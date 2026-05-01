ترامب يعلن زيادة الرسوم على السيارات والشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي 25%
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية سترفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى...
2026-05-01T16:44+0000
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية سترفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى 25%، ابتداءً من الأسبوع المقبل.
وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "يسرني أن أعلن أنه، وبناء على عدم امتثال الاتحاد الأوروبي لاتفاقنا التجاري المتفق عليه بالكامل، سأقوم الأسبوع المقبل برفع الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات والشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، وستُرفع الرسوم إلى 25%".
وأشار إلى أن هذه الرسوم لن تطبق على السيارات المصنّعة من قبل شركات أوروبية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي وقت سابق، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير مخوّل بفرض تعريفات جمركية عالمية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية (IEEPA).
من ناحيته، وصف ترامب الحكم بأنه "مخيب للآمال للغاية"، واتهم المحكمة بالتأثر بـ"مصالح أجنبية"، وأكد الرئيس الأمريكي أن جميع التعريفات الجمركية المتعلقة بالأمن القومي "ما تزال سارية المفعول بالكامل، وأن القرار يتعلق تحديدا باستخدام تعريفات قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية".
وأصبحت "حروب التعريفات الجمركية
" هي السمة المميزة لسياسة ترامب، خلال العام الأول من توليه منصبه، فمباشرة بعد دخوله المكتب البيضاوي، في فبراير/ شباط العام الماضي، بدأ حربًا تجارية ضد الصين، وفرض تدريجيًا رسومًا على واردات السلع الصينية، ولم يقتصر هذا النهج على الصين فحسب، بل امتد ليشمل خلافات تجارية مع الاتحاد الاوروبي.