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السودان تحت ضغوط غير مسبوقة... ماذا تعني العقوبات الأمريكية الجديدة واتهامات السلاح الكيميائي؟
السودان تحت ضغوط غير مسبوقة... ماذا تعني العقوبات الأمريكية الجديدة واتهامات السلاح الكيميائي؟
سبوتنيك عربي
في خطوة جديدة يراها البعض في الاتجاه الصحيح من أجل وقف الحرب في السودان، أعلنت واشنطن دخول عقوباتها على السودان في مرحلتها الرابعة (د) حيز التنفيذ. 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T18:56+0000
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وتتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، في ظل استمرار الصراع ورفض البرهان الجلوس إلى التفاوض، كما أعلن عن ذلك مرارا.ودخلت الجولة الثانية من العقوبات الأمريكية على السودان حيز التنفيذ يوم الاثنين 20 يوليو/تموز 2026، وفقا لقانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية (CBW Act)، بعد فشل الخرطوم في الامتثال للشروط المطلوبة.وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 26 يونيو/حزيران الماضي، فرض عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات مرتبطة بشبكات توريد أسلحة ومتفجرات وتجنيد مقاتلين أجانب تدعم طرفي النزاع.كما فرضت واشنطن إجراءات إضافية بموجب قانون (CBW)، تشمل معارضة تقديم قروض دولية للسودان، وقيودا على الصادرات، وحظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل الولايات المتحدة.وتعود خلفية هذه العقوبات إلى تحديد الولايات المتحدة، في أبريل ومايو من عام 2025، أن القوات المسلحة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024.وكانت صحف أمريكية قد نشرت، بداية العام الماضي، تقارير استندت إلى مسؤولين أمريكيين كبار، أفادت بأن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية ضد قوات الدعم السريع مرتين، ويعتقد أن ذلك جرى في مناطق نائية. وفي الوقت ذاته، رفضت الحكومة السودانية هذه الاتهامات، ووصفتها بـ"الاتهامات الكاذبة ذات الدوافع السياسية".جريمة دوليةبداية، تقول لنا مهدي، عضو منظمة العفو الدولية، ومستشارة الإعلام الدولي وفض النزاعات في السودان، إن "استخدام الأسلحة الكيميائية ليس مجرد انتهاك لقواعد الحرب، بل هو انتهاك لحقوق المدنيين، وقد تضع مستخدمها أمام عزلة سياسية وقانونية أعمق، لأن هذا النوع من السلاح محظور بموجب الاتفاقيات الدولية، ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة عسكرية أو أمنية".وأضافت، في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن "دخول العقوبات الأمريكية الإضافية حيز التنفيذ يبعث برسالة واضحة بأن واشنطن انتقلت من مرحلة التحذير إلى مرحلة فرض الكلفة العملية، وهذا يعني تضييق الخناق على أي تعاون عسكري أو تقني مع السلطة القائمة في بورتسودان، كما يزيد من صعوبة الحصول على المعدات ذات الاستخدام المزدوج، ويعقد أي محاولات لإعادة تأهيل العلاقة مع الغرب".أما ما يتعلق بمسار الحرب، فترى مهدي أنه من غير المتوقع أن تؤدي العقوبات وحدها إلى وقف القتال، لكنها ستزيد الضغوط على القيادة العسكرية، وتضعف قدرتها على المناورة الخارجية، كما ستفتح الباب أمام مطالبات أوسع بإجراء تحقيقات دولية مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن أي استخدام محظور للأسلحة.معاناة المدنيينوأوضحت أن "الأخطر هو استمرار الحرب مع ظهور مثل هذه الاتهامات، لأنه يرفع من مستوى المخاوف لدى المنظمات الإنسانية، ويزيد من معاناة المدنيين الذين يدفعون الثمن الأكبر في كل مرة يتجاوز فيها الجيش خطوط القانون الدولي الإنساني".وختمت مهدي، قائلة: "إدانة استخدام الأسلحة الكيميائية موقف مبدئي وثابت، لأن اللجوء إلى هذا السلاح يمثل سقوطا أخلاقيا وقانونيا يهدد حاضر السودان ومستقبله، ويقوض أي حديث عن بناء دولة تحترم القانون وتحفظ حياة مواطنيها".الهدف من العقوباتمن جانبه، يقول الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني، الفريق جلال تاور، إن "عقوبات الخزانة الأمريكية الإضافية، والمصنفة تحت اسم "العقوبات (د)"، دخلت حيز التنفيذ ضد السودان قبل يومين، وكما هو معلن فإنها تهدف إلى حرمان السودان من التقنيات الأمريكية".وأضاف أن "هذه العقوبات استندت إلى دعاوى لم تثبت حتى الآن بشأن استخدام القوات المسلحة السودانية أسلحة كيميائية في الحرب الدائرة مع قوات الدعم السريع، والخرطوم نفت تلك الاتهامات، ولم تثبتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما لم تصدر أي بيان بهذا الشأن حتى الآن".وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من قامت، بحسب قولها، بجمع المعلومات، وتوصلت إلى تلك النتيجة بمفردها. وأشار إلى أن "أمريكا فعلت الأمر نفسه قبل ثلاثة عقود، عندما قصفت مصنع أدوية بحجة إنتاج أسلحة كيميائية، ثم تراجعت لاحقا، وقامت بتعويض أصحاب المصنع الذي تعرض للقصف آنذاك".وأكد تاور أن تلك العقوبات تهدف إلى ممارسة ضغوط على الحكومة السودانية للقبول بالمقترح الأمريكي لحل الأزمة السودانية، لأن الهدنة المقترحة لمدة ثلاثة أشهر هي، بحسب رأيه، بمثابة بث الروح في الطرف الآخر.وأشار الخبير العسكري إلى أن تلك العقوبات لن يكون لها تأثير على السودان، موضحا أن السودان خضع، إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير، لعقوبات أمريكية استمرت أكثر من 20 عاما.وأضاف: "إذا فهذه العقوبات جائرة، وليس لها سبب قانوني أو منطقي. نحن لا ندافع عن جريمة، لكن العدالة تقتضي وجود بينة على تلك الإجراءات الأمريكية، التي هي مسألة سياسية بحتة".ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف ونزوح الملايين، وتسببت في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.وكان الجيش قد أعلن، في مارس/آذار الماضي، استعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم، فيما كثفت قوات الدعم السريع عملياتها العسكرية في غرب وجنوب البلاد خلال أبريل، وأعلنت لاحقا تشكيل حكومة موازية.
https://sarabic.ae/20260721/الأبيض-تحت-الحصار-متى-يتحرك-العالم-لمنع-استخدام-المدنيين-وقودا-للحرب-في-السودان؟-1115385478.html
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أحمد عبد الوهاب
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حصري, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي, الأخبار
حصري, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي, الأخبار

