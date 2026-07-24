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السلطات المصرية تكشف مصير سيارة جمال عبد الناصر بعد تداول أنباء سرقتها
السلطات المصرية تكشف مصير سيارة جمال عبد الناصر بعد تداول أنباء سرقتها
سبوتنيك عربي
أوضحت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الجمعة، تفاصيل واقعة سرقة سيارة خاصة بالرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، في محافظة الإسكندرية، ومحاولة تقطيعها لبيعها... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T13:17+0000
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وأشارت في بيان، إلى أن قسم شرطة العطارين تلقى بلاغا في 19 يوليو/ تموز الجاري، من أحد المواطنين، أفاد فيه بضبط الأهالي شخصا أثناء تسلله إلى مخزن مملوك لوالده، إذ حاول سرقة سيارتين من المقتنيات القديمة، من بينهما سيارة الرئيس الراحل، جمال عبد الناصر، التي اشتراها والد مقدم البلاغ في مزاد علني عام 1981، بعد خروجها من الخدمة الرسمية. وأضاف البيان أن المتهم حاول تقطيع أجزاء معدنية من السيارتين باستخدام صاروخ يدوي ومنشار حدادي ومفكّين، تمهيدا لبيعها لتجار الخردة، إلا أنه تم ضبطه متلبسا وبحوزته الأدوات المستخدمة، وتم اتخاذ بحقه الإجراءات القانونية، فيما قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات. وكانت السيارة من طراز "كاديلاك" موديل 1961، وكانت ضمن السيارات الرسمية المخصصة للرئيس المصري الراحل، قبل أن تباع في مزاد حكومي عام 1981، بشكل قانوني، ثم جرى تسليم لوحاتها المرورية عام 1995، وإيداعها داخل مخزن في الإسكندرية باعتبارها قطعة تاريخية، إلى أن تعرضت لمحاولة السرقة الأخيرة.
https://sarabic.ae/20220724/مبادرة-حياة-كريمة-تصدر-قرارا-بشأن-جمال-عبد-الناصر-في-الذكرى-الـ70-لثورة-يوليو-1065487919.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, منوعات

السلطات المصرية تكشف مصير سيارة جمال عبد الناصر بعد تداول أنباء سرقتها

13:17 GMT 24.07.2026
© AP Photo / RAOUL FORNEZZAالرئيس المصري جمال عبد الناصر في عام 1957
الرئيس المصري جمال عبد الناصر في عام 1957 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / RAOUL FORNEZZA
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أوضحت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الجمعة، تفاصيل واقعة سرقة سيارة خاصة بالرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، في محافظة الإسكندرية، ومحاولة تقطيعها لبيعها كخردة.
وأشارت في بيان، إلى أن قسم شرطة العطارين تلقى بلاغا في 19 يوليو/ تموز الجاري، من أحد المواطنين، أفاد فيه بضبط الأهالي شخصا أثناء تسلله إلى مخزن مملوك لوالده، إذ حاول سرقة سيارتين من المقتنيات القديمة، من بينهما سيارة الرئيس الراحل، جمال عبد الناصر، التي اشتراها والد مقدم البلاغ في مزاد علني عام 1981، بعد خروجها من الخدمة الرسمية.
وأضاف البيان أن المتهم حاول تقطيع أجزاء معدنية من السيارتين باستخدام صاروخ يدوي ومنشار حدادي ومفكّين، تمهيدا لبيعها لتجار الخردة، إلا أنه تم ضبطه متلبسا وبحوزته الأدوات المستخدمة، وتم اتخاذ بحقه الإجراءات القانونية، فيما قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات.
الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
مبادرة "حياة كريمة" تصدر قرارا بشأن جمال عبد الناصر في الذكرى الـ70 لثورة يوليو
24 يوليو 2022, 11:51 GMT
وكانت السيارة من طراز "كاديلاك" موديل 1961، وكانت ضمن السيارات الرسمية المخصصة للرئيس المصري الراحل، قبل أن تباع في مزاد حكومي عام 1981، بشكل قانوني، ثم جرى تسليم لوحاتها المرورية عام 1995، وإيداعها داخل مخزن في الإسكندرية باعتبارها قطعة تاريخية، إلى أن تعرضت لمحاولة السرقة الأخيرة.
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