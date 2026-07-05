https://sarabic.ae/20260705/روساتوم-والوكالة-الذرية-تطلقان-برنامجا-لتأهيل-كوادر-نووية-شابة-1114955684.html

روساتوم والوكالة الذرية تطلقان برنامجا لتأهيل كوادر نووية شابة

روساتوم والوكالة الذرية تطلقان برنامجا لتأهيل كوادر نووية شابة

سبوتنيك عربي

أطلقت أكاديمية روساتوم المؤسسية والوكالة الدولية للطاقة الذرية برنامجًا تعليميًا جديدًا للعمل مع الأجيال الشابة في الدول المنضمة حديثًا إلى القطاع النووي. 05.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-05T09:40+0000

2026-07-05T09:40+0000

2026-07-05T09:40+0000

روساتوم

العالم

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يهدف البرنامج إلى تبادل الخبرات المتقدمة لدى روساتوم، وأفضل الممارسات العالمية في مجال إشراك الشباب في قطاع الطاقة النووية، إضافة إلى مساعدة المشاركين على تطوير استراتيجياتهم الوطنية للعمل مع الكوادر الشابة في بلدانهم.ويشارك في البرنامج 13 متخصصًا من 8 دول، يمثلون مؤسسات تعمل في مراحل مختلفة من تطوير البرامج النووية الوطنية.وتناولت المحاضرات والندوات التعريف بمنظومة روساتوم باعتبارها إحدى الجهات العالمية الرائدة في تطوير الموارد البشرية وجذب الشباب إلى القطاعات العالية التقنية.وافتتحت المديرة العامة لأكاديمية "روساتوم" المؤسسية، يوليا أوجاكينا، البرنامج قائلة: "برنامج NEO ليس مجرد دورة تدريبية، بل هو نقل للخبرات العملية التي راكمتها روساتوم على مدى سنوات طويلة. نحن على يقين بأن الموارد البشرية هي التي تحدد مستقبل الطاقة النووية في أي دولة، وكلما بدأت المؤسسات العمل بصورة منهجية مع الشباب مبكرًا، أصبح هذا المستقبل أكثر وضوحًا واستدامة. ويسعدنا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشاركنا هذا النهج وتنفذ معنا أول برنامج من هذا النوع".واستعرض المتحدثون أحدث الممارسات المتعلقة بإدارة المواهب والعمل مع المتخصصين الشباب وطلاب المدارس، كما قدموا عرضًا للنهج الروسي المنهجي في جذب الشباب إلى القطاع النووي، بما في ذلك برامج تعريف طلاب المدارس بالتعليم النووي وفرص بناء المسار المهني.كما جرى عرض تجربة روساتوم في تطوير التعليم الهندسي من خلال منظومة الفصول الهندسية، فضلًا عن برامج استقطاب وتأهيل الشباب للعمل في القطاعات الهندسية والعلمية.وأُولي اهتمام خاص لأفضل الممارسات في إعداد الكوادر للدول الشريكة، إضافة إلى آليات التواصل مع الشباب، وذلك من خلال استعراض تجربة مشروع محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا.وفي إطار الأنشطة الثقافية والتعليمية، زار المشاركون متحف الذرة للاطلاع على إنجازات الصناعة النووية الروسية.كما أُقيم اليوم الختامي للمرحلة الأولى في مدينة أوبنينسك، حيث شارك المتدربون في المنتدى الدولي الرابع للشباب النووي "أوبنينسك نيو"، وزاروا متحف أول محطة للطاقة النووية في العالم.وخلال الفترة من 1 يوليو/تموز إلى 21 أغسطس/آب 2026، سيواصل المشاركون الدراسة ضمن المرحلة الثانية عبر الإنترنت من خلال منصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث سيعمل كل منهم على إعداد استراتيجية وطنية لجذب الشباب إلى القطاع النووي، بإشراف خبراء الوكالة.وفي ختام البرنامج، سيحصل المشاركون على شهادات رسمية من أكاديمية روساتوم المؤسسية والوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد إتمامهم البرنامج بنجاح.تُعد أكاديمية روساتوم المؤسسية المركز الرائد لتطوير رأس المال البشري في القطاع النووي. ومنذ عام 2012، نفذت أكثر من 300 برنامج تدريبي في مجالات القيادة الإدارية والوظائف المؤسسية وإدارة المواهب، كما تُعتبر من المؤسسات الرائدة في تطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات الشبابية في المجال النووي على المستويين الوطني والدولي.

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