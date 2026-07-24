https://sarabic.ae/20260724/النيابة-الألمانية-تخريب-أنابيب-التيار-الشمالي-تم-بأوامر-من-جهات-حكومية-أوكرانية-1115461025.html

النيابة الألمانية: تخريب أنابيب "التيار الشمالي" تم بأوامر من جهات حكومية أوكرانية

النيابة الألمانية: تخريب أنابيب "التيار الشمالي" تم بأوامر من جهات حكومية أوكرانية

سبوتنيك عربي

أوضح المحامي نيكولا كانستريني، أن مكتب المدعي العام الألماني ينس روميل، يعتقد أن التخريب الذي طال خط أنابيب "التيار الشمالي" لنقل النفط، تم بناء على تعليمات من... 24.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-24T11:07+0000

2026-07-24T11:07+0000

2026-07-24T11:07+0000

التيار الشمالي

روسيا

أخبار ألمانيا

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وقال المحامي في بيان تلقته وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "تزعم لائحة الاتهام على وجود أسباب كافية للاشتباه في ارتكاب أعمال تخريب بأوامر من وكالات حكومية أوكرانية وبتوجيه من قيادتها".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية، بأن مواطنًا أوكرانيًا متهمًا بتفجير خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" أقرّ بأنه كان يعمل لصالح جهاز الأمن الأوكراني حين تم تنفيذ العملية التخريبية.وأشار التقرير إلى أن التحقيق أثبت أنه أدلى بهذا الاعتراف خلال مكالمة هاتفية مع زوجته أثناء احتجازه في مركز احتجاز إيطالي قبل المحاكمة.وأشارت شركة "نورد ستريم إيه جي"، المُشغِّلة لخط أنابيب "التيار الشمالي"، إلى أن الأضرار التي لحقت بالخطين غير مسبوقة، وأنه من المستحيل تقدير مدة الإصلاح.وفي عام 2023، نشر الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة "بوليتزر"، سيمور هيرش، تحقيقًا زعم فيه، نقلاً عن مصدر، أن عبوات ناسفة زُرعت تحت خطوط أنابيب الغاز الروسية، في يونيو/ حزيران 2022، تحت غطاء مناورات "بالتوبس"، التي نفذها غواصون من البحرية الأمريكية، بدعم من خبراء نرويجيين.وفي وقت لاحق، صرّح البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية)، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الولايات المتحدة لم تكن متورطة في تفجير خطوط أنابيب الغاز الروسية.دميترييف: استهداف خطي "التيار الشمالي" مهد لمرحلة الركود في ألمانيا

https://sarabic.ae/20260701/الادعاء-الألماني-يوجه-أول-اتهام-رسمي-لأوكراني-في-قضية-تخريب-خطي-أنابيب-التيار-الشمالي-1114871861.html

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