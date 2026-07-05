https://sarabic.ae/20260705/مستشار-مالي-أزمة-الطاقة-في-الاتحاد-الأوروبي-جعلت-أجهزة-التكييف-سلعة-فاخرة-1114954298.html

مستشار مالي: أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي جعلت أجهزة التكييف سلعة فاخرة

مستشار مالي: أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي جعلت أجهزة التكييف سلعة فاخرة

سبوتنيك عربي

أكد أليكسي رودين، المستشار المالي ومؤسس شركة "رودين كابيتال"، أن ارتفاع أسعار الكهرباء ونقص الوقود وضعف شبكة الكهرباء في أوروبا حوّلت أجهزة التكييف إلى سلعة... 05.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-05T07:39+0000

2026-07-05T07:39+0000

2026-07-05T07:39+0000

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وقال رودين: "لا يمتلك سوى 20% من الأوروبيين مكيفات هواء. ولا تقتصر مشكلة مكيفات الهواء على ارتفاع أسعارها فحسب، بل إن العائق الرئيسي أمام العديد من العائلات هو ارتفاع تكلفة تركيبها وارتفاع أسعار الكهرباء بشكل مستمر. وقد تضررت شبكة الطاقة الأوروبية بشكل كبير نتيجة انقطاع الإمدادات من روسيا".وأوضح أنه في الوقت نفسه، لا يقتصر قلق الأوروبيين على قدرتهم على تحمل تكلفة مكيف الهواء فحسب، بل يشمل أيضاً ما إذا كان سيعمل دون انقطاع خلال فترات الحر الشديد.ووفقا له، قد لا تتمكن أنظمة الطاقة الأوروبية من استيعاب الاستخدام الهائل لأجهزة التكييف. فخلال موجات الحر، يقوم عشرات الملايين من الأوروبيين بتشغيلها في وقت واحد، وقد لا تستطيع شبكة الكهرباء تحمل ذروة الأحمال.وأشار رودان أيضاً إلى أن مكيفات الهواء في أوروبا لم تكن ضرورة في السابق، فبفضل المناخ المعتدل، كان سكان معظم البلدان يستغنون عنها. إلا أن موجات الحر زادت بشكل كبير من الطلب الأوروبي على مكيفات الهواء، التي أصبحت في نهاية المطاف "رفاهية جديدة".تشهد أوروبا حاليًا واحدة من أشد موجات الحر في السنوات الأخيرة، حيث تتجاوز درجات الحرارة في بعض المناطق 40 درجة مئوية. ويُعدّ الوضع بالغ الخطورة في إسبانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا واليونان، حيث يترافق الحر الشديد مع الجفاف وتزايد خطر الحرائق.دراسة: الحر الشديد في أوروبا يدفع 5.6 مليون شخص إضافي نحو الفقرالمفوضية الأوروبية: احتياطيات الغاز في أوروبا لا تزال دون مستويات ما قبل الأزمة

https://sarabic.ae/20260629/دميترييف-نقص-الطاقة-لمكيفات-الهواء-في-الاتحاد-الأوروبي-وبريطانيا-بسبب-التخلي-عن-الطاقة-الروسية-1114797748.html

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