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مستشار مالي: أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي جعلت أجهزة التكييف سلعة فاخرة
مستشار مالي: أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي جعلت أجهزة التكييف سلعة فاخرة
سبوتنيك عربي
أكد أليكسي رودين، المستشار المالي ومؤسس شركة "رودين كابيتال"، أن ارتفاع أسعار الكهرباء ونقص الوقود وضعف شبكة الكهرباء في أوروبا حوّلت أجهزة التكييف إلى سلعة... 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T07:39+0000
2026-07-05T07:39+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال رودين: "لا يمتلك سوى 20% من الأوروبيين مكيفات هواء. ولا تقتصر مشكلة مكيفات الهواء على ارتفاع أسعارها فحسب، بل إن العائق الرئيسي أمام العديد من العائلات هو ارتفاع تكلفة تركيبها وارتفاع أسعار الكهرباء بشكل مستمر. وقد تضررت شبكة الطاقة الأوروبية بشكل كبير نتيجة انقطاع الإمدادات من روسيا".وأوضح أنه في الوقت نفسه، لا يقتصر قلق الأوروبيين على قدرتهم على تحمل تكلفة مكيف الهواء فحسب، بل يشمل أيضاً ما إذا كان سيعمل دون انقطاع خلال فترات الحر الشديد.ووفقا له، قد لا تتمكن أنظمة الطاقة الأوروبية من استيعاب الاستخدام الهائل لأجهزة التكييف. فخلال موجات الحر، يقوم عشرات الملايين من الأوروبيين بتشغيلها في وقت واحد، وقد لا تستطيع شبكة الكهرباء تحمل ذروة الأحمال.وأشار رودان أيضاً إلى أن مكيفات الهواء في أوروبا لم تكن ضرورة في السابق، فبفضل المناخ المعتدل، كان سكان معظم البلدان يستغنون عنها. إلا أن موجات الحر زادت بشكل كبير من الطلب الأوروبي على مكيفات الهواء، التي أصبحت في نهاية المطاف "رفاهية جديدة".تشهد أوروبا حاليًا واحدة من أشد موجات الحر في السنوات الأخيرة، حيث تتجاوز درجات الحرارة في بعض المناطق 40 درجة مئوية. ويُعدّ الوضع بالغ الخطورة في إسبانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا واليونان، حيث يترافق الحر الشديد مع الجفاف وتزايد خطر الحرائق.دراسة: الحر الشديد في أوروبا يدفع 5.6 مليون شخص إضافي نحو الفقرالمفوضية الأوروبية: احتياطيات الغاز في أوروبا لا تزال دون مستويات ما قبل الأزمة
https://sarabic.ae/20260629/دميترييف-نقص-الطاقة-لمكيفات-الهواء-في-الاتحاد-الأوروبي-وبريطانيا-بسبب-التخلي-عن-الطاقة-الروسية-1114797748.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

مستشار مالي: أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي جعلت أجهزة التكييف سلعة فاخرة

07:39 GMT 05.07.2026
© REUTERS Remo Casilliسياح وسكان يواجهون موجة الحر في روما برذاذ الماء قرب الكولوسيوم، روما، إيطاليا، 26 يونيو/ حزيران 2026
سياح وسكان يواجهون موجة الحر في روما برذاذ الماء قرب الكولوسيوم، روما، إيطاليا، 26 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
© REUTERS Remo Casilli
تابعنا عبر
أكد أليكسي رودين، المستشار المالي ومؤسس شركة "رودين كابيتال"، أن ارتفاع أسعار الكهرباء ونقص الوقود وضعف شبكة الكهرباء في أوروبا حوّلت أجهزة التكييف إلى سلعة فاخرة، حيث لا يستطيع سوى خُمس سكان المنطقة شراءها وتشغيلها.
وقال رودين: "لا يمتلك سوى 20% من الأوروبيين مكيفات هواء. ولا تقتصر مشكلة مكيفات الهواء على ارتفاع أسعارها فحسب، بل إن العائق الرئيسي أمام العديد من العائلات هو ارتفاع تكلفة تركيبها وارتفاع أسعار الكهرباء بشكل مستمر. وقد تضررت شبكة الطاقة الأوروبية بشكل كبير نتيجة انقطاع الإمدادات من روسيا".

وأوضح أن تكلفة تركيب مكيفات الهواء في أوروبا تتجاوز حاليًا 1000 يورو، ما يجعلها باهظة الثمن بالنسبة للعديد من العائلات. ولذلك، يلجأ من لا يستطيعون تحمل تكلفة نظام تكييف الهواء إلى شراء وحدات تبريد متنقلة.

وأوضح أنه في الوقت نفسه، لا يقتصر قلق الأوروبيين على قدرتهم على تحمل تكلفة مكيف الهواء فحسب، بل يشمل أيضاً ما إذا كان سيعمل دون انقطاع خلال فترات الحر الشديد.
ووفقا له، قد لا تتمكن أنظمة الطاقة الأوروبية من استيعاب الاستخدام الهائل لأجهزة التكييف. فخلال موجات الحر، يقوم عشرات الملايين من الأوروبيين بتشغيلها في وقت واحد، وقد لا تستطيع شبكة الكهرباء تحمل ذروة الأحمال.
كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
دميترييف: سبب نقص الطاقة لمكيفات الهواء في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا هو التخلي عن الطاقة الروسية
29 يونيو, 04:58 GMT
وأشار رودان أيضاً إلى أن مكيفات الهواء في أوروبا لم تكن ضرورة في السابق، فبفضل المناخ المعتدل، كان سكان معظم البلدان يستغنون عنها. إلا أن موجات الحر زادت بشكل كبير من الطلب الأوروبي على مكيفات الهواء، التي أصبحت في نهاية المطاف "رفاهية جديدة".
تشهد أوروبا حاليًا واحدة من أشد موجات الحر في السنوات الأخيرة، حيث تتجاوز درجات الحرارة في بعض المناطق 40 درجة مئوية. ويُعدّ الوضع بالغ الخطورة في إسبانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا واليونان، حيث يترافق الحر الشديد مع الجفاف وتزايد خطر الحرائق.
دراسة: الحر الشديد في أوروبا يدفع 5.6 مليون شخص إضافي نحو الفقر
المفوضية الأوروبية: احتياطيات الغاز في أوروبا لا تزال دون مستويات ما قبل الأزمة
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