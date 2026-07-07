دولة عربية ضمن قائمة أكبر 10 دول استهلاكا للطاقة عالميا
07:40 GMT 07.07.2026 (تم التحديث: 07:42 GMT 07.07.2026)
© AP Photoمحطة طاقة نووية في تركيا
© AP Photo
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كشف أحد التقارير الحديثة ترتيب أكبر 10 دول من حيث استهلاك الطاقة عالميًا خلال عام 2025، في وقت سجّل فيه الاستهلاك العالمي نموًا كبيرًا، حيث تصدرت منطقة واحدة الترتيب، وسُجل حضور عربي وحيد ضمن القائمة.
وارتفع إجمالي استهلاك الطاقة في العالم بنسبة 1.7% ليصل إلى 600.3 إكساجول في عام 2025، مقارنة بنحو 592.2 إكساجول في 2024.
وقادت الصين هذا الارتفاع بعدما نما استهلاكها 2.4%، ليصل إلى 162.2 إكساجول، محافظة بذلك على صدارتها لقائمة أكبر 10 دول مستهلكة للطاقة عالميًا.
وبحسب منصة "الطاقة" المتخصصة، استأثرت الصين بمفردها بما يقارب 27% من إجمالي الاستهلاك العالمي للطاقة، خلال العام الماضي.
وفيما يلي قائمة أكبر 10 دول استهلاكًا للطاقة عالميًا خلال عام 2025:
الصين: 162.19 إكساجول.
الولايات المتحدة: 93.83 إكساجول.
الهند: 39.10 إكساجول.
روسيا: 31.19 إكساجول.
اليابان: 16.48 إكساجول.
إيران: 13.28 إكساجول.
كوريا الجنوبية: 12.97 إكساجول.
كندا: 12.06 إكساجول.
السعودية: 12.02 إكساجول.
إندونيسيا: 11.52 إكساجول.
وعلى صعيد المناطق، تصدّرت آسيا والمحيط الهادئ، الترتيب كأكثر منطقة استهلاكًا للطاقة بواقع 283.8 إكساجول خلال عام 2025، أي ما نسبته 47% من الاستهلاك العالمي، تلتها أمريكا الشمالية في المرتبة الثانية بـ113.7 إكساجول مشكّلة 19% من الإجمالي.
وحلّت أوروبا ثالثًا بنحو 72 إكساجول، تليها منطقة الشرق الأوسط بـ42 إكساجول، ثم دول رابطة الدول المستقلة، وتضم روسيا، بنحو 40.6 إكساجول.
أما أمريكا الوسطى والجنوبية فسجّلت استهلاكًا بلغ قرابة 26 إكساجول، فيما جاءت أفريقيا في نهاية الترتيب بنحو 22 إكساجول خلال العام ذاته.
ويعدّ الإكساجول وحدة قياس شائعة لقياس الطاقة وتعادل نحو 277.8 تيراواط/ ساعة.
29 يونيو, 21:53 GMT
استهلاك الولايات المتحدة والهند وروسيا
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني خلف الصين ضمن قائمة أكبر10 دول مستهلكة للطاقة عالميًا، بعدما ارتفع استهلاكها 2.2% ليصل إلى 93.83 إكساجول في 2025.
وحلّت الهند في المرتبة الثالثة بعد أن زاد استهلاكها 1% إلى 39.10 إكساجول، في حين تراجع استهلاك روسيا بنسبة 0.3% ليصل إلى 31.19 إكساجول.
ومثّلت حصص كل من أمريكا والهند وروسيا من الاستهلاك العالمي للطاقة نحو 15.5% و6.5% و5.2% على التوالي.
وبجمع استهلاك الدول الأربع الكبرى، الصين وأمريكا والهند وروسيا، بلغ الإجمالي قرابة 362 إكساجول، أي ما يمثّل 54% من الاستهلاك العالمي للطاقة خلال عام 2025، بحسب منصة "الطاقة" المتخصصة.
استهلاك الطاقة في دول أخرى
حلّت اليابان في المركز الخامس ضمن قائمة أكبر 10 دول مستهلكة للطاقة عالميًا، بعدما تراجع استهلاكها 0.5% ليبلغ 16.48 إكساجول، ما يمثّل 2.7% من الإجمالي العالمي.
وارتفع استهلاك إيران للطاقة بنسبة 0.9% ليصل إلى 13.28 إكساجول، لتحلّ سادسة عالميًا بحصة بلغت 2.2%.
في المقابل، سجّلت كوريا الجنوبية تراجعًا في استهلاكها بنسبة 1.3% إلى 12.97 إكساجول، لتأتي سابعة بحصة 2.1%، بينما جاءت كندا في المركز الثامن بعد نمو استهلاكها 1.8% إلى 12.06 إكساجول، أي نحو 2% من الإجمالي العالمي.
وسجلت السعودية الحضور العربي الوحيد ضمن القائمة، حيث احتلت المركز التاسع بعدما ارتفع استهلاكها 2.1% ليصل إلى 12.02 إكساجول خلال عام 2025.
23 يونيو, 12:02 GMT
وبلغت حصة السعودية 2% من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي خلال العام الماضي.
وفي المركز الأخير، حلّت إندونيسيا، التي زاد استهلاكها للطاقة بنسبة 5.5% ليصل إلى 11.52 إكساجول، خلال العام الماضي، وهو ما يمثل 1.9% عالميًا.