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https://sarabic.ae/20260724/النيابة-الألمانية-تخريب-أنابيب-التيار-الشمالي-تم-بأوامر-من-جهات-حكومية-أوكرانية-1115461025.html
النيابة الألمانية: تخريب أنابيب "التيار الشمالي" تم بأوامر من جهات حكومية أوكرانية
النيابة الألمانية: تخريب أنابيب "التيار الشمالي" تم بأوامر من جهات حكومية أوكرانية
سبوتنيك عربي
أوضح المحامي نيكولا كانستريني، أن مكتب المدعي العام الألماني ينس روميل، يعتقد أن التخريب الذي طال خط أنابيب "التيار الشمالي" لنقل النفط، تم بناء على تعليمات من... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال المحامي في بيان تلقته وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "تزعم لائحة الاتهام على وجود أسباب كافية للاشتباه في ارتكاب أعمال تخريب بأوامر من وكالات حكومية أوكرانية وبتوجيه من قيادتها".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية، بأن مواطنًا أوكرانيًا متهمًا بتفجير خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" أقرّ بأنه كان يعمل لصالح جهاز الأمن الأوكراني حين تم تنفيذ العملية التخريبية.وأشار التقرير إلى أن التحقيق أثبت أنه أدلى بهذا الاعتراف خلال مكالمة هاتفية مع زوجته أثناء احتجازه في مركز احتجاز إيطالي قبل المحاكمة.وأشارت شركة "نورد ستريم إيه جي"، المُشغِّلة لخط أنابيب "التيار الشمالي"، إلى أن الأضرار التي لحقت بالخطين غير مسبوقة، وأنه من المستحيل تقدير مدة الإصلاح.وفي عام 2023، نشر الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة "بوليتزر"، سيمور هيرش، تحقيقًا زعم فيه، نقلاً عن مصدر، أن عبوات ناسفة زُرعت تحت خطوط أنابيب الغاز الروسية، في يونيو/ حزيران 2022، تحت غطاء مناورات "بالتوبس"، التي نفذها غواصون من البحرية الأمريكية، بدعم من خبراء نرويجيين.وفي وقت لاحق، صرّح البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية)، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الولايات المتحدة لم تكن متورطة في تفجير خطوط أنابيب الغاز الروسية.دميترييف: استهداف خطي "التيار الشمالي" مهد لمرحلة الركود في ألمانيا
https://sarabic.ae/20260701/الادعاء-الألماني-يوجه-أول-اتهام-رسمي-لأوكراني-في-قضية-تخريب-خطي-أنابيب-التيار-الشمالي-1114871861.html
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التيار الشمالي, روسيا, أخبار ألمانيا
التيار الشمالي, روسيا, أخبار ألمانيا

النيابة الألمانية: تخريب أنابيب "التيار الشمالي" تم بأوامر من جهات حكومية أوكرانية

11:07 GMT 24.07.2026
© Photo / Nord Stream 2 / Axel Schmidtإنشاء خط أنابيب غاز التيار الشمالي - 2
إنشاء خط أنابيب غاز التيار الشمالي - 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
© Photo / Nord Stream 2 / Axel Schmidt
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أوضح المحامي نيكولا كانستريني، أن مكتب المدعي العام الألماني ينس روميل، يعتقد أن التخريب الذي طال خط أنابيب "التيار الشمالي" لنقل النفط، تم بناء على تعليمات من الوكالات الحكومية الأوكرانية.
وقال المحامي في بيان تلقته وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "تزعم لائحة الاتهام على وجود أسباب كافية للاشتباه في ارتكاب أعمال تخريب بأوامر من وكالات حكومية أوكرانية وبتوجيه من قيادتها".

ووقع انفجاران في خطي أنابيب الغاز الروسيين المُصدِّرين إلى أوروبا - "التيار الشمالي 1 و2" - في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد فرضية العمل التخريبي المُتعمَّد.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية، بأن مواطنًا أوكرانيًا متهمًا بتفجير خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" أقرّ بأنه كان يعمل لصالح جهاز الأمن الأوكراني حين تم تنفيذ العملية التخريبية.
وأشار التقرير إلى أن التحقيق أثبت أنه أدلى بهذا الاعتراف خلال مكالمة هاتفية مع زوجته أثناء احتجازه في مركز احتجاز إيطالي قبل المحاكمة.
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
الادعاء الألماني يوجه أول اتهام رسمي لأوكراني في قضية تخريب خطي أنابيب "التيار الشمالي"
1 يوليو, 19:24 GMT
وأشارت شركة "نورد ستريم إيه جي"، المُشغِّلة لخط أنابيب "التيار الشمالي"، إلى أن الأضرار التي لحقت بالخطين غير مسبوقة، وأنه من المستحيل تقدير مدة الإصلاح.

وفتح مكتب المدعي العام الروسي قضية إرهاب دولي إثر وقوع الحادثة. وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أن روسيا طلبت مرارًا معلومات حول انفجارات خط أنابيب "التيار الشمالي"، لكنها لم تتلقاها قط.

وفي عام 2023، نشر الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة "بوليتزر"، سيمور هيرش، تحقيقًا زعم فيه، نقلاً عن مصدر، أن عبوات ناسفة زُرعت تحت خطوط أنابيب الغاز الروسية، في يونيو/ حزيران 2022، تحت غطاء مناورات "بالتوبس"، التي نفذها غواصون من البحرية الأمريكية، بدعم من خبراء نرويجيين.

وبحسب هيرش، اتخذ الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن، قرار تنفيذ العملية.

وفي وقت لاحق، صرّح البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية)، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الولايات المتحدة لم تكن متورطة في تفجير خطوط أنابيب الغاز الروسية.
دميترييف: استهداف خطي "التيار الشمالي" مهد لمرحلة الركود في ألمانيا
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