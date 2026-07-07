https://sarabic.ae/20260707/دولة-عربية-ضمن-قائمة-أكبر-10-دول-استهلاكا-للطاقة-عالميا-1115004616.html

دولة عربية ضمن قائمة أكبر 10 دول استهلاكا للطاقة عالميا

دولة عربية ضمن قائمة أكبر 10 دول استهلاكا للطاقة عالميا

سبوتنيك عربي

كشف أحد التقارير الحديثة ترتيب أكبر 10 دول من حيث استهلاك الطاقة عالميًا خلال عام 2025، في وقت سجّل فيه الاستهلاك العالمي نموًا كبيرًا، حيث تصدرت منطقة واحدة... 07.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-07T07:40+0000

2026-07-07T07:40+0000

2026-07-07T07:42+0000

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وارتفع إجمالي استهلاك الطاقة في العالم بنسبة 1.7% ليصل إلى 600.3 إكساجول في عام 2025، مقارنة بنحو 592.2 إكساجول في 2024.وقادت الصين هذا الارتفاع بعدما نما استهلاكها 2.4%، ليصل إلى 162.2 إكساجول، محافظة بذلك على صدارتها لقائمة أكبر 10 دول مستهلكة للطاقة عالميًا.وبحسب منصة "الطاقة" المتخصصة، استأثرت الصين بمفردها بما يقارب 27% من إجمالي الاستهلاك العالمي للطاقة، خلال العام الماضي.وعلى صعيد المناطق، تصدّرت آسيا والمحيط الهادئ، الترتيب كأكثر منطقة استهلاكًا للطاقة بواقع 283.8 إكساجول خلال عام 2025، أي ما نسبته 47% من الاستهلاك العالمي، تلتها أمريكا الشمالية في المرتبة الثانية بـ113.7 إكساجول مشكّلة 19% من الإجمالي.أما أمريكا الوسطى والجنوبية فسجّلت استهلاكًا بلغ قرابة 26 إكساجول، فيما جاءت أفريقيا في نهاية الترتيب بنحو 22 إكساجول خلال العام ذاته.استهلاك الولايات المتحدة والهند وروسياوجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني خلف الصين ضمن قائمة أكبر10 دول مستهلكة للطاقة عالميًا، بعدما ارتفع استهلاكها 2.2% ليصل إلى 93.83 إكساجول في 2025.ومثّلت حصص كل من أمريكا والهند وروسيا من الاستهلاك العالمي للطاقة نحو 15.5% و6.5% و5.2% على التوالي.استهلاك الطاقة في دول أخرىحلّت اليابان في المركز الخامس ضمن قائمة أكبر 10 دول مستهلكة للطاقة عالميًا، بعدما تراجع استهلاكها 0.5% ليبلغ 16.48 إكساجول، ما يمثّل 2.7% من الإجمالي العالمي.في المقابل، سجّلت كوريا الجنوبية تراجعًا في استهلاكها بنسبة 1.3% إلى 12.97 إكساجول، لتأتي سابعة بحصة 2.1%، بينما جاءت كندا في المركز الثامن بعد نمو استهلاكها 1.8% إلى 12.06 إكساجول، أي نحو 2% من الإجمالي العالمي.وبلغت حصة السعودية 2% من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي خلال العام الماضي.وفي المركز الأخير، حلّت إندونيسيا، التي زاد استهلاكها للطاقة بنسبة 5.5% ليصل إلى 11.52 إكساجول، خلال العام الماضي، وهو ما يمثل 1.9% عالميًا.من الخليج إلى أفريقيا وآسيا.. أكبر صفقات الحفر العربية لعام 2026روساتوم والوكالة الذرية تطلقان برنامجا لتأهيل كوادر نووية شابة

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