https://sarabic.ae/20260724/انتخاب-قيادة-جديدة-لاتحاد-الإعلاميين-الأفريقي-الآسيوي-برئاسة-الخالد-ونواف-إبراهيم-نائبا-أول-من-1115462146.html
انتخاب قيادة جديدة لاتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي برئاسة الخالد ونواف إبراهيم نائبا أول من روسيا
انتخاب قيادة جديدة لاتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي برئاسة الخالد ونواف إبراهيم نائبا أول من روسيا
سبوتنيك عربي
عقدت الجمعية العمومية لاتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي، اجتماعها الدوري ضمن فعاليات المؤتمر العام الثالث للاتحاد، بحضور النِصاب القانوني من الأعضاء، لمناقشة... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T11:57+0000
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وافتُتح الاجتماع بالتأكد من اكتمال النِصاب، وبعدها اعتماد جدول الأعمال، قبل البدء في إجراءات العملية الانتخابية بناء على لنظام الأساسي واللائحة الداخلية للاتحاد، وبإشراف لجنة مختصة تولت إدارة الانتخابات وفرز الأصوات حضوريًا وعبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom).وشهدت انتخابات الاتحاد مشاركة وفود وممثلين عن 18 دولة على رأسها روسيا ومصر والسعودية واليمن والأردن، وذلك في أجواء اتسمت بالشفافية والديمقراطية، عقب فتح باب الترشح وإجراء التصويت المباشر لانتخاب القيادة الجديدة للاتحاد.ولم يفت الانتخابات، الإعلان عن فوز الكاتب الصحفي محمد الشافعي من مصر، بمنصب الأمين العام للاتحاد.وكانت الجمعية العمومية للاتحاد، التي تضم 132 إعلاميا وإعلامية، قد أقرت بالإجماع نتائج الانتخابات، وفوضت القيادة الجديدة بمباشرة مهامها مع وجوب اتخاذ الإجراءات التنظيمية والإدارية اللازمة لتنفيذ برامج الاتحاد وتحقيق أهدافه في تعزيز التعاون الإعلامي بين القارتين.ويشار إلى أن الاتحاد يضم منصات وخدمات إعلامية مهنية تغطي أكثر من 50 دولة في أفريقيا وآسيا، ويشارك بانتظام وفود ومسؤولون من حوالي 18 إلى 20 دولة عربية ودولية أخرى في فعاليات ومؤتمرات الاتحاد.يضم الاتحاد 23 ألف صحفي مسجل من مختلف المجالات في أفريقيا وآسيا، ويعد إعادة انتخاب نواف إبراهيم تأكيدا على إسهاماته في أنشطة الاتحاد وتعزيز العلاقات بين الأوساط الإعلامية في القارتين.
https://sarabic.ae/20210728/إعلام-تعيين-عبير-موسي-في-منصب-رفيع-بالاتحاد-الأفريقي-الآسيوي-للمرأة-1049686608.html
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انتخاب قيادة جديدة لاتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي برئاسة الخالد ونواف إبراهيم نائبا أول من روسيا
11:57 GMT 24.07.2026 (تم التحديث: 12:05 GMT 24.07.2026)
عقدت الجمعية العمومية لاتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي، اجتماعها الدوري ضمن فعاليات المؤتمر العام الثالث للاتحاد، بحضور النِصاب القانوني من الأعضاء، لمناقشة جدول الأعمال، وفي مقدمته انتخاب قيادة جديدة للاتحاد.
وافتُتح الاجتماع بالتأكد من اكتمال النِصاب، وبعدها اعتماد جدول الأعمال، قبل البدء في إجراءات العملية الانتخابية بناء على لنظام الأساسي واللائحة الداخلية للاتحاد، وبإشراف لجنة مختصة تولت إدارة الانتخابات وفرز الأصوات حضوريًا وعبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom).
وشهدت انتخابات الاتحاد مشاركة وفود وممثلين عن 18 دولة على رأسها روسيا ومصر والسعودية واليمن والأردن، وذلك في أجواء اتسمت بالشفافية والديمقراطية، عقب فتح باب الترشح وإجراء التصويت المباشر لانتخاب القيادة الجديدة للاتحاد.
وتمخضت نتائج الانتخابات عن اختيار الكاتب الصحفي نزار الخالد من اليمن، رئيسا لاتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي، على أن تضم هيئة الرئاسة أربعة نواب هم الدكتور نواف إبراهيم من روسيا، والدكتور مهدي علي أبوفطيم من السعودية، والكاتب الصحفي هفال محمد رشيد من العراق، والكاتبة الصحفية أسماء الحسيني من مصر.
ولم يفت الانتخابات، الإعلان عن فوز الكاتب الصحفي محمد الشافعي
من مصر، بمنصب الأمين العام للاتحاد.
وكانت الجمعية العمومية للاتحاد، التي تضم 132 إعلاميا وإعلامية، قد أقرت بالإجماع نتائج الانتخابات، وفوضت القيادة الجديدة بمباشرة مهامها مع وجوب اتخاذ الإجراءات التنظيمية والإدارية اللازمة لتنفيذ برامج الاتحاد وتحقيق أهدافه في تعزيز التعاون الإعلامي بين القارتين.
ويشار إلى أن الاتحاد يضم منصات وخدمات إعلامية مهنية تغطي أكثر من 50 دولة في أفريقيا وآسيا، ويشارك بانتظام وفود ومسؤولون من حوالي 18 إلى 20 دولة عربية ودولية أخرى في فعاليات ومؤتمرات الاتحاد.
يضم الاتحاد 23 ألف صحفي مسجل من مختلف المجالات في أفريقيا وآسيا
، ويعد إعادة انتخاب نواف إبراهيم تأكيدا على إسهاماته في أنشطة الاتحاد وتعزيز العلاقات بين الأوساط الإعلامية في القارتين.