السودان تحت ضغوط غير مسبوقة... ماذا تعني العقوبات الأمريكية الجديدة واتهامات السلاح الكيميائي؟

18:56 GMT 22.07.2026
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالأزمة الإنسانية في السودان بسبب الحرب
الأزمة الإنسانية في السودان بسبب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
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- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
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حصري
في خطوة جديدة يراها البعض في الاتجاه الصحيح من أجل وقف الحرب في السودان، أعلنت واشنطن دخول عقوباتها على السودان في مرحلتها الرابعة (د) حيز التنفيذ.
وتتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، في ظل استمرار الصراع ورفض البرهان الجلوس إلى التفاوض، كما أعلن عن ذلك مرارا.
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أمس, 17:50 GMT
ودخلت الجولة الثانية من العقوبات الأمريكية على السودان حيز التنفيذ يوم الاثنين 20 يوليو/تموز 2026، وفقا لقانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية (CBW Act)، بعد فشل الخرطوم في الامتثال للشروط المطلوبة.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 26 يونيو/حزيران الماضي، فرض عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات مرتبطة بشبكات توريد أسلحة ومتفجرات وتجنيد مقاتلين أجانب تدعم طرفي النزاع.
كما فرضت واشنطن إجراءات إضافية بموجب قانون (CBW)، تشمل معارضة تقديم قروض دولية للسودان، وقيودا على الصادرات، وحظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل الولايات المتحدة.
وتعود خلفية هذه العقوبات إلى تحديد الولايات المتحدة، في أبريل ومايو من عام 2025، أن القوات المسلحة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024.
وكانت صحف أمريكية قد نشرت، بداية العام الماضي، تقارير استندت إلى مسؤولين أمريكيين كبار، أفادت بأن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية ضد قوات الدعم السريع مرتين، ويعتقد أن ذلك جرى في مناطق نائية. وفي الوقت ذاته، رفضت الحكومة السودانية هذه الاتهامات، ووصفتها بـ"الاتهامات الكاذبة ذات الدوافع السياسية".

