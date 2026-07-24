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https://sarabic.ae/20260724/الولايات-المتحدة-تفرض-رسومًا-جمركية-جديدة-على-60-دولة-1115452651.html
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة على 60 دولة
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة على 60 دولة
سبوتنيك عربي
تفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية تتراوح بين 10% و12.5% على 60 من شركائها التجاريين الرئيسيين، وذلك بحسب ما إذا كانت هذه الدول تطبق تشريعات تحظر استيراد... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T02:02+0000
2026-07-24T02:02+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
فرض رسوم جديدة
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وجاء في بيان مكتب الممثل التجاري الأمريكي: "يتخذ الممثل التجاري للولايات المتحدة، جيميسون غرير، اليوم، الخطوات النهائية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، من خلال فرض رسوم جمركية على 60 دولة بسبب إخفاقها في فرض حظر على استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وضمان التطبيق الفعّال لهذا الحظر".وتُطبق أدنى نسبة من الرسوم، البالغة 10%، على 17 دولة سبق أن فرضت حظرًا على استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري. وتشمل هذه القائمة، من بين دول أخرى، المملكة المتحدة والهند وكندا والمكسيك، وفقًا للبيان.وأوضح البيان أن بعض السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا، غير المشمولة بالاستثناءات، ستخضع لرسوم بنسبة 10% أو 12.5%، بعد خصم التعرفة المطبقة بموجب نظام الدولة الأولى بالرعاية.وفي المقابل، سترتفع نسبة الرسوم الأساسية إلى 12.5%، بزيادة قدرها 2.5 نقطة مئوية، على بقية الدول المشمولة بالتحقيق التي لم تستوفِ الشروط التي وضعتها واشنطن.ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ يوم الجمعة، الساعة 07:00 بتوقيت موسكو.وستحل هذه الرسوم محل الرسم الجمركي العالمي المؤقت البالغ 10%، الذي كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد فرضته في فبراير/شباط، عقب إلغاء المحكمة العليا الرسوم الجمركية التي كانت قد فُرضت في أبريل/نيسان 2025. وكانت مدة العمل بهذا الإجراء المؤقت 150 يومًا، وتنتهي يوم الجمعة، ما يدفع البيت الأبيض إلى الانتقال لتطبيق رسوم جمركية موجهة تستند إلى أساس قانوني جديد.
https://sarabic.ae/20260501/ترامب-يعلن-زيادة-الرسوم-على-السيارات-والشاحنات-القادمة-من-الاتحاد-الأوروبي-25--1113042913.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, فرض رسوم جديدة, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة الأمريكية, فرض رسوم جديدة, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة على 60 دولة

02:02 GMT 24.07.2026
© Sputnikكندا تتصدرهم.. من الأكثر تضررا من رسوم ترامب على الصلب والألومنيوم
كندا تتصدرهم.. من الأكثر تضررا من رسوم ترامب على الصلب والألومنيوم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
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تفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية تتراوح بين 10% و12.5% على 60 من شركائها التجاريين الرئيسيين، وذلك بحسب ما إذا كانت هذه الدول تطبق تشريعات تحظر استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وفقًا لبيان صادر عن الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير.
وجاء في بيان مكتب الممثل التجاري الأمريكي: "يتخذ الممثل التجاري للولايات المتحدة، جيميسون غرير، اليوم، الخطوات النهائية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، من خلال فرض رسوم جمركية على 60 دولة بسبب إخفاقها في فرض حظر على استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وضمان التطبيق الفعّال لهذا الحظر".
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1 مايو, 16:44 GMT
وتُطبق أدنى نسبة من الرسوم، البالغة 10%، على 17 دولة سبق أن فرضت حظرًا على استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري. وتشمل هذه القائمة، من بين دول أخرى، المملكة المتحدة والهند وكندا والمكسيك، وفقًا للبيان.
وأوضح البيان أن بعض السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا، غير المشمولة بالاستثناءات، ستخضع لرسوم بنسبة 10% أو 12.5%، بعد خصم التعرفة المطبقة بموجب نظام الدولة الأولى بالرعاية.
وفي المقابل، سترتفع نسبة الرسوم الأساسية إلى 12.5%، بزيادة قدرها 2.5 نقطة مئوية، على بقية الدول المشمولة بالتحقيق التي لم تستوفِ الشروط التي وضعتها واشنطن.
ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ يوم الجمعة، الساعة 07:00 بتوقيت موسكو.
وستحل هذه الرسوم محل الرسم الجمركي العالمي المؤقت البالغ 10%، الذي كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد فرضته في فبراير/شباط، عقب إلغاء المحكمة العليا الرسوم الجمركية التي كانت قد فُرضت في أبريل/نيسان 2025. وكانت مدة العمل بهذا الإجراء المؤقت 150 يومًا، وتنتهي يوم الجمعة، ما يدفع البيت الأبيض إلى الانتقال لتطبيق رسوم جمركية موجهة تستند إلى أساس قانوني جديد.
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