وجنوب البلاد خلال أبريل، وأعلنت لاحقا تشكيل حكومة موازية.

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أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg

حصري, تقارير سبوتنيك, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي