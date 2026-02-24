https://sarabic.ae/20260224/فيديكس-تقاضي-أمريكا-لاسترداد-عوائد-الرسوم-الجمركية-الطارئة-1110676607.html

"فيديكس" تقاضي أمريكا لاسترداد عوائد الرسوم الجمركية الطارئة

"فيديكس" تقاضي أمريكا لاسترداد عوائد الرسوم الجمركية الطارئة

سبوتنيك عربي

رفعت شركة الشحن العالمية "فيديكس"، أمس ‌الاثنين، دعوى قضائية ⁠أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية، للمطالبة باسترداد عوائد الرسوم الجمركية الطارئة، التي فرضها... 24.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-24T04:50+0000

2026-02-24T04:50+0000

2026-02-24T04:50+0000

العالم

الرسوم الجمركية

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/18/1110676257_0:131:3072:1858_1920x0_80_0_0_54c5549b69148b76f02266d1b47c2fa9.jpg

وتعد هذه القضية واحدة من أبرز الخطوات لاسترداد الأموال، منذ أن قضت المحكمة ‌العليا الأمريكية الأسبوع الماضي، بعدم قانونية ‌هذه الرسوم.ومع ذلك، لا يزال يتعين على محكمة أدنى درجة البت في عملية ⁠الاسترداد، ما يعقد الأمر.ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تخضع عوائد الرسوم الجمركية الأمريكية، التي تتجاوز 175 مليار ​دولار لعمليات استرداد، بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة الماضي، بأغلبية 6 أصوات مؤيدة مقابل ​اعتراض 3 بأن ترامب ​تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة ​الدولية، ⁠وهو قانون عقوبات، لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة.وقالت ‌"فيديكس"، في الدعوى القضائية، في إشارة إلى الرسوم ‌الجمركية التي فرضها ترامب: "يطالب المدعون بأنفسهم باسترداد كامل من المدعى عليهم لجميع الرسوم الجمركية، التي دفعوها إلى الولايات المتحدة بموجب القانون"، وفقا لوكالة "رويترز".وعملت "فيديكس" ⁠وذراعها اللوجستية كمستورد مسجل للبضائع الخاضعة للرسوم ​بموجب قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة ​الدولية". ⁠ولم تذكر الشركة، التي تتخذ من ممفيس مقرا لها، القيمة ⁠الدولارية للمبالغ التي تطالب باستردادها. ولم ترد الإدارة ولا البيت الأبيض بعد على طلبات للتعليق.

https://sarabic.ae/20260223/ترامب-قرار-المحكمة-العليا-الأمريكية-وسع-دون-قصد-صلاحياتي-في-فرض-رسوم-جمركية-1110656189.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الرسوم الجمركية, الولايات المتحدة الأمريكية