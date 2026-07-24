https://sarabic.ae/20260724/السلطات-المصرية-تكشف-مصير-سيارة-جمال-عبد-الناصر-بعد-تداول-أنباء-سرقتها-1115468954.html

السلطات المصرية تكشف مصير سيارة جمال عبد الناصر بعد تداول أنباء سرقتها

السلطات المصرية تكشف مصير سيارة جمال عبد الناصر بعد تداول أنباء سرقتها

سبوتنيك عربي

أوضحت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الجمعة، تفاصيل واقعة سرقة سيارة خاصة بالرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، في محافظة الإسكندرية، ومحاولة تقطيعها لبيعها... 24.07.2026, سبوتنيك عربي

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وأشارت في بيان، إلى أن قسم شرطة العطارين تلقى بلاغا في 19 يوليو/ تموز الجاري، من أحد المواطنين، أفاد فيه بضبط الأهالي شخصا أثناء تسلله إلى مخزن مملوك لوالده، إذ حاول سرقة سيارتين من المقتنيات القديمة، من بينهما سيارة الرئيس الراحل، جمال عبد الناصر، التي اشتراها والد مقدم البلاغ في مزاد علني عام 1981، بعد خروجها من الخدمة الرسمية. وأضاف البيان أن المتهم حاول تقطيع أجزاء معدنية من السيارتين باستخدام صاروخ يدوي ومنشار حدادي ومفكّين، تمهيدا لبيعها لتجار الخردة، إلا أنه تم ضبطه متلبسا وبحوزته الأدوات المستخدمة، وتم اتخاذ بحقه الإجراءات القانونية، فيما قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات. وكانت السيارة من طراز "كاديلاك" موديل 1961، وكانت ضمن السيارات الرسمية المخصصة للرئيس المصري الراحل، قبل أن تباع في مزاد حكومي عام 1981، بشكل قانوني، ثم جرى تسليم لوحاتها المرورية عام 1995، وإيداعها داخل مخزن في الإسكندرية باعتبارها قطعة تاريخية، إلى أن تعرضت لمحاولة السرقة الأخيرة.

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