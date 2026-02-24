عربي
"فيديكس" تقاضي أمريكا لاسترداد عوائد الرسوم الجمركية الطارئة
رفعت شركة الشحن العالمية "فيديكس"، أمس ‌الاثنين، دعوى قضائية ⁠أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية، للمطالبة باسترداد عوائد الرسوم الجمركية الطارئة، التي فرضها... 24.02.2026, سبوتنيك عربي
CC BY 2.0 / Sean Davis / FedEx Freight
FedEx Freight - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
CC BY 2.0 / Sean Davis /
رفعت شركة الشحن العالمية "فيديكس"، أمس ‌الاثنين، دعوى قضائية ⁠أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية، للمطالبة باسترداد عوائد الرسوم الجمركية الطارئة، التي فرضها ​الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب.
وتعد هذه القضية واحدة من أبرز الخطوات لاسترداد الأموال، منذ أن قضت المحكمة ‌العليا الأمريكية الأسبوع الماضي، بعدم قانونية ‌هذه الرسوم.

ويتوقع محامو النزاعات التجارية تدفق دعاوى قضائية لاسترداد مليارات الدولارات بعد الحكم في هذه القضية المهمة.

ومع ذلك، لا يزال يتعين على محكمة أدنى درجة البت في عملية ⁠الاسترداد، ما يعقد الأمر.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تخضع عوائد الرسوم الجمركية الأمريكية، التي تتجاوز 175 مليار ​دولار لعمليات استرداد، بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة الماضي، بأغلبية 6 أصوات مؤيدة مقابل ​اعتراض 3 بأن ترامب ​تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة ​الدولية، ⁠وهو قانون عقوبات، لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة.
وقالت ‌"فيديكس"، في الدعوى القضائية، في إشارة إلى الرسوم ‌الجمركية التي فرضها ترامب: "يطالب المدعون بأنفسهم باسترداد كامل من المدعى عليهم لجميع الرسوم الجمركية، التي دفعوها إلى الولايات المتحدة بموجب القانون"، وفقا لوكالة "رويترز".
وعملت "فيديكس" ⁠وذراعها اللوجستية كمستورد مسجل للبضائع الخاضعة للرسوم ​بموجب قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة ​الدولية". ⁠ولم تذكر الشركة، التي تتخذ من ممفيس مقرا لها، القيمة ⁠الدولارية للمبالغ التي تطالب باستردادها.

وذكرت "فيديكس"، في دعواها القضائية، أن ‌"إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ومفوضها رودني سكوت، والولايات المتحدة الأمريكية، هم المدعى عليهم".

ولم ترد الإدارة ولا البيت الأبيض بعد على طلبات للتعليق.