جريمة دولية

بداية، تقول لنا مهدي، عضو منظمة العفو الدولية، ومستشارة الإعلام الدولي وفض النزاعات في السودان، إن "استخدام الأسلحة الكيميائية ليس مجرد انتهاك لقواعد الحرب، بل هو انتهاك لحقوق المدنيين، وقد تضع مستخدمها أمام عزلة سياسية وقانونية أعمق، لأن هذا النوع من السلاح محظور بموجب الاتفاقيات الدولية، ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة عسكرية أو أمنية".
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وأضافت، في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن "دخول العقوبات الأمريكية الإضافية حيز التنفيذ يبعث برسالة واضحة بأن واشنطن انتقلت من مرحلة التحذير إلى مرحلة فرض الكلفة العملية، وهذا يعني تضييق الخناق على أي تعاون عسكري أو تقني مع السلطة القائمة في بورتسودان، كما يزيد من صعوبة الحصول على المعدات ذات الاستخدام المزدوج، ويعقد أي محاولات لإعادة تأهيل العلاقة مع الغرب".
أما ما يتعلق بمسار الحرب، فترى مهدي أنه من غير المتوقع أن تؤدي العقوبات وحدها إلى وقف القتال، لكنها ستزيد الضغوط على القيادة العسكرية، وتضعف قدرتها على المناورة الخارجية، كما ستفتح الباب أمام مطالبات أوسع بإجراء تحقيقات دولية مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن أي استخدام محظور للأسلحة.

معاناة المدنيين

وأوضحت أن "الأخطر هو استمرار الحرب مع ظهور مثل هذه الاتهامات، لأنه يرفع من مستوى المخاوف لدى المنظمات الإنسانية، ويزيد من معاناة المدنيين الذين يدفعون الثمن الأكبر في كل مرة يتجاوز فيها الجيش خطوط القانون الدولي الإنساني".
وختمت مهدي، قائلة: "إدانة استخدام الأسلحة الكيميائية موقف مبدئي وثابت، لأن اللجوء إلى هذا السلاح يمثل سقوطا أخلاقيا وقانونيا يهدد حاضر السودان ومستقبله، ويقوض أي حديث عن بناء دولة تحترم القانون وتحفظ حياة مواطنيها".

الهدف من العقوبات

من جانبه، يقول الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني، الفريق جلال تاور، إن "عقوبات الخزانة الأمريكية الإضافية، والمصنفة تحت اسم "العقوبات (د)"، دخلت حيز التنفيذ ضد السودان قبل يومين، وكما هو معلن فإنها تهدف إلى حرمان السودان من التقنيات الأمريكية".
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8 يوليو, 06:29 GMT
وأضاف أن "هذه العقوبات استندت إلى دعاوى لم تثبت حتى الآن بشأن استخدام القوات المسلحة السودانية أسلحة كيميائية في الحرب الدائرة مع قوات الدعم السريع، والخرطوم نفت تلك الاتهامات، ولم تثبتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما لم تصدر أي بيان بهذا الشأن حتى الآن".
وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من قامت، بحسب قولها، بجمع المعلومات، وتوصلت إلى تلك النتيجة بمفردها. وأشار إلى أن "أمريكا فعلت الأمر نفسه قبل ثلاثة عقود، عندما قصفت مصنع أدوية بحجة إنتاج أسلحة كيميائية، ثم تراجعت لاحقا، وقامت بتعويض أصحاب المصنع الذي تعرض للقصف آنذاك".
وأكد تاور أن تلك العقوبات تهدف إلى ممارسة ضغوط على الحكومة السودانية للقبول بالمقترح الأمريكي لحل الأزمة السودانية، لأن الهدنة المقترحة لمدة ثلاثة أشهر هي، بحسب رأيه، بمثابة بث الروح في الطرف الآخر.
وأشار الخبير العسكري إلى أن تلك العقوبات لن يكون لها تأثير على السودان، موضحا أن السودان خضع، إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير، لعقوبات أمريكية استمرت أكثر من 20 عاما.
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وأضاف: "إذا فهذه العقوبات جائرة، وليس لها سبب قانوني أو منطقي. نحن لا ندافع عن جريمة، لكن العدالة تقتضي وجود بينة على تلك الإجراءات الأمريكية، التي هي مسألة سياسية بحتة".
ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف ونزوح الملايين، وتسببت في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
وكان الجيش قد أعلن، في مارس/آذار الماضي، استعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم، فيما كثفت قوات الدعم السريع عملياتها العسكرية في غرب وجنوب البلاد خلال أبريل، وأعلنت لاحقا تشكيل حكومة موازية.
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